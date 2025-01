JPMorganin Jamie Dimon: Bitcoin on ponzi-huijaus

Vaikutusvaltainen Jamie Dimon on jälleen avannut sanaisen arkkunsa.

CBS Newsin Sunday Morning -ohjelmassa jättipankki JPMorganin toimitusjohtaja kritisoi jälleen Bitcoinia, kutsuen sitä ”Ponzi-huijaukseksi” ja vähättelee sitä hyödyttömäksi.

Hänen kritiikkinsä keskittyi Bitcoinin oletettuun arvon puutteeseen ja sen laittomien liiketoimintojen yhteyksiin, kuten rahanpesuun ja kiristysohjelmiin.

Dimonin mukaan bitcoinilla ei ole tulevaisuutta.

”Ihmiset voivat sijoittaa siihen niin paljon kuin haluavat, mutta mielestäni se on täydellistä ajan ja rahan tuhlausta”, hän lataa.

Dimonin mukaan bitcoinilla itsessään ei ole mitään ”sisäistä arvoa”.

”Sitä käyttävät laajasti ihmiskauppiaat, rahanpesijät ja kiristysohjelmien kehittäjät. Joten en vain tunne oloani hyväksi Bitcoinin suhteen”, hän toteaa.

Dimon ei ole ensimmäistä kertaa ristiretkellä maailman tunnetuinta kryptovaluuttaa vastaan.

Dimon haukkui bitcoinin ja muut kryptovaluutat USA:n senaatin pankkikomitean kuulemistilaisuudessa joulukuussa. Hän ehdotti suorasukaisesti, että kryptovaluutat pitäisi kieltää. Aiheesta kertoo muun muassa taloussivusto Fortune.

”Olen aina vastustanut syvästi kryptoa, Bitcoinia ja niin edelleen. Osoitit, että sen todellinen käyttötarkoitus on rikolliset, huumekauppiaat, rahanpesu, veronkierto, ja se on käyttötarkoitus, koska se on jossain määrin anonyymi”, hän sanoi demokraattien senaattori Elizabeth Warrenille.

Dimon ja useat muut suurten pankkien toimitusjohtajat, jotka tuotiin valiokunnan kuultavaksi osana alaa koskevaa rutiinikuulemista, olivat yhtä mieltä siitä, että kryptoyhtiöihin pitäisi soveltaa samoja rahanpesun vastaisia säännöksiä kuin suuriin rahoituslaitoksiin.

Vuonna 2017 JPMorgan Chasen toimitusjohtaja haukkui Bitcoinin ”pahemmaksi kuin tulppaanisipulit”. Hän pauhasi erottavansa kaikki ne työntekijät pankistaan, jotka käyvät sillä kauppaa. Tätä seurasivat muut vuodatukset, muun muassa tammikuussa, jolloin hän leimasi Bitcoinin ”hypetetyksi huijaukseksi”.

Ovatko Jamie Dimonin kommentit ristiriitaisia?

Jamie Dimonin mielipiteet Bitcoinista ovat kuitenkin olleet kaikkea muuta kuin johdonmukaisia, väittää taloustoimittaja Giuseppe Ciccomascolo kryptosivusto CCN:n artikkelissaan.

Vuosien varrella Jamie Dimon on vaihdellut kantojaan kovan kryptovaluuttoihin kohdistuva kritiikin ja omaisuuserän potentiaalin vastahakoisen tunnustamisen välillä, Ciccomascolo toteaa.

Dimon on tunnustanut kryptovaluuttojen arvon käytännön sovelluksissa, erityisesti älysopimuksia tukevissa ratkaisuissa.

”Vaikka hän on toistuvasti tuominnut Bitcoinin, verraten sitä haitallisiin tapoihin, kuten tupakointiin, hänen retoriikkansa on ajoittain pehmentynyt”, Ciccomascolo väittää.

Vuonna 2018 Dimon jopa ilmaisi katumusta siitä, että oli kutsunut Bitcoinia huijaukseksi, mikä oli huomattava muutos hänen aiemmasta jyrkästä linjastaan.

Ciccomascolon mukaan jättipankin toimitusjohtajan ristiriitainen suhtautuminen kryptovaluuttoihin näkyy myös teoissaan.

Eräässä vaiheessa Dimon sanoi, että hän ”erottaisi sekunnissa” jokaisen JPMorganin työntekijän, jonka hän saisi kiinni Bitcoinilla kauppaa käymisestä, erityisesti silloin, kun kryptovaluutan arvo oli 4 000 dollaria. Siitä huolimatta Dimonin johtama JPMorgan on omaksunut hienovaraisemman lähestymistavan.

”Pankki on varovasti tutkinut lohkoketjuteknologiaa ja tarjoaa Bitcoin-tuotteita valikoiduille asiakkaille. Tämä ilmeinen ristiriita ei ole jäänyt huomaamatta”, Ciccomascolo toteaa.

JPMorgan omistaa 387 osaketta BlackRockin IBIT:ssä, Bitcoin-pohjaisessa pörssinoteeratussa rahastossa, ja 775 osaketta Grayscale Bitcoin Trust -rahastossa.

Kun Jamie Dimon puhuu, sijoittava maailma kuuntelee

Jamie Dimon on yksi maailman tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista pankkiireista ja liike-elämän johtajista. Hänen asemansa JPMorgan Chasen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana antaa hänelle valtavan vaikutusvallan globaalissa finanssimaailmassa.

Dimonia pidetään paitsi kokeneena pankkiirina myös strategisena ajattelijana, joka on johtanut yritystään läpi talouskriisien ja jatkuvasti muuttuvan sääntely-ympäristön. Hänen mielipiteensä taloudesta, rahoitusmarkkinoista ja politiikasta herättävät laajaa huomiota, sillä hän on usein mukana muovaamassa pankki- ja rahoitusteollisuuden tulevaisuutta.

Dimon tunnetaan suorapuheisuudestaan, ja hänen kommenttinsa – olivatpa ne myönteisiä tai kriittisiä – vaikuttavat usein markkinoihin ja herättävät laajaa keskustelua. Hän on ollut keskeisessä roolissa edistämässä suurten pankkien toimintaa erityisesti digitalisaation ja innovaatioiden suhteen, mutta samalla hän on myös vastustanut monia nousevia trendejä, kuten kryptovaluuttoja.

Dimon toimii monien näkökulmasta symbolina perinteiselle rahoitusjärjestelmälle, mikä joidenkin mielestä selittää hänen kielteistä suhtautumistaan kryptovaluuttoihin.

Mikä on Ponzi-huijaus?

Ponzi-huijaus on eräänlainen pyramidihuijauksen muoto, joka on saanut nimensä Charles Ponzista. Tässä huijauksessa huijari kerää sijoituksia kuvitteelliseen tai olemassa olevaan kohteeseen ja lupaa sijoittajille epätavallisen korkeita ja nopeita tuottoja. Todellisuudessa laillista liiketoimintaa ei ole tai se on hyvin vähäistä.

Alkuvaiheessa sijoittajille maksetaan luvattuja tuottoja myöhempien sijoittajien rahoilla. Korkeat tuotot houkuttelevat lisää sijoittajia ja saavat vanhat sijoittajat sijoittamaan lisää. Järjestelmää markkinoidaan usein henkilökohtaisten suositusten kautta, mikä lisää sen uskottavuutta.

Ponzi-huijaukselle on ominaista, että sijoituskohde voi olla mikä tahansa houkutteleva idea, kuten kultavaranto, öljyesiintymä tai kryptovaluutta. Luvatut tuotot ovat huomattavasti korkeampia kuin normaalissa sijoitustoiminnassa, ja järjestelmä on riippuvainen jatkuvasta uusien sijoittajien houkuttelemisesta.

Huijauksen seuraukset ovat traagisia useimmille osallistujille. Valtaosa osallistujista, tyypillisesti yli 99 prosenttia, kärsii taloudellisia tappioita, kun taas ainoastaan huijauksen alkuunpanijat ja muutamat aikaisin mukaan lähteneet hyötyvät. Huijaus voi jatkua pitkään, jos sijoittajat tekevät pitkäaikaisia sijoituksia, joita ei voi nostaa heti.

Ponzi-huijaus eroaa tavallisesta pyramidihuijauksesta siten, että siinä on usein uskottavampi sijoituskohde ja keskitetympi rakenne. Molemmissa kuitenkin myöhemmin mukaan tulleiden rahoilla maksetaan tuottoja aiemmille sijoittajille.