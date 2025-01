Dogelon Mars-krypton hinta räjähdysmäisessä nousussa: Onko kyseessä vain syöttikrypto?

Kryptovaluuttamarkkinoilla kuohuu jälleen. Tällä kertaa huomion keskipisteessä on Dogelon Mars (ELON) eli meemi-inspiroitunut kryptovaluutta, jonka hinta on kokenut hämmästyttävän nousukiidon. Tammikuun 19. päivä Dogelon Mars sykähti ylöspäin jopa yli 164 prosenttia.

Tämä ilmiö on saanut sekä kryptosijoittajat että analyytikot varpailleen: Onko kyseessä vain uusin syöttikrypto vai piileekö tässä kryptossa todellista sijoituspotentiaalia?

Syöttikrypto kuvaa kryptovaluuttoja, joita markkinoidaan aggressiivisesti ja usein harhaanjohtavasti sijoittajille nopeana tienä rikastumiseen. Niihin liittyy usein lupauksia nopeista ja suurista tuotoista, aggressiivinen markkinointi sosiaalisessa mediassa, epämääräiset tai epärealistiset käyttötapaukset sekä puutteellinen tekninen dokumentaatio. Syöttikryptot houkuttelevat usein kokemattomia sijoittajia, jotka etsivät nopeaa voittoa kryptomarkkinoilta.

Dogelon Mars ei ole mikä tahansa kryptovaluutta.

Se syntyi vuonna 2021 koirateemaisten kryptojen aallon harjalla ja ammensi inspiraatiota edeltäjistään, kuten Dogecoinista ja Shiba Inusta. Nimensä ja teemansa puolesta se flirttailee vahvasti Elon Muskin brändin kanssa, mikä on epäilemättä lisännyt sen näkyvyyttä ja vetovoimaa tiettyjen sijoittajaryhmien keskuudessa.

Viime aikoina ELON:in arvo on noussut huimasti. Tämä äkillinen arvonnousu on herättänyt kiivasta keskustelua kryptoyhteisössä: Onko tämä vain hetkellinen huuma vai merkki jostain suuremmasta?

Mikä on Dogelon Mars (ELON)?

Dogelon Mars (ELON) on meemi-kryptovaluutta, joka sai alkunsa huhtikuun 23. päivä vuonna 2021. Valuutta väittää olevansa Dogecoinin haara, mutta sen perustajat ovat pysyneet tähän asti nimettömänä. Dogecoinin ja Shiba Inun fanit saattavat nähdä Dogelon Marsin kuvakkeessa humoristista samankaltaisuutta näiden kolikoiden kanssa.

Dogelon Marsin taustalla on hauska tarina, jossa esiintyy Dogelon eli koirahahmo, josta kolikko on saanut nimensä. Tarinan mukaan Dogelon lähtee matkalle tutkiakseen galaksin mysteereitä ja pyrkii asuttamaan uudelleen planeetan, jota hän kerran kutsui kodiksi tähtienvälisten matkojensa aikana. Kolikon verkkosivuilla on lyhyitä sarjakuvia, jotka seuraavat Dogelonia hänen seikkailuissaan Marsissa, jossa hän tapaa ystäviä ja lähtee jännittäviin seikkailuihin.

Dogelon Mars on rakennettu Ethereum-lohkoketjulle, jonka avulla se voi käyttää älykkäitä sopimuksia eri sovelluksissa, johon kuuluvat myös hajautettu rahoitus (DeFi) ja pelaaminen.

Yksi syy Dogelon Marsin suosioon on sen yhteys meemeihin ja sosiaaliseen mediaan. Meemillä on ollut merkittävä rooli kryptovaluuttojen, kuten Dogecoinin ja Shiba Inun, nousussa, eikä Dogelon Mars ole poikkeus. Kryptovaluutalla on vahva yhteisö meemien tekijöitä ja vaikuttajia, jotka ovat auttaneet levittämään sanaa sen mahdollisuuksista.

Vaikka meemit saattavat tuntua kevytmieliseltä tavalta mainostaa kryptovaluuttaa, ne voivat olla tehokas työkalu kiinnostuksen ja sitoutumisen herättämiseen erityisesti nuorempien sijoittajien keskuudessa, jotka ovat aktiivisimpia sosiaalisessa mediassa.

Meemien inspiroiman alkuperänsä lisäksi Dogelon Marsilla on teknisiä ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista kryptovaluutoista. Ensinnäkin siinä on deflaatiollinen tokenomiikkamalli, mikä tarkoittaa, että ELON-merkkien kokonaistarjonta vähenee ajan myötä. Tämä saavutetaan ”token burning” -nimisellä mekanismilla, jossa osa jokaisesta siirtomaksusta poistetaan pysyvästi kierrosta. Tämä voi auttaa lisäämään ELON-merkkien niukkuutta ja arvoa ajan myötä.

Lisäksi Dogelon Marsin avulla on mahdollista tienata steikkaamalla.

Dogelon Marsin hinta on noussut yli 2000 prosenttia vuodesta 2021

Dogelon Marsin hinta on kokenut huomattavan nousun viime aikoina, mikä on herättänyt kiinnostusta kryptosijoittajien keskuudessa.

Helmikuussa 2023 sen arvo nousi jopa 248 prosenttia, saavuttaen huippunsa 0,00000049 dollarin tasolla. Tammikuun 19. päivänä hinta nousi jopa 164 prosenttia 24 tunnin sisällä. Meemikrypton hinta on noussut yhteensä sen perustamispäivästä jopa yli 2000 prosenttia.

Tämä nousu on herättänyt kiinnostusta ja spekulaatiota markkinoilla.

Hinnan nousun taustalla voidaan nähdä useita tekijöitä. Muun muassa krypton yhteys Elon Muskiin on lisännyt sen näkyvyyttä ja kannustaa etenkin SpaceX-miehen faneja sijoittamaan kryptoon.

Lisäksi kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet nousussa, mikä on vaikuttanut positiivisesti myös pienempiin kryptoihin.

Millaisia riskejä Dogelon Marsiin sijoittamiseen liittyy?

Tietysti mihin tahansa kryptovaluuttaan sijoittamiseen liittyy kohtuullinen osuutensa riskeistä. Dogelon Mars ei ole poikkeus.

Suurin riski on kryptovaluuttamarkkinoiden epävakaus. Kuten olemme nähneet muiden kryptovaluuttojen kohdalla, hinnat voivat olla erittäin epävakaita, eikä ole harvinaista nähdä äkillisiä ja merkittäviä hintaheilahteluja. Hinnan nousuja ja laskuja on siis vaikea ennustaa.

Toinen mahdollinen riski on sääntely-ympäristö. Kryptovaluutat ovat edelleen suhteellisen uusi ja sääntelemätön omaisuusluokka, ja on mahdollista, että hallitukset voivat ottaa käyttöön uusia säännöksiä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti koko kryptovaluuttamarkkinoihin.

Lisäksi se, että Dogelon Mars on suhteellisen uusi kryptovaluutta, tarkoittaa sitä, että sen tulevaisuudennäkymiin liittyy suurempi epävarmuus.

Syöttikrypto vai hyvä sijoitus?

Dogelon Mars on kokenut huimaa hinnannousua viime aikoina. Etenkin tammikuussa 2025 krypton hinta on suorastaan räjähtänyt.

Toinen mahdollinen etu Dogelon Marsiin sijoittamisessa on sen vahva yhteisö ja aktiivinen kehitystiimi. Kryptovaluutalla on paljon kannattajia, jotka ovat innostuneet sen potentiaalista, ja kehitystiimi työskentelee aktiivisesti parantaakseen teknologiaa ja laajentaakseen sen käyttötapauksia. Tällainen yhteisön tuki voi olla arvokas voimavara mille tahansa kryptovaluutalle, erityisesti sellaiselle, joka on vielä kehitysvaiheessa.

Vaikka Dogeloin Marsin hinta on viime aikoina noussut huimaa vauhtia, sen suosio perustuu suurelta osin markkinasegmenttiin ja hypetykseen.

Mikä tärkeintä, Dogelon Marsilla ei ole selkeää käyttötarkoitusta tai teknologista etua, joten sen hinnan nousu saattaa jäädä vain ohimeneväksi trendiksi.

Hyvänä esimerkkinä on joitakin vuosia sitten suuren hypetyksen saanut Wifedoge, joka koki samanlaisen piikin hinnannousussa vuonna 2021, mutta sen arvo on sittemmin pudonnut pohjamutiin.

Moni arvioi Dogelon Marsin olevan pelkkää hypetystä, jossa tarkoituksena on nostattaa krypton hinta huimiin summiin, jonka jälkeen kryptoa myydään yhtä huimalla vauhdilla ja sen hinta putoaa.

Tällä hetkellä Dogelon Marsin kaupankäyntivolyymi on 509 226 945 dollaria viimeisen 24 tunnin aikana (tammikuun 19. päivä 2025), mikä merkitsee 6 536,90 prosentin kasvua. Näin aggressiivisen kasvun voidaan kuitenkin spekuloida johtuvan Elon Muskin läheisistä väleistä Donald Trumpiin, jonka on tarkoitus astua pian virkaan Yhdysvaltain presidenttinä.