Donald Trump luo epävarmuutta – pankki kotiuttaa voittoja osakkeista

Markkinoiden tämänhetkinen yltiöpositiivisuus nostaa riskejä ikäville yllätyksille, minkä takia OP pienentää osakeylipainoa allokaationäkemyksessään. Edelleen pankki kuitenkin pitää osakkeet allokaatiossa ylipainossa eli niiden osuus sijoituksista on suurempi kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin.

”Odotamme, että lähiaikoina osakemarkkinamyötätuuli on hiljentymässä, joten kotiutamme voittoja erinomaisesti tuottaneesta osakeylipainosta pienentämällä hieman ylipainoa”, kertoo OP:n päästrategi Lippo Suominen.

Osakemarkkinoilta vapautuvat varat pankki siirtää korkomarkkinoille, joissa tuotto-odotukset ovat nousseet korkojen kohoamisen mukana. Esimerkiksi USA:n 10 vuoden velkakirjan jälkimarkkinakorko on jo yli 4,6 prosenttia.

Vaikka OP pienentää osakeylipainoa, vuoden 2025 markkinoiden näkymät ovat kokonaisuutena myönteiset. Yhdysvaltain reippaan talouskasvun odotetaan laajenevan myös muualle maailmaan.

Suomisen mukaan markkinoiden kannalta ongelmaksi on kuitenkin kohonnut se, että taloudella voi mennä liiankin hyvin.

”Sijoittajat luottivat vuoden lopussa, että osakkeet saavat tänä vuonna tuplatukea, eli talous kasvaa ja samaan aikaan keskuspankit leikkaavat korkojaan. Nyt näistä jälkimmäistä toivetta joudutaan arvioimaan uusiksi”, sanoo Suominen.

”Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa vahva talous johtaa paineisiin kuluttajahinnoissa, mikä osaltaan estäisi keskuspankkia laskemasta korkojaan”, lisää Suominen.

Vaikka kokonaisuudessaan vuoden 2025 markkinoiden näkymät ovat OP:n näkemyksen mukaan yhä myönteiset, yksi kevään markkinaepävarmuuden lisääjä on tänään valtaan astuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

On vielä epäselvää, millaisia vaikutuksia Trumpin politiikalla on osakemarkkinoille.

OP:n päästrategi Lippo Suominen. Kuva: OP Ryhmä.

”Kukaan ei lopulta varmuudella tiedä, mitä Trumpin valtakaudella on odotettavissa. Jo ennen kautensa alkua Trump on tuonut esille runsaasti mahdollisia muutoksia, ja nyt markkinoilla arvuutellaan, mitkä hankkeet lopulta etenevät. Pitkällä tähtäimellä Trumpin odotetaan olevan osakemyönteinen, mutta monet hänen suunnitelmistaan voivat aiheuttaa lähiaikoina epävarmuutta osakemarkkinoille”, sanoo Suominen.

Talouspolitiikalla voi olla seurauksensa

Markkinoihin voivat vaikuttaa esimerkiksi kauppatullien korotukset ja geopoliittiset muutokset.

”Kauppatullien korotukset, veroalet ja paperittomien maahanmuuttajien karkotukset voivat kiihdyttää aiemmin mainittua inflaatiota ja johtaa korkeampiin korkoihin. Myös geopolitiikan saralla Trumpin avaukset voivat keikuttaa markkinoita. Heti virkaanastumisen jälkeen luvassa on varmasti uusien määräysten ryöpsähdys, joista kaikki eivät ole osakemyönteisiä”, sanoo Suominen.

OP:n lisäksi myös Nordea on aiempaa varovaisempi amerikkalaisosakkeiden näkymien suhteen.

Nordea pitää allokaatiosuosituksissaan kaikki osakemarkkinat tällä hetkellä peruspainossa, myös Yhdysvallat. Pankki odottaa tuloskasvun laajentumisen pienentävän eri alueiden välisiä tuottoeroja.

”Vaikka Yhdysvaltojen talouden fundamentit ovat muita alueita vahvemmat, on amerikkalaisten osakkeiden arvostukseen leivottu jo melkoinen ’ylivertaisuuslisä’. Amerikkalaiset osakkeet ovat nyt selvästi omaa historiallista keskiarvoaan kalliimpia, kun taas Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla arvostustaso on historiallisesti ja suhteellisesti tarkasteltuna houkutteleva”, Alava toteaa.

Sijoitusstrategin mukaan eriytyneen kurssikehityksen seurauksena eurooppalaiset osakkeet ovat nyt jopa 40 prosenttia edullisempia kuin amerikkalaiset P/E-luvulla verrattuna.

Korkea arvostustaso kertoo kovista tuloskasvun odotuksista

Yhdysvaltain osakemarkkinan korkea mennyt tuotto on viime vuosikymmenen aikana perustunut paljolti arvostustasojen nousuun. S&P 500 -indeksin 10 vuoden suhdannekorjattu P/E-kerroin, CAPE, on yli 38x, kun pitkän aikavälin mediaani on 16x.

Nykyistä korkeampi lukema on nähty vain kahdesti aiemmin: teknokuplan huipulla 1999-2000 ja vuoden 2021 lopulla, kun korot olivat nollassa.

Tosin historiallinen pitkän aikavälin mediaani ei ole suoraan vertailukelpoinen, koska arvostustaso on noussut osittain rakenteellisten muutosten vuoksi. Siitä huolimatta Yhdysvaltain osakemarkkinan arvostustaso on korkea suhteessa muihin keskeisiin osakemarkkinoihin, ja tulevat tuotot jäävät siksi todennäköisemmin matalammiksi.

Amerikkalaisten yritysten tulokset ovat kasvaneet vaikuttavasti viime vuosikymmeninä. Kesäkuuhun 2024 päättyneinä 30 vuotena reaalinen osakekohtainen tulos kasvoi Yhdysvalloissa yli neljä prosenttia vuodessa, kun taas muilla kehittyneillä markkinoilla kasvu jäi noin 2–3 prosenttiin.

Yhdysvaltain osakemarkkinan korkea arvostustaso kertoo siitä, että sijoittajat odottavat erittäin vahvan tuloskasvun jatkuvan.

Toisaalta tuloskasvun ennustaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Se antaa syyn varovaisuuteen, sillä korkeat tuloskasvuennusteet perustuvat kenties liikaa lähimenneisyyden toteutuneisiin lukuihin ja saattavat siksi olla liian optimistisia.