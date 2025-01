Ei pelkkä sijoitusyhtiö – Berkshire Hathaway tarjoaa hajautettua tuottoa kohtuullisella hinnalla

Maailman kenties tunnetuin sijoittaja, Warren Buffett.

Sijoituslegenda Warren Buffettin johtama monikansallinen konglomeraatti Berkshire Hathaway mielletään usein sijoitusyhtiöksi, jonka salkusta löytyy laajasti hajautettu salkku tunnettuja amerikkalaisia suuryhtiöitä.

Sijoitussalkun arvo on huikea. Osakesalkun arvo on hieman alle 300 miljardia dollaria. Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä Berkshirellä oli myös noin 325 miljardia dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia taseessaan.

Berkshire on siis jättimäistä sijoitussalkkua hallinnoima sijoitusyhtiö – mutta se on paljon muutakin.

Yhtiöllä on myös omaa liiketoimintaa.

Kun sijoittaja ostaa Berkshire Hathawayn osakkeita, hän ei osta vain yhtä yritystä. Berkshire omistaa kaiken kaikkiaan yli 60 tytäryhtiötä. Yhtiö ei siis ole vain passiivinen pörssiosakkeita omistava sijoitusyhtiö, vaan se harjoittaa myös operatiivista liiketoimintaa tytäryhtiöidensä kautta.

Toimintaa useilla toimialoilla ja useissa tytäryhtiöissä

Yhtiö toimii useilla eri sektoreilla, kuten vakuutusliiketoiminnassa, sähkö- ja energiapalveluissa, teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja palvelualoilla.

Vakuutussektorilla Berkshire Hathaway omistaa GEICOn, yhden Yhdysvaltojen suurimmista autovakuuttajista, sekä Berkshire Hathaway Reinsurance Groupin ja Berkshire Hathaway Primary Groupin. Nämä tytäryhtiöt tarjoavat laajan valikoiman vakuutustuotteita, joihin kuuluu auto-, omaisuus-, tapaturma-, henki- ja sairausvakuutuksia.

Sähkö- ja energiasegmenttiä konglomeraatti hallinnoi Berkshire Hathaway Energyn kautta, johon kuuluu useita yhtiöitä kuten Pacific Gas and Electric, MidAmerican Energy ja NV Energy. Tämä divisioona painottaa kasvavassa määrin uusiutuvia energiaratkaisuja, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa.

Berkshire Hathawayn toiminta teollisuudessa on laajaa ja monipuolista. Siihen kuuluu yrityksiä kuten Precision Castparts, joka valmistaa metallikomponentteja ilmailu- ja teollisuussovelluksiin, sekä Lubrizol Corporation, erikoiskemikaalien valmistaja. Yhtiö omistaa myös useita kuluttajatuotteiden valmistajia, kuten vaatevalmistaja Fruit of the Loomin, paristovalmistaja Duracelin ja matkailuajoneuvoja valmistavan Forest Riverin.

Vähittäiskaupan sektorilla Berkshire Hathaway operoi yrityksiä kuten Nebraska Furniture Mart, See’s Candies ja Berkshire Hathaway Automotive. Nämä tytäryhtiöt tarjoavat laajan valikoiman tuotteita huonekaluista ja kodintarvikkeista makeisiin ja autoihin, hyödyntäen sekä perinteisiä että verkkokaupan myyntikanavia.

Berkshire Hathawayn palvelusegmentti on yhtä monipuolinen. Siihen kuuluu Burlington Northern Santa Fe (BNSF) Railway, yksi Pohjois-Amerikan suurimmista rahtirautatieverkoista. Muita palvelusuuntautuneita yrityksiä ovat FlightSafety International, joka tarjoaa koulutusta lentäjille ja lentokoneiden huoltoteknikoille, sekä kiinteistöalalla toimiva HomeServices of America.

Monipuolinen sijoitus- ja liiketoimintasalkku kohtuullisella hinnalla

Berkshire Hathawayn markkina-arvo on noin 995 miljardia dollaria. Kun vähennetään Berkshiren 325 miljardin dollarin käteisvarannot ja osakesalkun nykyinen noin 296 miljardin dollarin arvo, jää jäljelle 374 miljardia dollaria. Se on summa, jolla markkinat arvostavat Berkshiren tytäryhtiöiden operatiiviset liiketoiminnot.

Viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana Berkshiren operatiivinen tulos, pois lukien sijoitustulot, on ollut 29,1 miljardia dollaria.

Analyytikko Matt Frankel päättelee sijoitussivusto The Motley Foolin artikkelissaan, että Berkshiren operatiiviset liiketoiminnot arvostetaan markkinoilla siten vain P/E-kertoimella 12,9x. Frankelin mukaan kyse on siten huomattavan edullisesta arvostuksesta kokoelmalle pääosin taantumaa kestäviä liiketoimintoja, joiden tuloskunto on pääosin hyvä.

Berkshire on siis sijoitus yli 100 tytäryhtiöön ja osakkeeseen. Sillä on uskomaton taloudellinen joustavuus ja se hinnoitellaan houkuttelevalla arvostuksella, Frankel toteaa.