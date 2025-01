Ensimmäiset kryptotuotteet tulivat kaupankäynnin kohteiksi Helsingin pörssiin

Nasdaq ilmoitti tänään, että se tuo markkinoille uuden segmentin ETN-tuotteille. ETN-tuote on pörssilistattu velkakirjamuotoinen arvopaperi, jonka kohde-etuuteen liikkeeseenlaskija on tehnyt suoran sijoituksen tai sitä koskevan johdannaissopimuksen.

Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi yksittäinen osake, osakepari tai kryptovara. ETN-tuotteilla on markkinatakaus.

Vastaava ETN-segmentti on jo toiminnassa Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Kööpenhaminassa.

Virtune AB on ensimmäinen liikkeeseenlaskija, joka listaa ETN-tuotteita Nasdaq Helsinkiin. Virtune on Ruotsin finanssivalvonnan rekisteröimä rahoituslaitos Tukholmassa, joka laskee liikkeelle ETN-tuotteita, joissa kohde-etuutena on kryptovara.

Suomen rahoitusmarkkinoilla ei tähän asti ole ollut tarjolla pörssinoteerattuja tuotteita, joiden kohde-etuutena on kryptovaroja.

Lanseeraus avaa Suomen 20,5 miljardin euron ETP-markkinat kryptovaroille tarjoten suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa kryptovaroihin ensimmäistä kertaa oman osakevälittäjänsä kautta.

Virtune on tänään listannut seuraavat viisi tuotetta Nasdaq Helsinkiin: Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Crypto Altcoin Index ETP, Virtune Staked Solana ETP ja Virtune XRP ETP.

Virtune Bitcoin ETP on sidottu bitcoiniin. Virtune XRP ETP on sidottu XRP:hen. Virtune Crypto Altcoin Index ETP on sidottu tasapainotettuun koriin, joka koostuu 10 johtavasta vaihtoehtoisesta kryptovaluutasta (altcoineista), poislukien Bitcoin ja Ethereum.

Virtune Staked Ethereum ETP on sidottu ethereumiin yhdistettynä steikkauksen hyötyihin. Virtune Staked Solana ETP on sidottu solanaan yhdistettynä steikkauksen hyötyihin.

Steikkaus on kryptovaluuttojen omistajien tapa osallistua lohkoketjuverkoston toimintaan ja ansaita samalla passiivista tuloa. Tässä prosessissa kryptovaluutan omistajat lukitsevat eli ”steikaavat” osan omistamistaan kolikoista tai tokeneista verkoston käyttöön.



“Tavoitteenamme on tulla Pohjoismaiden johtavaksi kryptovarojen varainhoitajaksi. Näiden tuotteiden listaaminen on linjassa visiomme kanssa ja syventää sitoutumistamme Suomen markkinoihin. Suomalaiset sijoittajat voivat nyt ensimmäistä kertaa sijoittaa kryptovaroihin paikallisesti listattujen, euroissa noteerattujen pörssinoteerattujen tuotteiden kautta”, sanoi Virtune AB:n toimitusjohtaja Christopher Kock.



Nasdaq Tukholma oli vuonna 2015 ensimmäisiä pörssejä maailmassa, joka otti kaupankäynnin kohteeksi ETP-tuotteet, joiden kohde-etuutena on Bitcoin. Vuonna 2017 kaupankäynnin kohteeksi otettiin Ethereum-pohjaiset ETP-tuotteet. Vuonna 2020 tarjonta laajeni edelleen ETN-tuotteisiin, joiden kohte-etuutena on kryptovara.



”Yhtenä ensimmäisistä krypto ETP-markkinoiden toimijoista olemme rakentaneet vahvan aseman Euroopassa noin 23 prosentin markkinaosuudella. Laajentaessamme ETN-tuotteiden listaus- ja kaupankäyntipalvelumme Nasdaq Helsinkiin, paikallisilla sijoittajilla on nyt mahdollisuus sijoittaa kryptotuotteisiin Virtunen ensimmäisenä listaamien tuotteiden kautta”, toteaa Helena Wedin, Nasdaqin Euroopan pörssilistatuista tuotteista vastaava johtaja.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman toteaa, että pörssilistatut ETN-tuotteet tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa vaihtoehtoisiin tuotteisiin hyötyen samalla säännellyn markkinapaikan tuomasta läpinäkyvyydestä.



Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevilla ETN-tuotteilla voi käydä kauppaa pankkien ja välittäjien kautta.