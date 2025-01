Finnair jatkaa kasvua, osakkeen arvostuskertoimet painuneet alas

Finnairin osakkeen voimakas kurssilasku on laskenut myös osakkeen arvostuskertoimia.

Finnairin matkustajamäärä kasvoi joulukuussa kapasiteetin pienenemisestä huolimatta, mikä johti matkustajakäyttöasteen paranemiseen

Finnair kuljetti joulukuussa 927 000 matkustajaa, mikä oli 5,6 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2023. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski joulukuussa 2,2 prosenttia vertailukaudesta lentäjien työnseisauksen vuoksi, joka johti noin 300 lennon perumiseen. Kun lentokoneiden ulosvuokraukset miehistöineen lasketaan mukaan, kokonaiskapasiteetti laski 1,7 prosenttia.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,7 prosenttia. Matkustajakäyttöaste kasvoi 6,5 prosenttiyksikköä ja oli 77,4 prosenttia.

Aasian-liikenteen tarjonta laski vertailukaudesta 9,7 prosenttia ja Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta laski 9,9 prosenttia. Sen sijaan Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 7,9 prosenttia, koska Finnair kohdensi suurimman osan British Airwaysille ulosvuokratuista kapearunkokoneista Pohjois-Eurooppaan niiden ulosvuokrauksen päätyttyä maaliskuussa 2024. Kotimaanliikenteen tarjonta laski 1,9 prosenttia.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 8,1 prosenttia Aasian-liikenteessä, 10,1 prosenttia Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 5,1 prosenttia Euroopan-liikenteessä, 6,6 prosenttia Lähi-idän-liikenteessä ja 2,6 prosenttia kotimaanliikenteessä.

Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 11,8 prosenttia vertailukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 13,5 prosenttia.

Taulukko: Finnair Oyj.

Analyytikoiden konsensusennuste povaa Finnairin liikevoitoksi koko viime vuodelta 134 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle odotuksissa on selkeä tulosparannus, mikäli analyytikoiden konsensusennusteeseen on luottaminen. Konsensusennuste vuoden 2025 liikevoitolle on 167 miljoonaa euroa.

Lentoyhtiön osake on laskenut vuodessa 41 prosenttia. Se merkitsee sitä, että konsensusennusteilla yhtiön arvostuskertoimet ovat kehittyneet suotuisaan suuntaan. Kuluvan vuoden konsensusennusteen mukaan laskettu P/E-kerroin on nyt vain 5,2x ja EV/EBIT-kerroin 8,9x.

Finnairin eteenpäin katsova EV/EBITDA-kerroin on laskenut selvästi vuoden 2021 jälkeen, mikä näkyy alla olevasta kuvaajasta.

Finnairin arvostuskertoimet ovat myös verrokkeihin nähden alhaalla.

Kohenevista lentomääristä ja alhaisesta arvostuksesta huolimatta sijoittajat joutuvat myös punnitsemaan vaakakupin toisessa yhtiön tuloskehitystä, joka ei ole ollut vakuuttavaa.

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti oli selkeä pettymys.

Yhtiön liikevaihto junnasi paikallaan ja kasvoi vain 0,1 prosenttia vertailukaudesta 818 miljoonaan euroon. Näin kävi siitä huolimatta, että yhtiö on kasvattanut kapasiteettiaan ja lentoasiakkaiden määrä on kasvussa.

Tulosnotkahdus oli yllätys niin analyytikoille kuin markkinoillekin, sillä analyytikoiden konsensusodotus oikaistulle liikevoitolle oli 93 miljoonaa euroa. Lisäksi osake pakitti 8,9 prosenttia tiistaina hieman ennen pörssin sulkeutumista.

Yhtiön mukaan markkinatilanne heikkeni kaikilla Finnairin markkina-alueilla verrattuna poikkeuksellisen vahvaan kysyntään vertailukaudella, jolloin kysyntää vahvisti vielä koronapandemian päättyminen. Heikentyneen kysynnän ja kasvaneen markkinakapasiteetin myötä keskimääräiset lentolippuhinnat ovat laskeneet ennätyskorkealta tasolta.

EU-lentoyhtiöiltä sulkeutunut Venäjän ilmatila vaikutti edelleen negatiivisesti Finnairin Aasian liikenteeseen. Yhtiö on jatkanut lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan jopa 40 prosenttia pidemmistä lentoreiteistä huolimatta, mutta yhtiö on rajoittanut erityisesti Kiinan-lentojaan, koska kiinalaiset lentoyhtiöt pystyvät hyödyntämään Venäjän ilmatilaa ja lentomatkustamisen kysyntä Euroopan ja Kiinan välillä ei ole vielä elpynyt.

Kuusiston mukaan Finnairin vertailukelpoinen liiketulos laski vahvasta vertailukaudesta yksikkötuottojen laskiessa kysynnän normalisoituessa. Vielä viime vuonna asiakkaiden matkustusinto koronapandemian jäljiltä oli kova, ja siksi he olivat valmiita maksamaan lentolipuista normaalitasoa korkeampaa hintaa. Nyt tämä etu on Finnairilta poistumassa.