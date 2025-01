Tekeekö lakitoimisto Fondia positiivista käännettä? Analyysitalolta ostosuositus

Analyytikon mielestä Fondian tehostamistoimet luovat uskottavan uran selkeään tulosparannukseen, mihin nähden osake on erittäin edullinen.

Fondian osakekurssin kehitys listautumisesta alkaen. Kuva: Koyfin.

Helsingin pörssin vähemmän tunnettuihin pienyhtiöihin kuuluva Fondia tarjoaa liikejuridiikan palveluita. Vuonna 2004 perustetun konsernin palveluksessa on 180 työntekijää, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä yli 200 lakiosastoasiakkaan kanssa. Yhtiö on Pohjoismaiden ainoa listattu lakitoimisto.

Viime marraskuussa Fondia laski syyskuussa antamiaan vuoden 2024 liikevaihto- ja liikevoittonäkymiä jatkuneen vaikean ja epävarman markkinatilanteen vuoksi. Merkit alkusyksyn orastavasta markkinakäänteestä eivät ole toteutuneet yhtiön toimeksiannoissa, kuten se oli aiemmin arvioinut.

Uusissa näkymissään yhtiö kertoi odottavansa vuonna 2024 liikevaihdon olevan 25-26 miljoonaa euroa. Fondia arvioi oikaistun liikevoiton olevan 4-6 prosenttia.

Aiemmin syyskuussa Fondia oli odottanut liikevaihdon olevan 26-27 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 6 – 8 prosenttia.

Muutosneuvotteluilla tehostamista ja säästöjä

Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa yhtiön nyt väistyvä toimitusjohtaja Harri Savolainen kertoi, että markkinatilanne vaikutti edelleen heikentävästi lakipalveluiden kysyntään. Kuitenkin katsauskauden lopussa oli osin jo nähtävissä orastavia käänteen merkkejä vaikean toisen kvartaalin jälkeen.

Konsernin oikaistu liikevoitto heinä–syyskuussa oli 0,0 miljoonaa euroa.

Joulukuun alussa Fondia kertoi aloittavansa koko Suomen-yhtiön henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella. Tavoitteena oli tehostaa ja järjestellä uudelleen toimintoja, ja siten lisätä yhtiön tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Muutosneuvottelut käynnistyivät joulukuun 11. päivänä ja ne on nyt saatu päätökseen.

Neuvottelujen seurauksena yhdeksän työntekijän työsuhde päättyy, minkä lisäksi yhden työntekijän työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan. Neuvotteluissa onnistuttiin löytämään myös muita toiminnan tehostamiskeinoja henkilöstösidonnaisten säästöjen aikaansaamiseksi muun muassa määräaikaisia työsuhteita koskevin järjestelyin.

Muutosneuvotteluilla Fondia arvioi saavuttavansa noin 1,3 miljoonan euron säästöt vuonna 2025.

Tehostamistoimet tulivat tarpeeseen

Yhtiö antoi keskiviikkona myös ennakkotietoja taloudellisesta kehityksestään koko tilikaudelta 2024. Alustavien ja tilintarkastamattomien tietojen perusteella tammi-joulukuun 2024 liikevaihto oli noin 25,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto noin 5,2 prosenttia tammi-joulukuussa 2024.

Tilikauden 2024 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ovat siis marraskuussa annettujen päivitettyjen näkymien mukaiset.

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen arvioi, että yhtiön vaikeudet viime vuonna selittyvät osittain erittäin vaikealla markkinatilanteella, mutta silti yhtiön olisi silti pitänyt pystyä merkittävästi parempaan suoritukseen.

”Yhtiön kulurakenne on aivan liian korkea suhteessa viime vuosina junnaamaan jääneeseen liikevaihtotasoon, ja toisaalta yhtiön tehokkuus ja tuottavuus olivat heikkoja. Positiivista on se, että yhtiö on nyt tehnyt toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi”, Kinnunen toteaa.

Inderesin näkemyksen mukaan Fondian organisaatiota pyritään kehittämään suuntaan, jossa yhä suurempi osa ajasta käytetään asiakastyöhön. Analyysitalo nosti lähivuosien tulosennusteita merkittävästi vahvalla pohjalla olevien 1,3 miljoonan euron säästöjen ja parantuvan tehokkuuden myötä.

Osake hinnoitellaan selvästi alle verrokkien

Kinnusen mukaan yhtiöllä on kuitenkin edelleen paljon todistettavaa ja riskitaso pysyy koholla, mutta osakkeen nykyarvostus asettaa riman erittäin matalalle.

”Vuoden 2024 surkeallakin tuloksella oikaistu EV/EBITA on 10x ja ensi vuoden kohtalaisella tuloksella kerroin on vain 7x. Lisäksi yhtiön rahavirta ja tase ovat vahvoja, mitä kautta osinkotuotto nousee yli kuukden prosentin.”

Suhteessa erilaisiin asiantuntijaorganisaatioiden verrokkiryhmään Fondia arvotetaan lähes 20 prosentin alennuksella jo vuoden 2024 ennusteilla, analyytikko kertoo.

Inderes arvioi Fondian osakkeen kokonaistuotto-odotuksen nousevan selvästi yli 20 prosentin myös ilman arvostuskertoimien venyttämistä. Inderes nostaa Fondian osakkeen suosituksen osta-tasolle aiemmalta lisää-tasolta.

Inderesin tavoitehinta Fondian osakkeelle on 5,6 euroa, mikä ylittää selvästi tämän hetken 4,92 euron kurssinoteerauksen.