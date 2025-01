Kuluttajia höynäytetään yhä harhaanjohtavilla alennuksilla

Kuluttaja-asiamies saa jatkuvasti ilmoituksia kuluttajilta alennusmarkkinoinnista, jossa ei ilmoiteta 30 päivän alinta hintaa lainkaan tai se ilmoitetaan epäselvästi. Joissakin tapauksissa ilmoitettu alin hinta ei pidä paikkansa tai hinnanalennus on laskettu normaalihinnasta, eikä edeltävien 30 päivän alimmasta hinnasta.

Vuoden 2023 alusta alkaen alennusmarkkinoinnissa on pitänyt ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on myyty 30 päivän aikana ennen alennusta. Alin hinta pitää ilmoittaa niin printti- ja verkkomainoksissa kuin TV- ja radiomainoksissa.

Alin hinta on kuluttajalle olennainen tieto ja se on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi.

”Jos yritys tarkoituksella hämärtää alennushinnan edullisuutta, se on paitsi lainvastaista, myös varma keino nakertaa kuluttajien luottamusta. Selkeät merkinnät ovat sekä yritysten että kuluttajien etu”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Jos yrityksellä ei ole alennusmerkinnät vielä kunnossa, asia pitää Väänäsen mukaan korjata heti.

”Yrityksillä on velvollisuus tuntea niitä koskeva lainsäädäntö ja noudattaa sitä. Kahden vuoden jälkeen ei voi enää vedota tietämättömyyteen tai teknisiin haasteisiin.”

Hinnoittelun 30 päivän sääntö on osa EU:n Omnibus-direktiiviä. Tämän säännön mukaan, kun tavaraa markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan, markkinoinnissa on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Tämä sääntö koskee kaikkea alennuksiin liittyvää kaupallista viestintää, joihin kuuluvat myös alennusmyynnit, loppuunmyynnit ja tarjousmarkkinointi.

Säännön tarkoituksena on lisätä hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja ehkäistä harhaanjohtavaa markkinointia. Se auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia ostopäätöksiä tarjoamalla heille selkeämmän kuvan todellisista alennuksista.

Sääntö koskee kaikkia tilanteita, joissa tavaran hinta tai hinnanalennus ilmoitetaan, oli se sitten euromääräisenä, prosentuaalisena tai sanallisena ilmaisuna.

Hinnanalennus on laskettava tästä alimmasta 30 päivän aikana peritystä hinnasta, ei välttämättä viimeisimmästä myyntihinnasta. Eli jos tuotteen hinta on vaihdellut viimeisen 30 päivän aikana, alennus lasketaan alhaisimmasta hinnasta, vaikka se olisi ollut voimassa vain lyhyen ajan.

Omnibus-direktiivin myötä verkkokaupat ovat joutuneet mukauttamaan hinnoittelukäytäntöjään. Monet verkkokauppa-alustat ovat ottaneet käyttöön automaattisia järjestelmiä, jotka tukevat 30 päivän säännön noudattamista näyttämällä alimman hinnan tuotekorteilla.