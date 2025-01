Ikääntyvän väestön tarpeet luovat sijoitusmahdollisuuksia

Japani integroi eittämättä korkean teknologian keksinnöt jokapäiväiseen elämään, mutta siellä voi myös nähdä, miltä näyttää ikärakenteeltaan erittäin voimakkaasti ikääntyneisiin ihmisiin painottuva yhteiskunta.

Käydessäni Japanissa viime vuonna osakemarkkinoiden uudet mahdollisuudet herättivät suurta innostusta, mutta hätkähdyttävintä oli ikääntyvä väestö.

Iäkkäät ihmiset olivat aktiivisia – he työskentelivät, pelasivat, urheilivat ja osallistuivat yhteiskuntaan, joka vaikutti elinvoimaiselta ja eri sukupolvet osallistavalta. Japanin vanhukset eivät ole hauraita. He johtavat yritysten hallituksia ja osallistuvat päätöksentekoon.

Japani, maailman kolmanneksi suurin talous, on edelläkävijä väestön ikääntymisessä. Se voi olla perustavanlaatuisten seurauksiensa ansiosta kokonaisen aikakauden määrittävä megateema ilmastonmuutoksen ja tekoälyn nousun tavoin.

Väestörakenteen muutos

YK:n mukaan maailmassa on jo enemmän kuin 700 000 yli satavuotista ihmistä. Kun kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän, se on vain ensimmäinen askel kiihtyvässä väestörakenteen muutoksessa.

YK:n mukaan 2030-luvulle mennessä yli 65-vuotiaita on yli miljardi ja vuoteen 2050 mennessä noin joka viides ihminen luokitellaan iäkkääksi.

Eliniän pidentyminen on yksi aikamme onnistumisista. Se kuitenkin on yhteydessä syntyvyyden ja hedelmällisyyden laskuun, ja siksi meidän on mietittävä, mitä vaikutuksia pienenevällä ja mahdollisesti vähemmän tuottavalla väestöllä on.

Mitä seurauksia tästä on kasvusijoittajille? Kolmen teeman avulla voi löytämään muita paremmin menestyviä yrityksiä:

Ennaltaehkäisevä hyvinvointi: tuotteet ja palvelut, jotka auttavat ikääntyviä ihmisiä pysymään fyysisesti ja henkisesti kunnossa

Terveenä ikääntyminen: innovatiiviset tavat hoitaa kroonisia sairauksia

Automaatio ja tuottavuus: robottien ja muiden laitteiden käyttäminen paikkaamaan kasvavia aukkoja työvoimassa

Ennaltaehkäisevä hyvinvointi

Monikansallinen elintarvikeyhtiö Danone on esimerkki yrityksestä, joka tarjoaa ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ratkaisuja. Ranskalaisessa yrityksessä on meneillään vaikuttava käänne uuden johdon alaisuudessa.

Useimmille ihmisille Danone on tuttu jogurteistaan, mutta sillä on suurista elintarviketuottajista kaikkein terveellisin tuotevalikoima. Yli 90 prosenttia tuotteista pidetään vähäsokerisina, vähärasvaisina ja vähäsuolaisina.

Danonen tuotteet tukevat suoliston mikrobiomin terveyttä, joka auttaa pienentämään lihavuuden, sydänsairauksien ja syövän riskiä ja tukee tervettä ikääntymistä. Yli puolet Danonen voitoista tulee sen kliinisistä ravintovalmisteista, mikä ei ole yleisesti tiedossa.

Danone tuli letkuruokintamarkkinoille vuonna 2007 tarjoamalla ravitsemuksellisesti tasapainoista ruokaa syövästä toipuville tai iäkkäille potilaille, joilla on vaikeuksia niellä tai syödä omin voimin. Danonella on johtava markkina-asema Aasiassa, houkuttelevat marginaalit ja mahdollisuus kasvaa, kun ikääntyneiden määrä kasvaa.

Terveenä ikääntyminen

Johtava japanilainen lääkeyritys Eisai on esimerkki yhtiöistä, joka sopii terveenä ikääntymisen teemaan. Eisai kehitti määrätietoisesti vuosikymmenien ajan Alzheimer-lääkettä. Kehitystyön tuloksena syntynyt Leqembi-lääke hidastaa alkuvaiheen Alzheimerin potilaiden kognitiivista heikkenemistä, mikä on tunnustettu maailmanlaajuisesti. Lääke sai myyntiluvan tänä vuonna Yhdysvalloissa, jossa Medicare-terveysvakuutus korvaa sen nyt kokonaan.

Alzheimeria sairastavien määrän odotetaan kasvavan nykyisestä noin 48 miljoonasta yli 100 miljoonaan tapaukseen vuoteen 2050 mennessä. Historiallisesti se on ollut uskomattoman vaikea sairaus hoitaa. 99 prosenttia lääkekokeista on epäonnistunut.

Leqembi on ensimmäinen Yhdysvaltain viranomaisen hyväksymä lääke Alzheimerin hoitoon. Vaikka se ei paranna sairautta, se voi hidastaa aivojen rappeutumisen etenemistä lähes 30 prosentilla. Eisai on sitoutunut tutkimukseen alueella, jota monet pitivät ”liian vaikeana” tai liian kalliina.

Eisain työ ”tau-terapian” parissa antaa lisätoivoa. Tau-terapiaa voitaisiin käyttää estämään Alzheimerin taudin kehittymistä vähentämällä tau-proteiineja. Ne takertuvat aivojen hermosoluihin, mikä johtaa tulehdukseen ja kognitiiviseen rappeutumiseen. Eisai on kärjessä myös tämän alueen tutkimuksessa – hoito etenee parhaillaan kliinisissä kokeissa.

Kertakäyttöinen insuliinipumppu

Myös diabeteksen ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä. Yli puoli miljardia ihmistä kärsii sairaudesta maailmanlaajuisesti, ja yhdysvaltalaisen Institute for Health Metrics and Evaluation -instituutin ennusteen mukaan luku yli kaksinkertaistuu 1,3 miljardiin ihmiseen seuraavan 30 vuoden aikana.

Ennuste avaa mahdollisuuksia Massachusettsissa sijaitsevalle Insuletille, joka on kehittänyt puettavan OmniPod-insuliinipumpun. Kertakäyttöinen laite kiinnitetään diabeetikon käsivarteen, jossa se annostelee automaattisesti insuliiniannoksia.

Yksi insuliinipumpun eduista on sen letkuttomuus. Pumppu on huomaamaton, ja sitä voidaan käyttää myös uidessa ja suihkussa. Se poistaa pumppujen hallinnan monimutkaisuuden ja kömpelön laitteen epämukavuuden.

Insulet käyttää tekoälyä tehdäkseen pumpuista älykkäämpiä, kun taas letkuttomuus tekee niiden käytöstä joustavampaa ja mukavampaa. Koska insuliinipumppuja ei ole säädelty niin voimakkaasti kuin muita laitteita, niitä voidaan myydä apteekeissa.

Robottien esiinmarssi

Ikääntyvä väestö tarvitsee muuta kuin ihmisten apua tuottavuuden ylläpitämiseksi. Japanilaiset sijoituskohteet Keyence ja Fanuc mukaan lukien ovat teollisuusrobotiikan ja konenäön antureiden vakiintuneita johtajia. Niiden tuotteet ovat jo arkipäivää monissa maailman tehtaissa.

Automaatiolla on merkitystä myös muilla osaamisvajeesta kärsivillä aloilla.

Intuitive Surgical on yksi esimerkki tästä. Yhdysvaltalaisen yrityksen Da Vinci -robottijärjestelmiä käytetään mini-invasiivisissa kirurgiassa. Erittäin monimutkaisissa toimenpiteissä ne pystyvät parempaan tarkkuuteen kuin perinteiset, vain ihmisten käyttämät tekniikat.

Järjestelmien ansiosta kirurgit voivat tehdä useampia leikkauksia, mikä on ratkaisu kirurgien vähyyteen. Ne antavat kirurgeille myös mahdollisuuden pidentää uraansa.

Työvoiman vähetessä yritysten on automatisoitava työt, jotka koneet voivat helposti hoitaa. Yksi tällainen mahdollisuus on liikenteessä.

Pelkästään Yhdysvalloissa kuljetusala työllistää yli kolme miljoonaa työntekijää, jotka ansaitsevat yli 100 000 dollaria vuodessa. Jos heidän työpaikkansa voitaisiin automatisoida, turvallisuus teillä paranisi ja vakuutuskulut laskisivat. Sillä voisi olla hintoja valtavasti laskeva vaikutus, koska maksamamme hinnat riippuvat usein toimituskustannuksista.

Ikääntymisen mahdollisuuksia

Epävarmassa maailmassa voimme olla varmoja siitä, että väestö vanhenee ja sairaudet yleistyvät. Muutos tapahtuu pikemminkin vuosikymmenien kuin vuosien aikana.

Heikommin ennustettavissa on, kuinka nopeasti ja tasaisesti muutos tapahtuu ja mitkä teknologiat ja käyttäytymisen muutokset määräävät muutoksen nopeuden ja suunnan.

Suuren globaalin muutoksen tuomien investointimahdollisuuksien havaitseminen vaatii kärsivällisyyttä sekä mielikuvitusta. Yllätyksiä tulee varmasti, mutta meidän tehtävämme osakepoimijoina on pysyä valppaana ja huomata parhaat ideat, missä päin maailmaa niitä sitten esiintyykin.

Tehtäväni on hyödyntää asiantuntemusta ja menestystä, jota olemme onnistuneet pitkällä aikavälillä rakentamaan sijoittajina. Se vaatii valmiutta haastaa ennakkoasenteita. Olen varma, että pystymme siihen.

Abbie-Louise Gilbert on Baillie Giffordin salkunhoitaja.