Isännöintiliiton barometri paljastaa: Putkiremontit kolkuttelevat aiemmin kuin odotettiin

Entinen sanonta siitä, että putket kestävät ”seuraavat 50 vuotta”, ei välttämättä enää nykyään pidä paikkaansa.

Isännöintiliiton putkiremonttibarometri kertoo nimittäin huolestuttavaa dataa siitä, että yhä uudemmissa taloyhtiöissä joudutaan uusimaan putkia ja tämä on huomattu myös isännöinnissä.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin tuloksista selviää, että putkistoja on jouduttu jo korjaamaan 1980-, 1990- ja jopa 2000-luvuilla rakennetuissa taloyhtiöissä.

Isännöintiliiton mukaan se, kuinka pitkään putket kestävät, riippuu hyvin monesta tekijästä.

Niitä ovat muun muassa putkien materiaali ja valmistustapa. Myös putkien liitoksilla sekä vedenkulutuksella kiinteistössä on merkitystä.



Teknisestä näkökulmasta sopiva ajankohta putkiremontille voidaan määrittää ainoastaan laadukkaalla putkiston kuntotutkimuksella. Sen avulla päästään kiinni siihen, missä kunnossa taloyhtiön putket todellisuudessa tällä hetkellä ovat ja kuinka kauan ne todennäköisesti tulevat kestämään.

Voiko taloyhtiö reklamoida?

Mitä taloyhtiö voi tehdä, jos putkiston kunto antaa aihetta huoleen ja pahimmassa tapauksessa taloyhtiöllä on edessään putkien korjaaminen, vaikka ikänsä puolesta käyttöikää pitäisi olla vielä runsaasti?

”Yleisesti voidaan sanoa, että näissä tapauksissa ongelmat alkavat usein vasta urakan takuuajan päättymisen jälkeen, jolloin urakoitsijan vastuuseen saaminen on huomattavasti hankalampaa. Jos urakan valmistumisesta on yli 10 vuotta, urakoitsijan virhevastuu on vanhentunut. Taloyhtiön kannattaa selvittää tilannetta sekä teknisen että juridisen asiantuntijan avustuksella”, sanoo Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Ensin taloyhtiöllä pitäisi olla riittävä varmuus siitä, onko kyseessä sellainen asennusvirhe, josta urakoitsija on vastuussa, jotta asiaa kannattaa alkaa viemään eteenpäin.

”Riittävän selkeän näytön hankkiminen on usein hankalaa”, selventää Valkama.

Ruoantähteet ja rasva viemärissä aiheuttavat ongelmia

Nykypäivänä asukkaat osaavat käyttää vettä säästeliäästi, mikä on ympäristön kannalta hyvä asia. Samoin esimerkiksi monessa kodissa yleinen tiskikone säästää vettä.

Kuitenkin puhtaasti putkistojen kannalta vedensäästöllä on nurja puolensa.



”Toisinaan ongelmana on, että ihmiset käyttävät vettä tavallaan liian vähän”, Valkama toteaa.

Kaikkein pahimpia ovat Valkaman mukaan keittiölinjat. Jos vesimäärä viemärissä vähenee ja jos putkistossa on sisäpuolista korroosiota, niin esimerkiksi tukosvaarat lisääntyvät.

”Jokainen voi ehkäistä ongelmia huolehtimalla siitä, ettei ruoantähteitä päästetä viemäriin”, toteaa Valkama.

Lainarahoituksen saanti isoille korjaushankkeille on osalle taloyhtiöistä erittäin hankalaa. Erityisesti muuttotappiopaikkakunnilla osa taloyhtiöistä on vaikeassa tilanteessa.

Osalle taloyhtiöistä putkiremontin esteeksi nousee rahoitus

Noin joka kymmenes vuoden 2023 Isännöintiliiton putkiremonttibarometriin vastanneista isännöintialan ammattilaisista raportoi, että heidän hallinnoimissaan kohteissa on jäänyt putkiremontteja toteutumatta rahoitusvaikeuksien takia.

Niin ikään yhdeksällä prosentilla vastaajista on asiakastaloyhtiöitä, joissa kiinteistön alasajo on ajankohtaista.

”Mekin Isännöintiliitossa olemme puhuneet paljon siitä, kuinka putkiremontti on kiinteistön kunnossapidon näkökulmasta taloyhtiön merkittävin yksittäinen korjaushanke, jolle pitää alkaa suunnitella hyvissä ajoin oikeaa ajankohtaa kunnossapitotarveselvityksiä, pitkän tähtäimen selvityksiä ja putkiston kuntotutkimuksia hyödyntäen”, Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen totesi vuonna 2023.

Niissäkin tapauksissa, joissa putkiremontti on taloudellisesti kyetty viemään läpi, prosessi ei aina ole ollut yksioikoinen.

Isännöitsijöiden viimeisimmissä toteutuneissa putkiremonttihankkeissa on useita sellaisia, joissa remontin rahoittamiseksi on taloyhtiölainan lisäksi tarvittu osakkaiden henkilökohtaisia lainoja tai rahoitusta tai jouduttu rahoituksen saatavuudesta johtuvista syistä tekemään pienempi ja kustannuksiltaan alhaisempi remontti kuin alun perin oli suunniteltu.

Lisäksi osassa putkiremonttihankkeita on jouduttu rahoituksen saamiseksi tekemään lisäselvityksiä rahoituksen hakemisen jälkeen.

Jopa 35 prosenttia putkiremonteista jää myös ainoastaan yhdeltä pankilta saadun rahoitustarjouksen varaan, vaikka hankkeissa haetaan keskimäärin rahoitusta kolmelta pankilta. 54 prosenttia Putkiremonttibarometriin vastanneista isännöintialan ammattilaisista näkee, että pankit ovat kiristäneet rahoitusehtoja remonttilainoille edellisen 12 kuukauden aikana.