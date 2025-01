Analyytikko: Kempowerin sijoitustarinan arviointi yhä haastavaa

Sähköajoneuvojen pikalatauslaitteita valmistava Kempower oli listautumisensa jälkeen yksi Helsingin pörssin kurssikomeetoista. Käänne markkinoilla tapahtui kuitenkin syksyllä 2023, jolloin yhtiöltä alkoi tihkua mollivoittoisia uutisia.

Viimeisen vuoden aikana yhtiön osakekurssi on sukeltanut 64 prosenttia.

Viimeisimmän julkistetun vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti ei pysäyttänyt osakkeen syöksyä. Kaikki tärkeimmät luvut olivat punaisella. Tilauskertymä eli saadut tilaukset pienenivät viime vuoden 127 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 73 miljoonasta eurosta 52 miljoonaan euroon.

Operatiivinen liiketulos painui tappiolle -7,9 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli plussalla 14,4 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos on ollut pakkaselle nyt kolmella viimeisimmällä vuosineljänneksellä.

Tappiollinen liiketulos ei ollut suuri yllätys, sillä analyytikoiden konsensusodotus operatiiviselle liiketulokselle oli -6,7 miljoonaa euroa. Kuitenkin toteuma jäi tämänkin alle.

Kempower tarkensi kuluvan vuoden liikevaihdon ohjeistuksensa ylähaarukkaa alaspäin. Nyt Kempower arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 220–230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta. Aikaisemmin liikevaihtohaarukka oli 220–260 miljoonaa euroa.

Inderesiltä toistaiseksi vähennä-suositus Kempowerin osakkeelle

Yhtiön mukaan DC-pikalatausmarkkinoiden kysyntä on ollut alhaisempaa kuin Kempower on aiemmin arvioinut. Koronapandemian jälkeen vallitsi komponenttipula, mikä loi pikalatausratkaisuille normaalia suuremman kysynnän. Myös laturien käyttöönotto on ollut aiemmin odotettua hitaampaa. Molemmat tekijät ovat luoneet ylimääräistä varastoa asiakaspuolella.

Analyysitalo Inderes antaa Kempowerin osakkeelle tällä hetkellä vähennä-suosituksen 9,5 euron tavoitehinnalla. Viimeisin kurssinoteeraus on 10,6 euroa. Inderesin tavoitehinta ja suositus perustuvat vuoden 2027 ennusteisiin, jossa Inderes ennustaa liikevoittomarginaalin parantuvan 9,8 prosenttiin ja liikevoiton nousevan 43 miljoonaan euroon.

Kempowerin osakekurssi. Kuva: Koyfin.

Inderesin analyytikko Pauli Lohi kertoo artikkelissaan, että suosituksessa ja tavoitehinnassa sovelletaan EV/EBIT-kerrointa 15x, mikä pyrkii jossain määrin ottamaan huomioon pitkän aikavälin lisäkasvupotentiaalin.

Analyytikko on Kempoweria koskevissa arvioissaan kuitenkin varovainen.

”Ennusteisiin liittyvän epävarmuuden vähentyessä arvostuksessa voisi olla nousuvaraakin, mutta toistaiseksi viime aikojen heikko tilauskertymä on mielestämme antanut aihetta varovaisuuteen arvonmäärityksessä. Mikäli markkinakasvu alkaisi realisoitumaan ja ennusteisiin liittyvä epävarmuus laskisi, voisi tuoton ja riskin suhde kääntyä houkuttelevaksi”, Lohi toteaa.

Sähköautojen voittokulku jatkuu

Inderes ennakoi täyssähköajoneuvojen osuuden kasvavan tuntuvasti vuoden 2025 aikana. Lohen mukaan se voisi myös vauhdittaa julkisten latausasemaoperaattorien investointeja ja toimia Kempowerin kasvulle keskeisenä ajurina lähivuosina.

S&P Global Mobilityn tuoreiden ennusteiden mukaan täyssähköautojen (BEV) maailmanlaajuisen myynnin odotetaan saavuttavan 15,1 miljoonaa yksikköä vuonna 2025, mikä merkitsee huomattavaa 30 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän kasvun odotetaan nostavan BEV-autojen markkinaosuuden 13,2 prosentista 16,7 prosenttiin kaikista kevyiden ajoneuvojen myynneistä maailmanlaajuisesti.

Yhdysvalloissa sähköautomarkkinoiden odotetaan kasvavan vieläkin voimakkaammin, myynnin ennustetaan kasvavan 36 prosenttia, mikä nostaa markkinaosuuden 11,2 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Myös Keski- ja Länsi-Euroopassa odotetaan merkittävää elpymistä, sillä analyytikot ennustavat sähköautojen myynnin kasvavan 43,4 prosenttia, mikä nostaa markkinaosuuden 20,4 prosenttiin.

Kiinan odotetaan säilyttävän asemansa maailman johtavana sähköautomarkkinana, ja sen ennustettu osuus on 29,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä, vaikka sen vuotuisen kasvun ennustetaan olevan maltillisempi 19,7 prosenttia markkinoiden kypsymisen vuoksi.

Näihin ennusteisiin liittyy jonkin verran epävarmuutta, erityisesti Yhdysvalloissa, missä tulevan Donald Trumpin hallinnon mahdolliset politiikkamuutokset voivat vaikuttaa sähköautojen kannustimiin ja kysyntään. Näistä haasteista huolimatta yleinen trendi viittaa sähköautosektorin jatkuvaan kasvuun, jota ajavat sellaiset tekijät kuin kuluttajien vaihtoehtojen lisääntyminen, kustannusten lasku ja latausinfrastruktuurin parantuminen.

Raskas liikenne on Kempowerin jokeri

Lohen mukaan raskaan liikenteen latausasemien rooli korostunee vuosikymmenen loppua kohden, ja Kempower on itse arvioinut kaupallisten ajoneuvojen ja raskaan liikenteen vastaavan enemmistöä pikalatauslaitteiden markkinasta vuonna 2030.

Lohen mukaan Kempowerilla on vahvuuksi raskaan liikenteen latausratkaisuissa.

”Nähdäksemme Kempower on asemoitunut hyvin myös raskaan liikenteen segmenttiin kehittäen ratkaisuja yhteistyössä mm. rekkavalmistajien ja logistiikan alan toimijoiden kanssa.”

Lohen mukaan hyötyajoneuvoissa bussien sähköistyminen on jatkunut vahvana jo pidemmän aikaa, mutta rekkojen osalta markkina on vielä aikaisessa kehitysvaiheessa.

”Suurempien raskaan liikenteen latausasemainvestointien käynnistyminen voisi lähivuosina toimia ajurina myös Kempowerin osakkeelle”, analyytikko toteaa.