Kesko tarjoaa kiitettävää osinkotuottoa ja kohentuvia näkymiä

Pankki nostaa Keskon osakkeen suositusta. Kauppakonsernin osakkeella on jälleen mielekäs tuotto-odotus.

Keskon osakekurssi viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Keskon osakkeen hinta on yhä kaukana vuoden 2021 huippulukemista, jolloin osake hinnoiteltiin hetkellisesti yli 37 euron kurssiin. Nyt kauppakonsernin osake hinnoitellaan 17,8 euron hintaan.

Kolmannella vuosineljänneksellä Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti viime vuodesta vain vähän, 0,8 prosenttia 3,0 miljardiin euroon. Sen sijaan vertailukelpoinen liikevoitto kipusi lähes 202 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli 188 miljoonaa euroa. Tosin viime vuonna lukema oli 207 miljoonaa euroa.

Yhtiö teki pientä hienosäätöä koko vuoden 2024 näkymiin.

Kesko arvioi vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 630–680 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko odotti vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620–680 miljoonaa euroa. Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu kolmannen vuosineljänneksen tuloskehitykseen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Yhtiön tulosohjeistus ja näkymät perustuvat arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Keskon päivittäistavarakauppa, joka tuo yli puolet yhtiön liikevaihdosta, kasvatti liikevaihtoaan vertailukaudesta 1,0 prosenttia 1,61 miljardiin euroon, ja se toi yhtiölle 119 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton. Vuotta aiemmin vertailukelpoinen liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa, joten päivittäistavarakauppa säilytti kilpailukykynsä haastavassa markkinatilanteessa.

Näkymät kohentuvat vuonna 2025

Kauppaketju odottaa toimintaympäristön paranevan vuoden 2025 aikana ja siten vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuonna 2025. Päivittäistavarakaupan vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin Kesko odottaa pysyvän selvästi yli kuuden prosentin tasolla huolimatta hintapanostuksista ja investoinneista kauppapaikkaverkostoon yhtiön vuosille 2024-2026 tekemän strategian mukaisesti.

Kesko on käynnistänyt mittavan hinnanalennusohjelman.

Kauppaketju laskee yli 1200 tuotteen hintaa. Hintojen lasku kohdistuu noin 1000 tuttuun arjen merkkituotteeseen sekä noin 200 K-ryhmän omaan Pirkka-tuotteeseen. Tammikuun alussa voimaan astuneet hintojen alennukset näkyvät kaikissa K-ruokakaupoissa, mutta niiden laajuus vaihtelee kaupan kokoluokan mukaan.

Keskon osake saattaa olla nykyisellä hinnalla ja yhtiön näkymillä houkutteleva sijoitus.

Näin ainakin uskoo OP, joka kertoo aamukatsauksessaan odottavansa Keskon tuloksen kääntyvän kasvuun vuonna 2025, mikä yhdessä viime aikoina maltillistuneen arvostustason kanssa antaa osakkeelle jälleen mielekkään tuotto-odotuksen. Tosin päivittäistavarakaupan hintaohjelman mittakaava leikkaa hieman vuoden 2025 tulosennustetta kyseiselle divisioonalle.

Tarjolla hyvää osinkotuottoa

OP laskee Keskon osakkeen tavoitehinnan aiemmasta 20 eurosta 19,5 euroon, ja se vastaa vuoden 2025 ennusteilla EV/EBIT-kerrointa 15x ja P/E-kerrointa 16x.

Pankki nostaa kuitenkin samalla Keskon osakkeen suosituksen takaisin tasolle lisää aiemmalta vähennä-tasolta.

Vara Researchin keräämien analyytikoiden konsensusennusteiden mukaan Keskon vertailukelpoinen osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 1,2 euroon, kun vuoden 2024 ennuste on 1,1 euroa. Siten konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on tällä hetkellä 14,9x.

Mitään järeää osakkeen hinnannousua ilman arvostuskertoimien selkeää nousua Keskon omistajien ei siten liene syytä odottaa.

Sen sijaan Kesko on edelleen hyvä osingonmaksaja, kuten se on ollut jo pitkään aiemminkin. Vara Researchin keräämä konsensusennuste ensi vuoden osingoille on 0,99 euroa, mikä tarkoittaisi 5,5 prosentin osinkotuottoa.