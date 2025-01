Kolme tekno-osaketta yli nelinkertaistuivat vuonna 2024: Tästä osakkeesta Wall Street pitää eniten

Tekoälyn vaikutus maailmantalouteen on ollut viime vuosina kiistaton, ja sen rooli pörssimarkkinoiden kehityksessä on noussut yhä tärkeämmäksi. Etenkin vuosina 2023 ja 2024 nähtiin poikkeuksellisen voimakas härkämarkkina, jonka taustalla vaikutti vahvasti yksi keskeinen tekijä: tekoäly eli AI.

Tämä teknologinen mullistus on muovannut yritysten toimintamalleja, luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja herättänyt sijoittajien mielenkiinnon ennennäkemättömällä tavalla.

Tekoälyn vaikutus on ollut erityisen näkyvä niin kutsutuissa mahtiseitsikon osakkeissa, joihin lukeutuvat teknologiajätit Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft, NVIDIA ja Tesla. Nämä yritykset ovat ottaneet tekoälyn kehityksen keskiöön strategioissaan, mikä on heijastunut voimakkaasti niiden markkina-arvon kasvuun.

Mahtiseitsikon menestys on ollut niin merkittävää, että ne ovat toimineet S&P 500 -indeksin veturina ja nostaneet koko markkinaa ylöspäin vuosina 2023 ja 2024.

Vaikka teknojätit ovat olleet otsikoissa, tekoälyn tuoma arvonnousu ei rajoitu vain näihin jätteihin. Markkinoilla on nähty useita pienempiä yrityksiä, jotka ovat onnistuneet hyödyntämään tekoälyteknologiaa tehokkaasti.

Yahoo Financen mukaan vuonna 2024 markkinoilla nähtiin kolme mahtiseitsikon ulkopuolella olevaa tekoälyosaketta, jotka ylittivät kaikki odotukset: niiden arvo yli nelinkertaistui vuoden aikana.

Tämä osoittaa, että tekoälyn potentiaali ulottuu laajalle ja tarjoaa sijoittajille mahdollisuuksia löytää arvoa myös tunnettujen teknologiajättien ulkopuolelta.

Nelinkertaisia voittoja ja paljon muuta

Palantir Technologiesista on tullut yksi suosituimmista ”Trump-kaupoista” viime kuukausina. Yritys kehittää tekoäly- ja data-analytiikkaohjelmistoja, ja Yhdysvaltain hallitus on sen suurin asiakas.

Palantirin osakkeet nousivat 340 prosenttia viime vuonna, ja suuri osa noususta tuli 6. marraskuuta 2024 pidettyjen Yhdysvaltain vaalien jälkeen. Monet sijoittajat odottavat sen myynnin kasvavan Donald Trumpin hallinnon asettaessa etusijalle maahanmuuton täytäntöönpanon, kansallisen turvallisuuden ja valtion virastojen tehokkuuden.

Se ei kuitenkaan ollut ainoa tekijä Palantirin suurten tuottojen takana. Muita osakkeen katalysaattoreita vuonna 2024 ovat sen lisääminen S&P 500- ja Nasdaq-100-indekseihin.

Toinen tekoälypohjaisia ​​data-analytiikkaohjelmistoja markkinoiva yritys nautti vielä paremmasta vuodesta kuin Palantir. MicroStrategyn osakkeet nousivat 359 prosenttia vuonna 2024. Vain pieni osa tästä kehityksestä johtuu sijoittajien innostuksesta MicroStrategyn ohjelmistoliiketoimintaa kohtaan. Osakkeen ehdottomasti suurin vetovoima on kuitenkin ollut yhtiön Bitcoin-strategia. MicroStrategy on Bitcoinin suurin yritysomistaja.

Palantirin ja MicroStrategyn osakekurssit yli nelinkertaistuivat viime vuonna, mutta niiden kurssikehitykset jäävät pieneksi ääniäly-ohjelmistokehittäjä Soundhound AI:iin verrattuna. Sen osake nousi 836 prosenttia viime vuonna.

Soundhoundin osakkeen nousu kiihtyi sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti kolmannen vuosineljänneksen tuloksestaan ​​marraskuussa. Liikevaihto nousi 89 prosenttia vuodentakaisesta ennätykselliseen yli 25 miljoonaan dollariin.

Soundhound saavutti myös valtavan menestyksen asiakaskuntansa monipuolistamisessa, sillä sen suurin asiakas tuotti 12 prosenttia liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna 72 prosenttiin edellisen vuoden jaksolla.

Wall Streetin suosikki vuodelle 2025

Jatkuvatko hyvät ajat vuonna 2025 näille kolmelle tekoälyosakkeelle? Wall Streetin analyytikot eivät ole positiivisia kahdesta niistä.

Palantirin 12 kuukauden konsensustavoitehinta on noin 35 prosenttia alempi kuin sen nykyinen osakekurssi. Arvostus näyttää olevan analyytikoiden suurin osakkeen huolenaihe.

Wall Street ei myöskään ole innostunut Soundhoundin tulevaisuuden näkymistä. Analyytikkojen keskimääräinen 12 kuukauden tavoitehinta on 11,5 prosenttia Soundhoundin nykyistä osakekurssia alempi. Tämä osake ei kuitenkaan nauti Palantirin laajasta analyytikkokattavuudesta.

Tämä jättää MicroStrategyn ryhmän ainoaksi jäseneksi, jonka analyytikot uskovat nousevan vuonna 2025. LSEG:n kyselyyn vastanneiden yhdeksän analyytikon keskimääräinen tavoitehinta heijastaa osakkeen noin 42 prosentin nousupotentiaalia. Kolme näistä analyytikoista suosittelee MicroStrategya ”vahvaksi ostoksi”.

Ovatko analyytikot oikeassa?

Sijoitussivusto The Motley Foolin toimittaja Keith Speights arvioi, että Wall Streetin tavoitehinnat ovat vain arvauksia, ja ettei kukaan ei tiedä osakkeiden hintaa 12 kuukauden kuluttua.

“Epäilen kuitenkin, että analyytikot ovat yleensä oikeassa ainakin yhdestä näistä kolmesta tekoälyosakkeesta”, Speights sanoo.

“Vaikka Palantirin kasvu on vaikuttavaa, se ei näytä riittävän vahvalta oikeuttaakseen sen premium-arvon. Vaikka en lyö vetoa osakkeen putoamisesta 35 prosenttiin, ei olisi yllättävää, jos osake laskisi merkittävästi”, hän jatkaa.

“Toisaalta aavistukseni on se, että Soundhound AI voisi tuottaa positiivisia tuottoja vuonna 2025. En odota osakkeiden yli nelinkertaistuvan, niin kuin se teki viime vuonna, mutta Soundhound edistyy vahvasti uusien asiakkaiden hankkimisessa ravintola- ja autoteollisuudessa.”

Mitä tulee MicroStrategyyn, kaikki riippuu Bitcoinista. Speights sanoo ymmärtävänsä, miksi analyytikot ovat positiivisia sen suhteen. Trumpin toinen presidenttikausi voi johtaa kryptoystävällisempään politiikkaan.

Hänen suurin varauksensa MicroStrategyn optimistiseen tavoitehintaan on kuitenkin se, että on mahdotonta tietää, mikä on kohtuullinen Bitcoinin hinta.

“Ehkä sijoittajat ajattelevat, että kryptovaluutta on paljon arvokkaampi vuoden 2025 loppuun mennessä, ehkä eivät. Uskon, että MicroStrategy voisi olla voittaja, mutta on myös mahdollista, että osake voi olla heikoin näistä kolmesta osakkeesta vuonna 2025.”’

Trumpin hallinnon jäsenillä siteitä Palantiriin

MicroStrategy osti viime viikolla toiset 1,1 miljardia dollaria Bitcoineja, mikä on suurin ostonsa yli kuukauteen ja 11. peräkkäinen ostoviikko.

Yhtiö lisäsi omistukseensa 11 000 Bitcoinia, jolloin sen kokonaisarvo on 461 000 Bitcoinia, jonka arvo on noin 47 miljardia dollaria tämän hetken hinnoin. Se rahoitti tämän viimeisimmän hankinnan laskemalla liikkeeseen ja myymällä osakkeita.

Alkuvuoden kaupankäynnistä 21. tammikuuta Palantirin osakkeet ovat pudonneet noin viisi prosenttia vuonna 2025. Yhtiön osakkeet hinnoitellaan lähellä 50 päivän liukuvaa keskiarvoaan. Osake saavutti kaikkien aikojen päivänsisäisen ennätyksen 84,8 dollarissa 24. joulukuuta.

Useilla tulevan Trumpin hallinnon jäsenillä on siteitä pitkäaikaisen pääomasijoittajan Peter Thielin perustamaan Palantiriin. Heihin kuuluvat David Sacks, joka on nimetty Valkoisen talon kryptotsaariksi. Tekniikka-alan taikuri Elon Musk, Sacks ja Thiel auttoivat perustamaan PayPalin ja liittymään osaksi niin kutsuttua PayPal-mafiaa. Musk on Donald Trumpin tärkein neuvonantaja.

Palantir on toimittanut data-analytiikkatyökaluja valtion asiakkaille tiedustelutietojen keräämiseen, terrorismin torjuntaan ja sotilaallisiin tarkoituksiin. Nyt Palantir pyrkii käyttämään generatiivista tekoälyä vauhdittamaan kasvua Yhdysvaltain kaupallisilla markkinoilla.

Koska niin monilla Trump hallinnon jäsenillä on sidoksia Palantiriin, monet arvelevat yrityksen osakkeiden hintojen nousevan vuonna 2025.

SoundHoundin arvostuskerroin korkealla

Vaikka SoundHoundin tulot kasvoivat huimasti viime vuonna, yritys ei ole kannattava. SoundHound raportoi nettotappion 0,04 dollaria osaketta kohden kolmannella neljänneksellä, mikä on tosin parannus vuoden takaisen neljänneksen 0,06 dollarin tappiosta.

Ei ole harvinaista, että nopeasti kasvavat yritykset ovat tappiollisia, mutta voi mennä jonkin aikaa, että SoundHound alkaa tekemään positiivista tulosta. Keskimääräinen analyytikoiden arvio on, että SoundHoundin osakekohtainen tappio on 0,24 dollaria vuonna 2024 ja tappiot kapenevat 0,17 dollariin vuonna 2025.

Lisäksi SoundHoundin osakkeet ovat kalliita. Yhtiön osakkeiden hinta-myynti -suhdeluku eli P/S-suhdeluku on tällä hetkellä 65x. Se on kova hinta, kun otetaan huomioon S&P 500:n keskimääräinen P/S-suhde on 3,1x.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sillä olisi mahdollisuuksia kasvuun, mutta osa SoundHoundin tuotosta lienee tällä hetkellä peräisin sijoittajien tekoälyeuforiasta, joka näyttää ottaneen vallan markkinoilla.