Kryptomarkkinat hermoilevat – Trumpin politiikka pitää sijoittajat varpaillaan

Bitcoinin hintakehitys vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Maailman suurimman kryptovaluutan hinta on vaihdellut rajusti viimeisen kuukauden aikana. Bitcoinin vaihtokurssi dollariin nähden on käynyt alhaisimmillaan alle 92 400 dollarissa ja korkeimmillaan yli 106 000 dollarissa.

Hermoilu kryptomarkkinoilla saattaa johtua siitä, että markkinat odottavat, millaiseksi Yhdysvaltojen sääntely-ympäristö muodostuu Donald Trumpin palattua valkoiseen taloon.

”Trump on aiemmin luvannut tehdä Yhdysvalloista kryptovaluuttojen pääkaupungin ja perustaa strategisen Bitcoin-varannon. Hänen ja hänen perheensä suora osallistuminen alalle viestii markkinoille, että hän saattaa olla sitoutunut toteuttamaan lupauksensa, mikä on jo osin hinnoiteltu markkinoihin”, toteaa finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Samer Hasn.

Kryptomarkkinoilla on kuitenkin edelleen epävarmuutta sen suhteen, missä määrin kryptovaluuttoja omaksutaan uuden republikaanihallinnon aikana. Goldman Sachsin toimitusjohtaja David Solomon totesi, että sääntelyesteet estävät pankkeja suoraan käsittelemästä bitcoinia, vaikka teknologian mahdollisuuksia finanssijärjestelmässä tutkitaan jatkuvasti.

”Tulevina päivinä ja viikkoina voi selkeytyä, millainen sääntely-ympäristö kryptojen kannalta on luvassa, kun uudet hallinnot ja sääntelyelimet vahvistetaan ja myönteisiä lakialoitteita esitellään”, Hasn toteaa.

Hasnin mukaan joka tapauksessa on yhä merkkejä siitä, että bitcoinin nousutrendi voisi jatkua.

Tammikuun 15. päivän jälkeen bitcoinin pörssinoteeratut rahastot ovat houkutelleet yli 3,4 miljardia dollaria.

”Tämä tapahtuu samaan aikaan osakemarkkinoiden vauhdin kanssa, jota tukevat vahvat yritystulokset ja optimismi sääntelyn ja verotuksen keventämisestä, mikä puolestaan tukee riskialttiimpia sijoituskohteita, kuten kryptovaluuttoja”, Hasn kertoo.

”Kryptoäiti” johtaa työryhmää

Kryptojen kannalta myönteistä on luultavasti myös se, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nimittänyt kryptomyönteisen Hester Peircen johtamaan työryhmää, jonka tehtävänä on säädellä digitaalisia omaisuuseriä maassa.

Hester Peirce, joka tunnetaan lempinimellä ”kryptoäiti”, on painottanut tarvetta sääntelylle, joka suojelee sijoittajia, mutta samalla tukee innovaatiota kryptoalalla. Hän on todennut, että sääntelyn tulisi ”suojella sijoittajia, helpottaa pääoman muodostumista, edistää markkinoiden eheyttä ja tukea innovaatiota”

Peircen ”kryptotyöryhmän” tavoitteena on auttaa SEC:iä määrittelemään selkeät sääntelyrajat, tarjoamaan realistisia rekisteröitymisreittejä, laatimaan järkeviä tiedonantokehityksiä ja käyttämään valvontaresursseja harkiten.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio joutui toistuvasti ristiriitoihin joidenkin kryptomaailman suurimpien toimijoiden kanssa Joe Bidenin presidenttikaudella.

Sijoittajat odottavat presidentin päätöksiä

Presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan vielä allekirjoittanut mitään kryptoihin liittyvää presidentin asetusta, vaikka hän allekirjoitti kymmeniä muita asetuksia heti virkaanastumispäivänä.

”Markkinat ovat ehdottomasti pettyneitä siihen, ettei kryptovaluuttoihin liittyviä toimia nähty eilen”, kertoo kryptostartup Radixin teknologiajohtaja ja perustaja Dan Hughes sähköpostit uutissivusto Yahoo Financelle.

”Jopa pieni kryptovaluuttoja myönteisesti koskeva presidentin asetus kääntäisi tilanteen nopeasti”, Hughes lisää.

Yksi välitön toimenpide, jonka uusi presidentti olisi voinut toteuttaa, olisi Bidenin maaliskuussa 2022 antaman kryptovaluuttoja koskevan asetuksen kumoaminen, jossa kehotettiin sääntelyviranomaisia ”ottamaan vahvoja askeleita vähentääkseen digitaalisten omaisuuserien mahdollisia riskejä”.