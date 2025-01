Kultamarkkinoilla tapahtuu kummia

Kultaa on yleensä pidetty niin sanottuna turvasatamasijoituksena. Tähän on useita syitä.

Kullan ja S&P 500 osakeindeksin kehitys 10 vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Kulta on historiallisesti säilyttänyt arvonsa ja tarjonnut vakautta taloudellisen epävarmuuden ja markkinoiden volatiliteetin aikoina. Esimerkiksi geopoliittisten jännitteiden tai rahoitusmarkkinoiden myllerrysten aikana sijoittajat usein hakeutuvat kultaan turvasatamana. Tämä taipumus kullan arvon nousuun kriisien aikana toimii varallisuuden suojana.

Lisäksi kullan odotetaan toimivan tehokkaana suojana inflaatiota vastaan. Kun keskuspankit lisäävät rahan tarjontaa, mikä voi heikentää fiat-valuuttojen arvoa, kullan arvo pysyy vakaana. Tämä ominaisuus tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat säilyttää ostovoimansa inflaation noustessa.

Kullan likviditeetti lisää myös sen houkuttelevuutta turvaomaisuutena. Sijoittajat voivat helposti muuttaa kullan käteiseksi tarvittaessa, mikä tarjoaa välittömän pääsyn varoihin epävarmoina aikoina.

Kulta on myös tärkeä osa sijoitussalkun hajauttamista. Tämä on perustunut siihen oletukseen, että kullan hinnalla on alhainen korrelaatio muiden omaisuuserien, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa, ja se liikkuu usein vastakkaiseen suuntaan perinteisten sijoitusten heilahtelujen aikana.

Tämä tasapainottava vaikutus voi auttaa vähentämään salkun kokonaisriskiä ja tuoda vakautta markkinoiden laskusuhdanteissa.

Näin siis ennen.

Nyt on kuitenkin tapahtunut jotain erikoista, kun katsotaan kullan hintakehitystä ja verrataan sitä muiden keskeisten omaisuuserien hintakehitykseen.

Kullan hinta käyttäytyy poikkeuksellisesti

Globaaleja pääomamarkkinoita seuraava The Kobeissi Letter kiinnittää huomiota kullan viime vuoden poikkeuksellisiin liikkeisiin. Kullan ja osakemarkkinoiden korrelaatio ei ole samanlainen kuin aiemmin historiassa.

”Tämä ei ole koskaan aiemmin tapahtunut: kullan ja S&P 500:n välinen korrelaatiokerroin saavutti ennätykselliset 0,91 vuonna 2024. Tämä tarkoittaa, että kulta ja S&P 500 liikkuivat samaan tahtiin 91 prosenttia ajasta”, The Kobeissi Letter toteaa viestipalvelu X:ssä.

This has NEVER happened before:



The correlation coefficient between Gold and the S&P 500 reached a record 0.91 in 2024.



This means that Gold and the S&P 500 were moving in TANDEM 91% of the time.



Why is the world's $18 trillion "safety trade" rising with stocks?



(a thread) — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 12, 2025

Korrelaatiokerroin 0,91 on ennennäkemätön, sillä historiallisesti kullalla ja S&P 500:lla on usein negatiivinen korrelaatio. Lisäksi kullan hinta on nyt noussut siitäkin huolimatta, että USA:n 10 vuoden velkakirjan tuotto lähestyy 5,0 prosenttia ja keskuspankki Fediltä odotetaan nyt aiempaa hillitympiä ohjauskorkojen laskuja.

The Kobeissi Letterin mukaan tammikuusta 2024 lähtien kulta on noussut noin 31 prosenttia, 10 vuoden velkakirjan tuotto 22 prosenttia ja Yhdysvaltain dollari-indeksi 7,0 prosenttia. Tällaista kehitystä ei ole käytännössä koskaan tapahtunut lähihistoriassa.

Tämä on hyvin poikkeuksellista, koska kulta ja Yhdysvaltain dollari ovat lähes aina käänteistesti yhteydessä toisiinsa, eli kun dollari nousee, kulta laskee ja päinvastoin. Syy tähän on yksinkertainen: kultaa ostavien sijoittajien on ensin ostettava dollareita. Siten korkeampi dollari tekee dollarimääräisen kullan ostamisesta kalliimpaa.

Kulta on nollatuottoinen omaisuuserä, toisin kuin valtiolainat. Siksi kullan tuotto voi syntyä vain arvonnoususta. Siitä huolimatta kulta on vuodesta 2008 lähtien tuottanut 160 prosenttia paremmin kuin maailmanlaajuiset valtiolainat, The Kobeissi Letter muistuttaa.

Miksi siis kulta nousee aikana, jolloin dollari, valtiolainojen tuotot ja Yhdysvaltojen talous kasvavat?

Geopoliittiset jännitteet ja inflaatio

The Kobeissi Letterin mukaan geopoliittiset jännitteet ovat yksi selitys, mutta ei ainoa.

”Vaikuttaa todella siltä, että turvasatamaan hakeutuminen kiihtyy. Keskuspankkien ostot saavuttivat 794 tonnia vuoden 2024 ensimmäisten 11 kuukauden aikana, mikä on kolmanneksi suurin määrä tällä vuosisadalla. Nämä samat keskuspankit ennustavat ’pehmeää laskua’. Kiina kasvattaa varastojaan ennennäkemättömällä tavalla deflaation iskiessä”, The Kobeissi Letter toteaa.

Inflaation kääntyminen Yhdysvalloissa nousuun ja taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen selittävät osan tästä epätavanomaisesta omaisuuslajien välisestä kehityksestä.

”Kulta on hinnoitellut korkeampaa inflaatiota ja taloudellista epävakautta ympäri maailmaa. Yhdysvaltojen inflaatio-odotukset ovat nousussa, kun rahan tarjonnan kasvu saavuttaa 20 kuukauden huipun”, The Kobeissi Letter toteaa.