Kupla vai tekoälybuumi? Teknojättien 6,6 biljoonan dollarin markkina-arvon kasvu herättää kysymyksiä

Yhdysvaltojen 10 suurimman teknologiayrityksen markkina-arvo nousi merkittävästi vuonna 2024. Sijoituspalvelu Finboldin selvityksen mukaan nämä yritykset lisäsivät yhteensä 6,6 biljoonaa dollaria markkina-arvoonsa vain 12 kuukaudessa.

Vaikka 51 prosentin keskimääräinen kasvu on kokonaisuudessaan vaikuttava, muutamat yritykset erottuvat erityisinä voittajina.

Apple on vakiinnuttanut asemansa paitsi Yhdysvaltojen myös koko maailman suurimpana yrityksenä. Kuitenkin puolijohdejätit Nvidia ja Broadcom kasvattivat markkina-arvojaan eniten, kun Nvidia kasvatti markkina-arvoaan 175 prosenttia 2,1 biljoonalla dollarilla ja Broadcom 140 prosenttia 643 miljardilla dollarilla.

Meta ja Tesla onnistuivat usean vuoden tauon jälkeen jälleen ylittämään yhden biljoonan dollarin markkina-arvon.

Samalla osakeindekseissä teknojättien merkitys on kasvanut huimasti. Charles Schwab -yhtiön johtaja ja sijoitusstrategi Kevin Gordon kertoo viestipalvelu X:ssä, että S&P 500 -osakeindeksin 10 suurimman yhtiön osuus koko indeksin markkina-arvosta on noussut jo lähes 40 prosenttiin.

Vuonna 2024 teknologiaosakkeiden huiman nousun yhdistävä tekijä oli niiden kytkeytyminen tekoälyyn. Kaikki suurimmat voittajat olivat tavalla tai toisella mukana tällä valtavalla vauhdilla eteenpäin menevässä teknologian alueella.

Tekoälybuumin suurimmat hyötyjät ovat tähän asti olleet tekoälyyn liittyvän infrastruktuurin ja laitteistojen tarjoajat.

Selvityksen toinen kirjoittaja Andreja Stojanovic toteaa, että meneillään olevan ”kultaryntäyksen” – kuten lähes kaikissa historiallisissa esimerkeissä – suurimmat voittajat ovat ”lapioiden myyjät”.

”Microsoft, suuri teknologiayhtiö, joka käynnisti tekoälyboomin tekemällä aikaisia ja mittavia investointeja OpenAI:hin, kasvoi suhteellisen vaatimattomasti 13,03 prosenttia (364 miljardia dollaria). Nvidia, sektoria mikrosiruilla varustanut ’lapioiden’ suurtoimittaja, nousi yli kaksi biljoonaa dollaria”, Stojanovic kuvailee.

Huolimatta lukuisista menestystarinoista ja yleisesti optimistisista odotuksista vuodelle 2025, tähtitieteellinen kasvu on herättänyt myös huolia epävakaudesta ja mahdollisesta kuplasta.

Sijoittajien epävarmuus osakemarkkinoiden suhteen ilmeni selvästi, kun viimeisimmän USA:n keskuspankin korkokokouksen jälkeen markkinoilta pyyhittiin 1,5 biljoonaa dollaria.

Kontrasijoittaja ja True Contrarian -blogin toimitusjohtaja Jon Kaplan näkee markkinoilla tekoälykuplan. Aiheesta kertoo MarketWatch-sivusto. Aiemmin hän on menestyksekkäästi neuvonut ostamaan osakkeita vuoden 2020 pandemian aiheuttaman myyntipaniikin aikana. Lisäksi hän ennusti muutamien teknologiaosakkeiden myyntiaallon viime vuosina.

Kaplan on huolissaan ylihinnoitelluista yritysten tulosodotuksista ja lisääntyvistä todisteista siitä, että suurten teknologiayritysten tekoälyinvestoinnit eivät ole muuttuneet suuriksi voitoiksi.

Kaplanin mukaan suurten tekno-osakkeiden myyntiaalto voisi alkaa tärkeimmistä hedge-rahastoista, jotka muodostavat suuren osan teknologiaosakkeiden päivittäisestä kaupankäyntivolyymista. Vuoden 2000 it-kuplan puhkeamisen aikana ei ollut suurta laukaisevaa tekijää, joka aiheutti romahduksen, ”paitsi lopulta pieni määrä ihmisiä alkoi myydä”, hän kertoo.

Hedge-rahastot seuraavat nyt laajalti ”momentum-algoritmeja”. Jos esimerkiksi jokin rahasto laskee 20 prosenttia, niin yhtäkkiä nämä biljoonien dollarien arvoiset rahastot myyvät samanaikaisesti.

Kaplan kiinnittää huomiota myös tänä vuonna nähtyyn yritysten sisäpiiriläisten myyntiin.

Näitä myyntejä on nähty esimerkiksi Nvidian, Microsoftin, Applen, Amazonin, Costcon ja Walmartin osakkeilla. Sisäpiiriläisten myynti saavutti ennätyksen heinäkuussa, laantui hieman elokuussa, mutta nousi jälleen uuteen ennätykseen marraskuussa ja joulukuussa, Kaplan kertoo.

Kaplan uskoo, että pääomia siirtyy amerikkalaisista osakerahastoista USA:n valtiolainoihin sijoittaviin pitkän koron rahastoihin. Suuri siirtyminen korkorahastoihin ei kuitenkaan tapahdu ennen kuin sijoittajat alkavat nähdä tappioita osakemarkkinoilla.

Kaplan kehottaa katsomaan vuosien 2002-2007 voittajia.

”Paljon kehittyviä markkinoita, kultakaivososakkeita, raaka-ainetuottajia yleisesti, ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä suurten sijaan.”

Toisaalta suurten teknologiayhtiöiden arvostukset eivät ole edes vuoden 2024 kurssirallin jälkeen järisyttävän korkeita.

Capitalist Letters -uutiskirjeen toimittaja ja sijoittaja Okuz Erkan muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että esimerkiksi Metan ennustetulla tuloksella laskettu P/E-kerroin on vain 23x. Alphabetin kerroin on vieläkin alhaisempi, 21x.

