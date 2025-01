Lamor nappasi tärkeän teknologiatilauksen Kuwaitista

Lamor on saanut kahdeksan miljoonan euron ympäristönsuojeluteknologian tilaus Kuwaitista.

Teknologiaa käytetään Arabianlahden merielämän ja rantojen suojaamiseen. Tilaus on lisätty Lamorin tilauskantaan vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja toimitetaan vuoden 2025 toisella puoliskolla.

Merkittävä teknologiatilaus vahvistaa entisestään Lamorin asemaa ja asennettua laitekantaa yhtiölle keskeisellä Lähi-idän markkinalla ja tukee yhtiön ympäristönsuojeluliiketoimintaa, joka on yksi päivitetyn strategian kannattavan kasvun kulmakivistä.

Yhtiö julkaisi uuden strategiansa viime joulukuussa.

Lamor odottaa ympäristöpalveluiden kysynnän kasvavan tietoisuuden lisääntymisen, yritysten ja valtiollisten toimijoiden ilmastoon ja biodiversiteettiin keskittymisen, tiukentuvan sääntelyn, lisääntyvien geopoliittisten riskien ja laajamittaisen historiallisen saastumisen vuoksi.

Lamorin visiona on tulla yhdeksi maailman johtavista ympäristönsuojelu ja-ennallistamisyrityksistä. Yhtiöllä on jo vahvaa osaamista hiilivetyperäisen saastumisen ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisesta, mitä se hyödyntää vuosikymmenten aikana rakennetun maailmanlaajuisen verkostonsa kautta. Seuraavalla strategiakaudella Lamorin tavoitteena on vahvistaa asemaansa sekä kannattavaa kasvua kaikilla markkina-alueilla ja tuotelinjoilla.

Yhtiöllä on konkreettiset askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiön yli 40 vuoden aikana rakennettua ympäristönsuojelun laite- ja palvelumyyntiä Lamor kasvattaa globaalisti myyntiä tehostaen ja laajentaen.

Maanpuhdistus- ja materiaalinkierrätystuotelinjoja yhtiö kasvattaa aiempaa fokusoidummin keskittäen kasvupanostuksensa Lamorin aseman vahvistamiseen nykyisillä sillanpäämarkkinoilla ja niiden lähialueilla, joilla nähdään merkittävintä potentiaalia.

Muovin kemiallisen kierrätyksen osalta Lamor näkee markkinakysynnän olevan vahvaa ja yhtiö jatkaa etenemistä kohti ensimmäisen konseptilaitoksensa tuotantovaiheen alkamista. Tähän päästäessä yhtiö arvioi vuoden 2025 aikana, miten liiketoimintaa skaalataan kohti 100 tonnin tavoitetta.