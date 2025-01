Listautumismarkkinat Suomessa Ruotsia ja Norjaa vaisummat – näköpiirissä kuitenkin piristymistä

Listautumismarkkinalla on merkkejä vilkastumisesta Pohjoismaissa.

Listautumismarkkina on vihdoin osoittamassa piristymisen merkkejä Pohjoismaissa, selviää PwC:n tuoreesta Nordic IPO Watch -katsauksesta. Sekä listautumisten lukumäärä että niiden yhteydessä kerätyt varat olivat vuonna 2024 selvässä kasvussa edellisvuoteen verrattuna, ja listautumismarkkinan odotetaan vilkastuvan entisestään vuonna 2025.

Vuonna 2024 Pohjoismaissa toteutui yhteensä 36 listautumisantia ja teknistä listautumista, mikä on 15 transaktiota enemmän kuin edeltävänä vuonna 2023. Listautumisaktiviteetti painottui vahvasti Ruotsiin ja Norjaan.

Listautumisanneista ja teknisistä listautumisista suurin osa, 23 kappaletta, oli Ruotsin markkinalla, ja niistä 16 transaktion yhteydessä kerättiin varoja yhteensä 1 079 miljoonaa euroa. Norjan markkinalla nähtiin puolestaan 11 listautumisantia ja teknistä listautumista, joista seitsemän yhteydessä kerättiin varoja, yhteensä 494 miljoonaa euroa.

Yhteensä Pohjoismaissa listautumisanneissa ja teknisten listautumisten yhteydessä varoja kerättiin 1 573 miljoonaa euroa, jossa on selvää kasvua verrattuna edellisen vuoden 901 miljoonaan euroon.

Ruotsi piti asemansa Pohjoismaiden vilkkaimpana listautumismarkkinana, ja eniten varoja kerättiin Ruotsissa kiinteistösektorilla. Norjassa energiasektorin listautumiset vastasivat yhdessä kiinteistösektorin kanssa lähes kaikista kerätyistä varoista vuonna 2024.

Suurimmat listautujat Pohjoismaissa

Kerättyjen varojen perusteella suurimmat listautumiset olivat ruotsalaisilla yhtiöillä Sveafastigheter, Intea Fastigheter ja Apotea. Norjassa eniten varoja keräsivät Ventura Offshore Holding ja Public Property Invest.

Sen sijaan Tanskassa, Suomessa ja Islannissa listautumisaktiviteetti pysyi matalalla tasolla.

”Sekä Ruotsissa että Norjassa toteutui vuonna 2024 enemmän listautumisia kuin edellisvuonna. Suomessa listautumistransaktioiden määrä pysyi vielä matalalla tasolla, vaikka kaksi teknistä listautumista First North -markkinapaikalle nähtiinkin”, PwC Suomen hallituksen puheenjohtaja ja pääomamarkkinatransaktioista vastaava Sari Elonheimo kommentoi.

Varsinaisten listautumisantien ja teknisten listautumisten lisäksi Pohjoismaissa toteutui myös 38 listasiirtoa ja siirtoa markkinapaikkojen välillä sekä 10 muuta uutta listautumistransaktiota, kuten jakautumisten myötä syntyneitä ja listattuja uusia yhtiöitä, käänteisiä listautumisia sekä yksi kuoriyhtiöön yhdistymisen kautta tapahtunut listautuminen . Ensimmäisen kaupankäyntipäivän markkina-arvon perusteella mitattuna suurimmat listautujat nähtiinkin listasiirtojen ja jakautumisten yhteydessä.

Suomessa Cargotecin osittaisjakautumisen myötä kaupankäynti Kalmarin osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin pörssilistalla heinäkuun 2024 alussa. Sekä Cargotec että Kalmar ovat kasvattaneet arvoaan jakautumisen jälkeen.

Vuoden 2025 näkymät ovat varovaisen optimistiset

Vuoden 2025 näkymät ovat Pohjoismaissa varovaisen optimistisia, joskin markkinaympäristö sisältää myös riskejä.

”Odotamme keskeisten taloudellisten ajureiden, kuten tasaantuvan inflaation ja laskeneiden korkojen, tukevan otollisempaa ympäristöä listautumisille Pohjoismaissa. Lisäksi pääomasijoitusyhtiöillä on portfolioissaan paljon pitkään omistettuja sijoituskohteita, jotka voivat olla potentiaalisia listautumiskandidaatteja”, Elonheimo kertoo.

Toisaalta myönteisten listautumistekijöiden vaikutusta saattavat laimentaa geopoliittisten jännitteiden jatkuminen sekä huolet globaalin talouskasvun hidastumisesta.

”Kokonaisuudessaan pohjoismaisilla listautumismarkkinoilla on kuitenkin ilmassa varovaista optimismia”, Elonheimo uskoo.

Listautumismarkkinan odotetaan vilkastuvan myös Suomessa

Vuoden 2024 ensimmäisellä puolivuosikaudella Suomessa nähtiin vain yksi uusi listautumistransaktio, mutta aktiviteetti lisääntyi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuonna 2024 Suomessa tapahtui yhteensä viisi listautumista, joista suurin oli ensimmäisen kaupankäyntipäivän markkina-arvolla mitattuna Kalmarin listautuminen Cargotecin osittaisjakautumisen seurauksena.

Lisäksi Solar Foods ja Tekova listautuivat toisella vuosipuoliskolla teknisinä listautumisina Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Muita transaktioita olivat Canatun listautuminen First Northiin yhdistymällä kuoriyhtiö Lifeline SPAC I:n kanssa sekä Kempowerin siirtyminen First Northista Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Näissä listautumisissa ei kerätty varoja.

Listautumismarkkinan tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta myös Suomessa.

”Odotamme listautumismarkkinan vilkastuvan vuoteen 2024 verrattuna sekä näkevämme listautumisanteja, joissa kerätään varoja. Kokonaisuudessaan vuodelle 2025 odotamme Suomessa noin kahtatoista listautumista. Jos ne ovat menestyksekkäitä, voidaan vuonna 2026 nähdä jo yhteensä yli 20 listautumista”, Elonheimo arvioi.