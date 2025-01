Listojen lista: Seitsemän osaketta nousi puskista TOP 30:een

Vaisala, Detection Technology ja Puuilo nousivat listojen listalla TOP 10 -joukkoon. Kuvien lähde: yhtiöt.

Muistatko vielä listojen listan? Julkaisimme viimeksi helmikuussa 2024 listojen listan, jossa suomalaiset pörssiosakkeet järjestettiin Inderesin mallisalkun ja suositusten, Sijoittaja.fi:n Osaketyökalu Suomen sekä Sergion listan (Top 10 Rankings Dashboard) yhteisvaikutuksen perusteella.

Nyt on laadittu uusi listojen lista juuri samalta pohjalta. Pisteytys listalla on tehty 14.1. perustuen sen hetkiseen tilanteisiin mainituilla kolmella yksittäisellä listalla. On huomioitava, että niissä voi olla päivitysviiveitä järjestykseen vaikuttavissa tunnusluvuissa. Toisaalta yhtiöt julkaisevat jatkuvasti uutta tulostietoa ja pörssikurssit vaihtelevat.

Sergion lista on päijäthämäläisen sijoittaja Seppo Sinisaaren osakeluokitusjärjestelmä. Kuriositeettina todettakoon, että Sijoittaja.fi toimii lähtökohtaisesti Oulun seudulta ja Inderes pääkaupunkiseudulta, joten listojen listalla on huomioitu myös maantieteellinen kattavuus.

Listojen listan TOP 10. Kärkikolmikossa Nordea nousi helmikuusta yhden sijan, Aktia 16 sijaa ja QT Group yhdeksän sijaa. Laajempi lista ja tulkinta jäljempänä.

Viime jutussa 24.2.2024 selvitettiin kohtuullisen seikkaperäisesti listojen määräytymisperusteista.

Lyhyesti sanottuna kukin osakelistaus ja sen myötä myös listojen lista pyrkivät löytämään listan kärkipäähän niitä osakkeita ja pörssiyhtiöitä, joiden tunnusluvut, arvostustaso ja näkymät voivat viitata keskimääräistä parempaan osaketuottoon tulevaisuudessa, tyypillisesti 6-12 kuukauden aikajänteellä.

On huomattava, että sijoittajat hinnoittelevat pörssissä jatkuvasti kaikki osakkeet sellaisella tasolle, jossa ne teoreettisesti ikään kuin sijoittuisivat samalle tuotto-riski -uralle. Mitä riskisempänä osake tai yritys nähdään, sitä vähemmän siitä maksetaan verrattuna vastaavan vastaavantyyppiseen vähäriskisenä pidettävään osakkeeseen tai yritykseen.

Siksi ei voida yksiselitteisesti sanoa, mitä osaketta kannattaa ostaa ja mitä myydä. Listat ovat nähdäkseni ennen kaikkea työkalu sijoittajalle oman analysoinnin ja päätöksenteon tueksi. Ne samoin kuin listojen lista voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia.

Listoilla käy kuhina

Pohjalistoilla on käynyt melkoinen kuhina helmikuun 2024 jälkeen. Toki tulos- ja näkymätietoakin yhtiöistä on tullut paljon. Inderesin osalta listojen lista antaa 30 pistettä, jos yhtiö sisältyy Inderesin mallisalkkuun ja Inderes antaa sille osta-suosituksen. 20 pistettä tulee, jos osake on mallisalkussa ja saa lisää-suosituksen. 10 pistettä tulee siitä, jos osake on mallisalkussa, ja samoin siitä, jos osake saa osta-suosituksen mutta ei ole mallisalkussa.

Kun viimeksi listasimme 22 osaketta, näistä 12 sai Inderesin perusteella pisteitä. Nyt näistä 12 yhtiöstä Oma Säästöpankki, Fortum, Innofactor ja Raisio eivät saa enää Inderesin osa-aluepisteitä listojen listalle. Huomattakoon, että it-yhtiö Innofactorista on tehty ostotarjous.

Sen sijaan uuden listojen listan TOP 30:ssä Atria, Incap ja Digia saavat Inderesin perusteella pisteitä, kun aiemmin ne eivät saaneet tai eivät olisi saaneet.

Sijoittaja.fi:n osa-aluepisteet listojen listalla juontuvat suoraan Osaketyökalu Suomen pisteytyksestä. Eniten pisteitä saanut saa listojen listalla 30 pistettä, toiseksi eniten saanut 29 pistettä ja niin edelleen.

Oma Säästöpankki ei saa enää lainkaan osa-aluepisteitä sen enempää Inderesin, Sijoittaja.fi:n kuin Sergion listan perusteella, vaikka helmikuussa pisteitä ropisi kaikilta. Yhtiö on kärsinyt vakavista liiketoiminnan ongelmista lainanannossa ja johtoa on vaihtunut.

Viime listojen listan TOP 22 -osakkeista myöskään Cargotec, Innofactor, Harvia ja Revenio eivät saa enää Sijoittaja.fi:n osa-aluepisteitä. Uuden listojen listan TOP 30:ssä pistetilin Sijoittaja.fi:n osalta avasivat Vaisala, Detection Technology, Konecranes, Terveystalo, Raute, Digia ja Marimekko.

Sergiolta osa-aluepisteitä listojen listalla ei enää ropissut Oma Säästöpankin lisäksi Fortumille, Scanfilille, Reveniolle eikä Tokmannille, jotka viimeksi olivat listan TOP 22:ssa. Pistetilin avaajia TOP 30:ssä ovat puolestaan Vaisala, Tietoevry, Puuilo ja Wärtsilä.

Vaisalan pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiö oli yksi listojen listan nousijoista. Vaisala päivitti strategiansa ja pitkän ajan taloudelliset tavoitteensa marraskuussa. Kuva: Vaisala Oyj

Seitsemän nousi puskista

Kun katsotaan uutta TOP 30 -listojen listaa kokonaisuutena, yli 30 sijan nousuja ovat tehneet Vaisala, Puuilo, Detection Technology, Raute, Digia, Marimekko ja Wärtsilä.

Kaikki nämä paitsi Wärtsilä ovat saaneet parempia osa-aluepisteitä vähintään kahden pohjalistan perusteella. Wärtsilän nousu TOP 30:een sijalta 69 perustuu pelkästään Sergion koviin pisteisiin. Sijoittaja.fi:n osaketyökalussa Wärtsilä sen sijaan oli helmikuussa vielä TOP 30:ssä mutta nyt niukasti alapuolella sijalla 37 sinänsä hyvillä kokonaispisteillä.

Katsotaan lopuksi kolmen parhaiten sijoittuneen supernousijan viimeisin kvartaalitulos ja näkymät.

Säähavaintolaitteita ja mittateknologiaa toimittava Vaisala teki liikevoittoa kolmannella neljänneksellä 24,1 miljoonaa euroa (25,2). Yhtiö antoi 16.1. positiivisen tulosvaroituksen. Sen perusteella neljännen neljänneksen liikevoitto olisi 28 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 16.

Halpakauppaketju Puuilo julkaisi elo-lokakuun tuloksen joulukuussa. Liikevoitto kasvoi 15 miljoonasta 19,3 miljoonaan euroon. Ohjeistus tammikuussa päättyvälle tilikaudelle säilytettiin ennallaan ja se on nouseva niin liikevaihdon kuin oikaistun EBITA-liikevoiton osalta.

Röntgenteknologiaa toimittavan Detection Technologyn liiketulos nousi heinä-syyskuussa 1,3 miljoonasta 4,2 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi lokakuun lopulla liikevaihdon olevan vertailukauden tasolla sekä neljännellä vuosineljänneksellä 2024 että ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2025.

Listojen listalla kotimainen pörssiyhtiö saa kultakin osa-alueelta (Inderes, Sijoittaja.fi, Sergio) 0-30 pistettä. Nämä pisteet lasketaan yhteen ja tämä pistemäärä määrää listojen listan sijoituksen. Pisteiden ollessa tasan edellisen listan sijoitus ratkaisee järjestyksen. (x = sisältyy Inderesin mallisalkkuun)

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.