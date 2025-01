Maksuhäiriöt nousivat uuteen ennätykseen – ylivelkaantumisen selättäminen ei ole helppoa

Suomen Asiakastieto kertoo, että vuoden 2024 lopussa vajaalla 369 000 henkilöllä oli vähintään yksi maksuhäiriö. Vuoden 2023 lopussa maksuhäiriöisiä henkilöitä oli vajaa 350 500, eli maksuhäiriöisten määrä kasvoi viime vuoden aikana noin 18 500 henkilön verran.

Viime vuonna uusia maksuhäiriöitä sai hieman yli 301 000 henkilöä, kun vielä vuonna 2023 vastaava luku oli hieman yli 280 000.

Maksuhäiriöisten määrä on kasvanut kaikissa maakunnissa paitsi Etelä-Pohjanmaalla, jossa maksuhäiriöisten henkilöiden osuus täysi-ikäisistä asukkaista laski 0,01 prosentilla verrattuna vuoden 2024 syyskuun loppuun.

”Henkilöiden uusien maksuhäiriöiden määrän kasvu vuoden 2024 aikana on huolestuttava ilmiö. Uusien maksuhäiriöiden määrä kasvoi kolmen kuukauden aikana yli 450 000 kappaletta, vaikka samaan aikaan maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvoi vain 3500 henkilöllä. Todennäköisesti kuluttajat, joilla on ennestään rekisteröityjä maksuhäiriöitä, ovat saaneet niitä vuoden lopussa lisää”, kertoo Asiakastiedon varatoimitusjohtaja Mikko Karemo.

Asiakastiedon varatoimitusjohtaja Mikko Karemo. Kuva: Suomen Asiakastieto.

Ylivelkaantumisesta irtaantuminen on vaikeaa

Karemon mukaan maksuhäiriömerkintöjen kasvu on ikävä muistutus siitä, että ylivelkaantumisen laivaa on hankala saada käännettyä, kun se on kerran lähtenyt liikkeelle.



Lukuihin saattaa vaikuttaa jossain määrin maksuhäiriöisten henkilöiden seilaaminen puhtaiden luottotietojen ja maksuhäiriömerkinnän välillä. Vuoden 2022 lopussa voimaan tulleen luottotietolain muutoksen perusteella henkilön luottotiedot puhdistuvat, kun hän saa maksettua maksuhäiriön perusteena olevan velkansa.

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvoi edelleen 2024 viimeisellä kvartaalilla, mutta kasvuvauhti hidastui hieman vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Vuonna 2024 maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvoi 18 500 henkilöllä.



”Vaikka maksuhäiriöisten kuluttajien määrän kasvun hidastuminen on varovaisen positiivinen signaali, valitettavasti maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä oli viime vuoden lopussa korkeimmillaan uuden luottotietolain voimassaoloaikana. Ylivelkaantuminen on kiihtynyt tänä vuonna kovaa vauhtia, ja nopeaa käännettä ei valitettavasti ole näkyvillä työttömyyslukujen kasvaessa”, arvioi Karemo.



Kun luottotietolain uudistus astui voimaan 2022 joulukuussa, Asiakastiedon maksuhäiriörekisteristä poistui kerralla 18 600 yksityishenkilöä, jotka olivat jo maksaneet maksuhäiriön perusteena olevan velkansa.

Lakiuudistuksen tarkoitus on hyvä, mutta seuraus väärä

Vuoden 2022 alusta astui voimaan luottotietolain muutos, jonka mukaan luottotietojen säilyttämisajat lyhenivät. Aikaisemmin maksuhäiriömerkintä säilyi rekisterissä jopa 3–4 vuotta, mutta lakimuutoksen myötä säilytysaika lyheni yhteen vuoteen, kun velka on maksettu tai velkajärjestely on päättynyt.

Lakimuutoksen tarkoituksena on ollut helpottaa velkaantuneiden mahdollisuuksia päästä takaisin taloudellisesti vakaampaan tilanteeseen nopeammin.

Ylivelkaantumisen partaalla elävälle kuluttajalle maksuhäiriö on sen luomista haasteista huolimatta tarpeellinen, sillä se katkaisee velkaantumisen kierteen. Uudistettu luottotietolaki on siksi hänen mielestään askel väärään suuntaan.

”Valitettavasti luottotietolain muutos on johtanut siihen, että jos maksuhäiriön perusteena olevan velan saa maksettua pois, poistuu myös maksuhäiriö 30 päivän päästä ja ylivelkaantuminen voi jatkua. Tästä voi syntyä kierre, jossa kuluttaja tasapainoilee kasvavien talousongelmien reunalla pitkiäkin aikoja”, Karemo totesi viime lokakuussa.