Merja Mähkä hajauttaa sijoituksensa laajasti erilaisiin rahastoihin

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Merja Mähkä kertoo blogissaan säästävänsä kuukausittain useampaan rahastoon.

Alkavan vuoden Mähkä näkee kaksijakoisena.

”Lähtötilanne vuoteen on lyhyesti tämä: Amerikassa talous kiitää vauhdilla eteenpäin. Se on mahtavaa yhtiöille. Toisaalta osakkeet ovat jo kalliita. Suomi taas vaeltaa murheen laaksossa, eikä se on mahtavaa yhtiöllekään. Toisaalta osakkeet ovat halpoja. Eurooppa on jossain tässä välissä”, Mähkä kertoo.

Sijoituskirjailija ei lähde arvailemaan, onko kuluva vuosi jälleen suosiollinen Yhdysvaltojen ”kalliiseen ja vauhdikkaaseen” vaiko kotimarkkinoiden ”halpaan ja tahmeaan”. Mähkä ei tiedä, kummassa tuottomahdollisuudet ovat paremmat, joten hän sijoittaa molempiin, kuten aiemminkin.

Ennen joulua Mähkän sijoitussalkussa Pohjois-Amerikan osuus oli salkusta 45 prosenttia, nyt hän haluaa nostaa osuuden 50 prosenttiin.

Mähkän kohteena on viisi markkinaa, joissa on sekä indeksirahastoja että aktiivisen salkunhoidon sijoitusrahastoja. Salkusta löytyy globaaleja indeksirahastoja, aktiivisen salkunhoidon Seligson Phoebus -sijoitusrahasto, USA-indeksirahastoja, Eurooppa-indeksirahastot sekä Seligsonin Global Top Pharmaceuticals -sijoitusrahasto.

Mutta miksi Mähkä valitsee salkkuun aktiivisia sijoitusrahastoja, joiden kulut yleensä ovat indeksirahastoja ja pörssinoteerattuja indeksirahastoja korkeammat?

”Fanitan salkunhoitaja Anders Oldenburgia ja halusin rahaston omaan salkkuuni”, Aktiivisen salkunhoidon sijoitusrahastovalintaansa Mähkä perustelee.

Seligsonin sivuilla kerrotaan, että Phoebus-rahasto sijoittaa pitkäjänteisesti ajatuksella, että ostokohteet ovat ”pieniä paloja erinomaisista yhtiöistä”. Rahasto ei käy aktiivista osakekauppaa. Lisäksi Phoebus sijoittaa usein osakkeisiin, jotka eivät ole ”muodissa”, koska rahaston tavoitteena on ostaa osakkeita järkeviin hintoihin silloin kun kysyntä on alhainen.

Toinen Mähkän aktiivinen rahasto on Global Top Pharmaceuticals.

”Tykkään pitää lääketeollisuutta yhtenä rahastona salkussa. Tämä ei ole millään tavalla mikään ’pakko omistaa’ -juttu, enemminkin voi ajatella, että voi valkata itselleen jonkin erikoisrahaston. Se voi olla puhdas vesi, tai kyberturva tai teknologia tai mauste, jonka haluat soppaasi.”

Näiden rahastojen lisäksi Mähkä kertoo lisäksi silloin tällöin tekevänsä muita sijoituksia.

”Viime aikoina ovat olleet mielessä suomalaiset pienemmät yhtiöt ja korkosijoitukset. Näin keväällä alkavat isojen suomalaisten yhtiöiden osingotkin himottaa. Mutta core-palapelillä pärjää oikein hyvin”, hän kertoo.

Yksityiskohtaisempi lista Mähkän suosimista rahastoista löytyy hänen blogikirjoituksestaan.