Nämä ovat OP:n analyytikoiden tämän hetken osakesuosikit

Viime vuosi kului osakemarkkinoilla pääpiirteissään positiivisissa, joskin vaihtelevissa, tunnelmissa. Yhdysvaltalaisosakkeet tuottivat viime vuonna vahvasti, mutta Euroopan ja Suomen osakemarkkinoiden alihinnoittelu suhteessa Yhdysvaltoihin on kasvanut ennätyksellisen suureksi.

OP:n osakeanalyytikoiden mukaan hyvä osakesalkku löytyy nyt yhdistelemällä houkuttelevimpia osakkeita Atlantin molemmin puolin.

Suomalaisten suurten yhtiöiden osalta osakevalinnat seuraavalle puolelle vuodelle ovat Mandatum, Valmet, Qt Group ja Kojamo.

Ulkomaisten osakkeiden valinnat ovat puolestaan Adidas, ASML, Caterpillar sekä Johnson & Johnson.

”Suosimme nyt yhtiöitä, joilla on vahvistuvan kysynnän myötä edellytyksiä selvään tuloskasvuun vuonna 2025, näkymiin suhteutettuna houkutteleva arvostustaso tai merkittävä voitonjakopotentiaali, sanoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Suomalaissuosikit tarjoavat kasvunäkymiä ja kohtuullista hinnoittelua

Mandatumilla on ylipääomitettu tase ja vahva tuloskunto, joten siltä voidaan odottaa korkeaa osinkotuottoa. OP ennustaa osinkotuotoksi 0,4 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa nykyisellä 4,45 euron kurssinoteerauksella 9,0 prosentin osinkotuottoa.

Yhtiön varainhoitotoiminta on kehittynyt OP:n mukaan suotuisasti, ja pankki odottaa nettomerkintöjen jatkavan vahvassa kasvussa.

Saaren mukaan Valmetin osakkeen arvostustaso on nykyisellä tulostasolla edullinen. Yhtiöllä on vahva, kannattava ja stabiili huoltoliiketoiminta. Saari uskoo myös, että Valmetin laiteliiketoiminta vauhdittaa asteittain vuoden edetessä. Lisäksi kuluttajatunnelmien elpyminen auttaa Valmetin näkymiä.

Vähitellen parantuva investointi-ilmapiiri tukee OP:n arviom mukaan Valmetin uuslaitemyyntiä ja tulosta vuosina 2025 ja 2026.

”Lisäksi Valmetin liikevaihdosta yhä suurempi osa muodostuu vakaasta huoltoon ja kunnossapitoon ja automaatioon liittyvästä liiketoiminnasta, mikä tarjoaa sijoittajalle vakautta”, sanoo Saari.

Valmet on ollut lisäksi hyvä osingon kasvattaja, ja luultavasti yhtiö pitää kiinni osinkojen nousevasta trendistä, Saari korostaa.

Qt Group on OP:n mukaan ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta. Yhtiön ydinliiketoiminta etenee vahvasti. Osakkeen arvostustaso on kohtuullinen siihen nähden, että yhtiön EBITA-marginaali on noin 35 prosenttia.

Yhtiö on kasvanut viime vuodet vauhdilla – ja kannattavasti. Liikevoitto nousi vuonna 2023 47 miljoonaan euroon edellisvuoden 37 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus vuoden 2024 liikevoitolle 64 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle konsensusennuste povaa 81 miljoonan euron liikevoittoa.

Saaren mukaan Qt Groupin liiketoiminnan kasvunäkymä on erinomainen, sillä yhtiön ohjelmistoilla suunnitellut ja testatut digitaaliset näytöt yleistyvät nopeasti useilla eri toimialoilla.

Kojamo on asunto-omaisuuden arvollaan mitattuna Suomen suurin kiinteistösijoittaja. Vaikka yhtiön kiinteistöarvossa on alaskirjauspaineita, on osakkeen arvostustaso alhainen, Saari kertoo.

Yhtiön kysyntätilanne kiinteistömarkkinoilla paranee asteittain, kun uudistuotanto on Suomessa tällä hetkellä olematonta, kuluttajatilanne paranee ja korot alhaalla.

Pitkällä aikavälillä pörssien tuottoerot yleensä kaventuvat

Helsingin pörssi painottuu voimakkaasti teollisuuteen, ja yli kaksi vuotta kestänyt globaalin teollisuuden alakulojakso on kurittanut pörssiä. Vaikka lyhyellä aikavälillä Yhdysvaltojen osakemarkkina näyttää ylivertaiselta, pitkällä aikavälillä pörssien tuottoeroilla on kuitenkin tapana kaventua.

”Jokainen teollisuuden alakulojakso päättyy aikanaan ja investoinnit alkavat vauhdittua kohenevan luottamusilmapiirin mukana. Tätä odotellessa suomalaisosakkeisiin sijoittaneet pääsevät nauttimaan muhkeista osingoista. Tästä syystä yksi osakevalintamme on Mandatum, joka on mielestämme kiistatta yksi pörssin houkuttelevimpia osinkoyhtiöitä”, sanoo Saari.

Vaikka Helsingin pörssin suoriutuminen oli viime vuonna vaatimatonta, Saaren mukaan tästä ei kannata vetää liian hätäisiä johtopäätöksiä.

”Hätäisimmät sijoittajat pohtivat nyt, onko kotimaisiin yhtiöihin sijoittaminen lainkaan järkevää. Mielestämme on, eikä turhan hätäisiä johtopäätöksiä kannata parin vuoden jälkeen vetää. Parin vuoden mittaisia heikkoja jaksoja on nähty useimmissa pörsseissä, eikä näiden alakulojaksojen jälkeen ole ollut oikea paikka painaa myyntinappia”, muistuttaa Saari.