Kasvusijoittaja Nancy Zevenbergen on varhaisten teknohelmien tunnistaja

Nancy Zevenbergen on yhdysvaltalainen sijoittaja ja Zevenbergen Capital Investments -nimisen varainhoitoyhtiön perustaja. Hän on tunnettu menestyksestään sijoittajana erityisesti teknologiayritysten ja muiden innovatiivisten kasvuyritysten parissa.

Ennen oman yrityksensä perustamista Zevenbergen työskenteli salkunhoitajana ja tutkimusanalyytikkona Rainier National Bankissa. Hänen taustansa on vaatimaton: hän kasvoi yksinhuoltajaäidin kasvattamana ja työskenteli nuorena vadelmapelloilla ja säilyketehtaissa ennen sijoitusuransa aloittamista. Zevenbergen valmistui Washingtonin yliopistosta.

Hän perusti varainhoitoyhtiönsä vuonna 1987 olohuoneensa lattialta, sijoittaen aluksi noin 500 000 dollaria omaa rahaansa. Nykyään hänen yrityksensä hallinnoi noin kuuden miljardin dollarin omaisuutta Seattlessa sijaitsevasta toimistostaan.

Tällä hetkellä Nancy Zevenbergen toimii perustamansa yhtiön toimitusjohtajana ja pääsijoitusjohtajana. Hän johtaa myös yrityksen ydinsijoitustiimiä.

Onnistuneita teknojättiläisten osakepoimintoja varhaisessa vaiheessa

Zevenbergenin menestys sijoittajana on ollut poikkeuksellista.

Hän on ylittänyt S&P 500 -indeksin tuoton keskimäärin neljällä prosenttiyksiköllä vuosittain vuodesta 1987 lähtien. Kasvusijoittajan sijoitusstrategian on tuottanut niin hyviä tuloksia, että häntä voidaan pitää yhtenä maailman parhaista sijoittajista.

Nancy Zevenbergen on tehnyt useita erittäin menestyksekkäitä sijoituksia uransa aikana. Hänen merkittävimpiin sijoituksiinsa kuuluu useita teknojättiläisiä.

Apple oli listautunut pörssiin vuonna 1980, ja Zevenbergen teki sijoituksensa vain viisi vuotta myöhemmin. Zevenbergen piti kiinni Apple-sijoituksestaan läpi yhtiön vaikeidenkin aikojen, mikä on kannattanut. Nykyään Apple on yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä. Tämä pitkäjänteinen lähestymistapa on ollut ominaista hänen sijoitusstrategialleen ja on osaltaan vaikuttanut hänen menestykseensä sijoittajana.

Microsoftiin hän sijoitti varhaisessa vaiheessa myös Microsoftiin, joka on myös nykyään yksi teknologia-alan jättiläisistä.

Nancy Zevenbergen näki Amazonin potentiaalin jo aikaisin ja sijoitti yhtiöön. Amazon on sittemmin mullistanut vähittäiskaupan ja pilvipalvelut. Zevenbergenin salkusta löytyy myös sirujätti Nvidia, joka on noussut tekoälybuumin myötä myös yhdeksi maailman arvokkaimmista yrityksistä. Zevenbergen on lisäksi sijoittanut Teslaan jo vuodesta 2010 lähtien, mikä on osoittautunut erittäin tuottoisaksi sijoitukseksi sähköautomarkkinoiden kasvaessa.

Pitkäjännitteisen sijoittajan strategia

Nancy Zevenbergenin sijoitusfilosofia perustuu vahvasti pitkän aikavälin ajatteluun ja innovatiivisiin kasvuyrityksiin sijoittamiseen. Hän uskoo, että todellinen arvonluonti tapahtuu pitkällä aikavälillä, ja siksi hän pitää alle viiden vuoden sijoitushorisonttia liian lyhyenä ja spekulatiivisena.

Zevenbergenin lähestymistapa painottaa perusteellista tutkimusta ja vahvaa uskoa valittuihin sijoituskohteisiin.

Hän etsii aktiivisesti yrityksiä, joilla on korkea kasvupotentiaali niin liikevaihdon, tuloksen kuin kassavirrankin osalta.

Hän arvostaa erityisesti perustajavetoisia yrityksiä, sillä hän uskoo perustajien intohimon ja vision ohjaavan yritystä menestyksekkäästi läpi talouden syklien ja markkinoiden heilahtelujen. Tämä näkemys heijastaa Zevenbergenin uskoaan vahvan johtajuuden merkitykseen yrityksen pitkän aikavälin menestyksessä.

Zevenbergenin strategia keskittyy yrityksiin, jotka muuttavat toimialojaan ja yhteiskuntaa innovaatioiden, usein teknologisten edistysaskelten avulla. Hän rakentaa keskitettyjä salkkuja hyvin johdetuista, innovatiivisista ja disruptiivisista yrityksistä eri markkina-arvoilla ja elinkaaren vaiheissa. Tämä lähestymistapa mahdollistaa sijoittamisen sekä vakiintuneisiin teknologiajätteihin että nouseviin, potentiaalisiin tulevaisuuden menestyjiin.

Zevenbergenin sijoitusfilosofiassa korostuu myös kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys.

Hän on valmis pitämään kiinni sijoituksistaan pitkiä aikoja, jopa vuosikymmeniä, jos hän uskoo yrityksen pitkän aikavälin potentiaaliin. Tämä näkyy esimerkiksi hänen varhaisissa sijoituksissaan Appleen ja Amazoniin, joista hän on pitänyt kiinni niiden kasvutarinan läpi.

Kasvusijoittajan filosofia painottaa myös markkinoiden epätehokkuuksien hyödyntämistä. Nancy Zevenbergen uskoo, että markkinat usein aliarvioivat innovatiivisten yritysten pitkän aikavälin kasvupotentiaalin, mikä luo mahdollisuuksia tarkkanäköisille sijoittajille.

Tämä näkemys on ohjannut häntä sijoittamaan yrityksiin, jotka ovat myöhemmin nousseet toimialojensa johtajiksi.