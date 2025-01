NoHo Partners laajentaa suuria kaupunkihankkeitaan ostamalla Wanhan Sataman ravintolaliiketoiminnan

Ravintolakonserni NoHo Partners on ostanut Wanhan Sataman ravintolaliiketoiminnan PRO Ravintolat Oy:ltä. Liiketoiminta siirtyy osaksi NoHo Partnersia maaliskuun alusta alkaen tänä vuonna.

Wanha Satama on 130 vuotta vanha tapahtumatalo Helsingissä ja siellä on mahdollista järjestää jopa 2 000 vieraan tilaisuuksia. Wanhassa Satamassa vierailee vuosittain yli 45 000 kävijää.

”Yleisötapahtumat ovat ravintolaliiketoiminnalle hyvin kannattava ja kiinnostava markkina. Wanha Satama on yksi Helsingin vanhimmista ja laadukkaimmista tapahtumataloista, ja se tukee NoHo Partnersin jo valmiiksi vahvaa tapahtumatalojen portfoliota tuoden siihen lisää kapasiteettia ja monipuolisuutta”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen.

Wanha Satama on Suomisen mukaan erinomainen lisä NoHo Partnersin suuriin kaupunkihankkeisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi Tampereen Nokia Arena, Helsingin Messukeskus sekä Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Kulttuurikasarmi.

”Olen erittäin iloinen nyt toteutuneesta järjestelystä. Wanhan Sataman ravintolapalvelut ovat olennainen osa unohtumattomia ja ainutlaatuisia elämyksiä ja kruunaavat onnistuneen tapahtuman. NoHo Partnersin kaltainen kokenut omistaja takaa toiminnan kehittymisen myös jatkossa tuoden mukaan myynnin synergiat ja varmistaen korkean laatutason säilymisen”, kertoo PRO Ravintolat Oy:n omistaja Jussi Laakso.

NoHo Partners on suomalainen ravintolakonserni, joka toimii yhteensä noin 300 ruoka- ja seurusteluravintolan, yökerhon ja viihdekeskuksen taustavoimana.

Yhtiö on tehnyt harkittuja yritysostoja jatkuvasti. Pohjois-Euroopan ravintolamarkkina on yhtiön mukaan edelleen pirstaloitunut, kehittyvä ja täynnä mahdollisuuksia NoHolle. Yhtiön tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija, mikä tarkoittaa sekä perinteistä ravintolatoimintaa Suomessa ja että alan sijoitustoimintaa kansainvälisesti.