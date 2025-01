Nokian Renkaat on löytämässä kasvun avaimet

Nokian Renkailla on ollut vaikeuksia viime vuonna ja kuluvan vuoden alussa. Yhtiö teki viime vuonna rankasti tappiollisen tuloksen, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä Punaisenmeren kriisi sekä Suomen poliittiset lakot aiheuttivat negatiivisia vaikutuksia, jotka johtivat tuotannon menetyksiin, toimitusten viivästymisiin sekä logistiikkakustannusten nousua.

Vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti kuitenkin osoitti, että nyt on valoa ikkunassa.

Rengasyhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 13,6 prosenttia vertailukaudesta 314 miljoonaan euroon, ja lisäksi yhtiön markkinaosuus nousi. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto nousi 14,4 prosenttia. Vara Researchin mukaan analyytikoiden konsensusennuste oli 338 miljoonaa euroa, joten liikevaihto jäi selvästi alle odotusten.

Segmentit yhteensä liikevoitto nousi selvästi viime vuodesta, 30,4 miljoonaan euroon 19,6 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste povasi 30,6 miljoonan euron segmentit yhteensä liikevoittoa, eli tuloskehitys oli kutakuinkin odotusten mukaista.

Yhtiö odottaa koko vuoden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla sekä segmentit yhteensä liikevoiton kasvavan merkittävästi edeltävään vuoteen verrattuna.

Romanian uusi rengastehdas on valttikortti

Nokian Renkaiden tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden kannalta keskeinen Romanian-tehdas etenee aikataulussaan ja budjetissaan. Kaupallinen rengastuotanto on alkanut tämän vuoden alussa.

Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on kuusi miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Nokian Renkaat pyrkii kasvattamaan tuotantovolyyminsa yli 15 miljoonaan oman brändin renkaaseen vuoteen 2027 mennessä. Liikevoiton tavoite on 15 prosenttia, mikä tarkoittaa 300 miljoonan euron liikevoittotavoitetta.

Uutta tuotantoa myydään Keski-Eurooppaan. Se on kuitenkin yhtiölle haaste, sillä Nokian Renkaiden brändi ei ole Keski-Euroopassa yhtä vahva kuin Pohjoismaissa.

Nokian Renkaiden osakekurssi on saanut joulukuun lopulta lähtien tuulta siipien alle. Kuvassa osakekurssi vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

OP Ryhmä on nostanut Nokian Renkaat omaan osakesuosikkien listalleen. Pankki antaa rengasyhtiön osakkeille myös ostosuosituksen.

Pankki näkee Romanian tehtaassa mahdollisuuksia.

”Nokian Renkaiden uusi tehdas Romaniassa aloittaa kaupallisen tuotantonsa alkuvuodesta 2025 ja täysi kapasiteetti on määrä saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Investointiprojekti on toistaiseksi sujunut täysin aikataulun ja budjetin mukaisesti, ja Romanian valtiolta saatava 100 miljoonan euron investointituki laskee efektiivisesti tehtaan investointikustannusta”, pankki toteaa.

Romanian tehtaan kaupallisen tuotannon ylösajo sekä täysi vauhti Yhdysvaltojen Daytonissa mahdollistavat merkittävän tuloskasvun lähivuosina, OP uskoo.

Odotuksissa merkittävä tulosparannus

Pankin mukaan Nokian Renkaiden tulostason merkittävä nousu kapasiteetin kasvaessa keskipitkällä aikavälillä ja hyvä osinko kapasiteetin ylösajoa odotellessa, antavat osakkeelle mielekkään tuotto-odotuksen pankin vuoden 2027 ennusteilla.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta Nokian Renkaiden osakkeelle on Vara Researchin kokoamien tietojen mukaan tällä hetkellä 8,8 euroa, kun osake noteerataan 7,8 euron kurssiin.

OP:n lisäksi muutkin Nokian Renkaita seuraavat sijoitusammattilaiset uskovat yhtiön tuloskasvuun. Analyytikoiden konsensusodotus kuluvan vuoden oikaistulle osakekohtaiselle tulokselle on 0,63 euroa ja ensi vuonna 0,89 euroa, kun vuonna 2023 oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa.

Vuoden 2025 tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 12x, mikä ei ole kasvuun nähden korkea taso.