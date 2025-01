Nordea on osinkosijoittajan helmi

Kuva: Nordea Oyj.

Nordean osake on noussut vahvasti kuukaudessa, noin 8,7 prosenttia. Silti osakkeen hinta ei vaikuta kohtuuttomalta. Analyytikoiden konsensus povaa osakkeelle 1,37 euron osakekohtaista tulosta tälle vuodelle, mikä tarkoittaa nykyisellä kurssinoteerauksella P/E-kerrointa 8,5x.

Pankin tuloskehitys on ollut koko vuoden 2024 ajan vahvaa, ja Nordea on päivittänyt näkymiään ylöspäin. Pankki odottaa oman pääoman tuoton olevan koko vuodelta 2024 yli 16 prosenttia. Se on vahva osoitus Nordean tuloskunnosta, siitäkin huolimatta, että korkotaso on laskeva.

”Käynnistimme Nordean muutossuunnitelman vuonna 2019, ja olemme sen jälkeen nostaneet Nordean uudelle tasolle tehostamalla toimintaa kestävästi ja keskittymällä kannattavaan kasvuun. Uskomme, että kannattavuutemme rakenteellinen parantuminen auttaa meitä säilyttämään asemamme yhtenä Euroopan parhaista yleispankeista”, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoi tulosraportin yhteydessä.

Nordean mukaan sen liiketoimintamalli on vahva ja pohjoismainen luottosalkku on erittäin hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta pankki pystyy tukemaan asiakkaitaan sekä pitämään tuotot laadukkaina, tuloksensa vakaana ja kannattavuutensa hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

Laskevat korot rokottavat tuloskuntoa vähän

Yhtiön tuotot yhteensä kasvoivat heinä-syyskuussa kaksi prosenttia. Korkokate pieneni prosentin ohjauskorkojen laskun seurauksena. Nettopalkkiotuotot kasvoivat neljä prosenttia. Vakuutustoiminnan nettotulos pysyi vakaana ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä parani 26 prosenttia.

Kulut kasvoivat yhdeksän prosenttia, mutta yli puolet kulujen kasvusta johtui aiempaa suuremmista investoinneista kasvuun, teknologiaan ja riskienhallintaan.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että laskevat korot syövät Nordean tulosta tänä vuonna vain hieman ja kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla suhteessa pankin omaan historiaan ja lähimpiin verrokkeihin.



Danske Bankilta ostettu Norjan vähittäisasiakaskanta kasvattaa jatkossa Nordean vuotuisia tuottoja noin 100 miljoonalla eurolla ja olemattomalla kustannuslisäyksellä, OP ennustaa. Pääomamarkkinoiden suotuisa vire antaa oman tukensa Nordean viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen palkkiotuottoihin.

Tasaista kasvua pääoman palautuksissa

Nordea on maksanut 8,7 miljardia euroa osinkoja neljän viime vuoden aikana, kun pankki aloitti yhtenä ensimmäisistä eurooppalaisista pankeista omien osakkeiden takaisinostot vuonna 2021.

Vuosien 2019-2023 aikana pääoman palautukset omien osakkeiden ostoina ja maksettuina osinkoina ovat kasvaneet keskimäärin yhdeksän prosenttia vuosittain. Pankin tavoitteena on jakaa 60–70 prosenttia tilikauden voitosta osakkeenomistajille. Lisäksi takaisinostoja on tarkoitus käyttää ylimääräisen pääoman jakamiseen osakkeenomistajille.

Kuva: Nordea Oyj.

OP uskoo, että Nordea tulee aloittamaan uuden omien osakkeiden osto-ohjelman ennen kesää. Sekä nykyinen että uusi osto-ohjelma eivät vaaranna Nordean vakavaraisuutta, vaan vakavaraisuus säilyy yli johdon tavoitetason.

Pääomia Nordea tulee palauttamaan reippaasti omien osakkeiden ostojen lisäksi myös osinkoina.

Analyytikoiden konsensusodotus vuoden 2024 tuloksesta maksettavalle osingoille on 0,95 euroa, mikä tarkoittaa peräti 8,2 prosentin osinkotuottoa. OP:n osinkoennuste on 0,95 euroa.

OP:lta ostosuositus

OP:n osinkoennusteella Nordean osingonjakosuhde olisi politiikkahaarukan 60-70 prosenttia puolivälissä ja näin ollen Nordealla säilyy edellytykset säilyttää osinkotaso vakaana vuosina 2025-2026 huolimatta siitä, että tuloksen odotetaan hieman laskevan.

OP sallii talous- ja korkonäkymään liittyvän epävarmuuden vuoksi Nordean osakkeelle edelleen 10 prosenttia pitkän aikavälin keskimääräistä arvostustasoa alhaisemman P/E-kertoimen 9,5x vuoden 2025 ennusteilla.

OP säilyttää Nordean osakkeen ostosuosituksen 13 euron tavoitehinnalla.

Nordea julkistaa vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa torstaina 30. tammikuuta. Pankin yhtiökokous järjestetään maaliskuun 20. päivä ja osingon irtoamispäivä on maaliskuun 21. päivä. Aikaisin maksupäivä on 31. maaliskuuta 2025.

