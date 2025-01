Nvidia on pian paljon enemmän kuin siruvalmistaja

Sirujätti Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang piti odotetun esityksensä maanantaina Consumer Electronics Show (CES) 2025 -tapahtumassa, jossa Huang oli tapahtuman pääpuhuja. Hän esitteli useita keskeisiä innovaatioita ja korosti Nvidian viimeaikaisia edistysaskeleita sekä suunnitelmia tulevalle vuodelle.

Huangin puhe osoitti, että Nvidia on nopeasti laajentamassa tekoälyyn keskittyvää liiketoimintaansa.

Huang esimerkiksi esitteli uuden kuluttajanäytönohjainten sarjan, joka on suunniteltu nopeuttamaan merkittävästi prosessointia esimerkiksi muun muassa pelaamisessa, tekoälylaskennassa tai graafisessa suunnittelussa. Yhtiö kertoo tämän uuden sirusarjan tarjoavan “häikäisevää visuaalista realismia ja ennennäkemättömiä suorituskykyparannuksia.”

Nvidian uusi sirusarja voi mullistaa peliteollisuuden auttamalla kehittäjiä luomaan realistisempia grafiikoita ja tarjoamalla lähes elokuvamaisen kokemuksen pelaajille. Sirujen hinta on kuitenkin melko korkea, vaihdellen 549 dollarista 1 999 dollariin. Ensimmäiset sirut saapuvat markkinoille myöhemmin tässä kuussa ja helmikuussa 2024.

Nvidia näkee kuitenkin tulevaisuutensa paljon laajempana kuin vain siruvalmistajana.

🚀 Jensen Huang just dropped a 90-minute masterclass at CES 2025.



From gaming to autonomous vehicles, robotics, and AI that acts, this keynote was PACKED with groundbreaking announcements.



Here’s everything NVIDIA unveiled and why it’s a game-changer. 👇 pic.twitter.com/eLihTwWVyu