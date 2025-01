NYAB hakee kasvua ulkomailta tärkeällä yrityskaupalla – synergiahyödyt vielä kysymysmerkki

NYABin avainmarkkina on Ruotsi. Yhtiö hamuaa kuitenkin kasvua Norjasta ja vähän muualtakin.

Infrarakentaja NYAB on toteuttanut aiemmin tiedottamansa Dovre Groupin Norjan konsultointiliiketoiminnan sekä globaalin projektihenkilöstöliiketoiminnan hankinnan. Strateginen yrityskauppa vahvistaa NYABin asemaa johtavana suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden tarjoajana infra- ja energiasektoreilla Pohjoismaissa sekä tarjoaa tukevan alustan laajentumiselle Norjassa ja muilla maantieteellisillä alueilla.

”Yrityskauppa sopii kasvustrategiaamme, sillä se vahvistaa asemaamme houkuttelevilla markkinasegmenteillä ja lisää mahdollisuuksiamme tarjota kokonaisvaltaisia palveluita laajemmalle asiakaskunnalle laajemmalla maantieteellisellä alueella. Yrityskauppa tuo mukanaan mahdollisuuksia arvonluontiin hyödyntämällä yhdistettyjen toimintojemme vahvuuksia”, NYAB AB:n toimitusjohtaja Johan Larsson kommentoi.

Yrityskauppa sisältää Dovre Groupin konsultointiliiketoiminnan Norjassa sekä projektihenkilöstöliiketoiminnan Norjassa ja sen lisäksi Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-idässä. Liiketoiminnot sisältävät yli 600 työntekijää, joista valtaosa on insinöörejä sekä toimihenkilöitä.

Dovre Groupin aiempi toimitusjohtaja Arve Jensen toimii hankittujen liiketoimintojen johtajana NYAB-konsernissa.

”Olemme innoissamme voidessamme yhdistää voimamme NYABin kanssa ja hyödyntää sen vaikuttavia näyttöjä kannattavasta kasvusta sekä syvää teollista osaamista. Yhdessä vahvistamme palvelutarjontaamme ja tutkimme uusia kasvumahdollisuuksia”, Jensen kommentoi.

Yrityskaupan toteutuminen on tärkeä virstanpylväs NYABin strategisessa laajentumisessa ja vahvistaa sen kykyä tarjota suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita Pohjoismaissa sekä hyödyntää kasvumahdollisuuksia uusilla alueilla.

Yrityskaupan kauppahinta ja rahoitus

Yrityskaupan sovittu alustava velaton kauppahinta on 30,1 miljoonaa euroa, joka perustuu syyskuun 2024 tilanteen mukaisesti arvioituun 4,3 miljoonan euron oikaistuun liikevoittoon tilikaudella 2024. Hankittujen liiketoimintojen nettokassan ja nettokäyttöpääoman perusteella oikaistun kokonaiskauppahinnan arvioidaan olevan 35,3 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan ulkoisella velkarahoituksella ja käytettävissä olevilla käteisvaroilla.

Lopullinen kauppahinta määritellään maaliskuussa 2025, kun hankittujen liiketoimintojen tilintarkastus tilikaudelta 2024 on valmistunut.

Yrityskaupan loppuunsaattamisen yhteydessä NYAB on sopinut rahoittajansa kanssa aiemman tililimiittinsä ja lainarahoituksensa uudelleenrahoittamisesta sekä siltarahoituksesta. Uudet rahoitusjärjestelyt muodostuvat 300 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 26 miljoonaa euroa) luottolimiitistä, jonka maturiteetti on kolme vuotta, 105 miljoonan kruunun (noin yhdeksän miljoonaa euroa) lainasta, jonka maturiteetti on kolme vuotta ja maksetaan takaisin neljännesvuosittain, sekä 20 miljoonan euron siltarahoituksesta, joka maksetaan takaisin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Rahoitussopimuksen kovenantit, sisältäen yli 50 prosentin omavaraisuusasteen ja alle 2x nettovelan suhteessa käyttökatteeseen, vastaavat ehdoiltaan aiempaa, joulukuussa 2022 allekirjoitettua rahoitussopimusta, jonka uudet rahoitusjärjestelyt korvaavat.

Analyytikon näkee yrityskaupan synergiaedut kaksijakoisina

Inderesin analyytikko Aapeli Pursimo arvioi NYAB:in ostamista liiketoiminnoista konsultointi-liiketoiminnan olevan hyvin linjassa NYABin liiketoimintaprofiilin kanssa, ja siten konsultointi tarjoaa myös ristiinmyyntimahdollisuuksia Ruotsin liiketoimintojen kanssa. Sen sijaan projektihenkilöstö-liiketoiminnan osalta synergiat ovat hänen mukaansa huomattavasti rajallisempia ja Inderes näkeekin tämän avauksena uuteen liiketoimintaan.

Molemmat liiketoiminnot tulevat kuitenkin tasoittamaan yhtiön liiketoimintaan liittyvää kausiluontoisuutta niiden tulovirtojen ollen keskimäärin varsin tasaisia vuoden ympäri, Pursimo arvioi. Inderes uskookin tämän olleen myös yksi merkittävä tekijä kaupan taustalla. Suhtaudumme kauppaan tässä kohtaa neutraalisti

Toimintaympäristö suotuisa Ruotsissa, Suomessa vaikeampaa

Viime vuoden tammi-syyskuussa NYABin likevaihto oli 229 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti yli 18 prosentin kasvua kiintein valuuttakurssein vertailukauteen nähden. 18,8 %.

Liikevoitto parantui 52,6 prosenttia ja oli 13,1. Vertailukaudella 2023 liikevoittoa paransi Mikkelin riita-asian sovinto, jonka vaikutus oli 3,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimintaympäristössä ei tapahtunut kolmannen vuosineljänneksen aikana merkittäviä muutoksia. Ruotsissa kehitys NYABin avainmarkkinasegmenteillä on jatkunut suotuisana. Vahvan uusien tilausten määrän lisäksi useita mittavia projekteja on tarjousvaiheessa.

Toimitusjohtaja Johan Larsson kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että toimialajärjestö Byggföretagenin päivitetyn ennusteen mukaan rakennusalan investoinnit Ruotsissa, asuntorakentaminen pois lukien, kasvavat kolme prosenttia vuonna 2024 ja neljä prosenttia vuonna 2025. Energia- ja infrarakentamisen investoinneilla on merkittävä vaikutus positiivisiin näkymiin.

Norrbottenin läänissä, jonne suurin osa NYABin liiketoiminnasta sijoittuu, kasvu on edelleen maanlaajuista kasvuvauhtia nopeampaa ennustetun kasvun ollessa 19 prosenttia vuonna 2024 ja seitsemän prosenttia vuonna 2025.

Larssonin mukaan Suomessa teolliset investoinnit ovat edelleen lykkääntyneet, eikä käännettä odoteta tapahtuvaksi ennen kuin seuraavana vuonna. Rakennusteollisuus RT arvioi teollisuusrakentamisen investointien vuonna 2024 vähenevän kolme prosenttia ja maa- sekä vesirakentamisen investointien kaksi prosenttia.

Vuodelle 2025 odotetaan Suomessa kahden prosentin kasvua molemmilla markkinasegmenteillä, mihin vaikuttavat erityisesti uusiutuvaan energiaan, sähköistämiseen, huoltovarmuuteen ja puolustukseen kohdistuvat investoinnit.

”Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi lokakuussa, että Suomessa on vireillä lähes 270 miljardin euron edestä vihreän siirtymän hankkeita, joista suurin osa liittyy uusiutuvan energian tuotantoon. Suurin osa hankkeista on kuitenkin edelleen varhaisessa suunnitteluvaiheessa ja niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta”, Larsson kertoi.

NYAB odottaa vuonna 2024 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuodesta 2023.

NYAB tarjoaa kestävän infrastruktuurin, teollisen rakentamisen ja uusiutuvan energian suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitopalveluita ja edistämme siten vihreää siirtymää.

Yhtiö on siirtynyt Helsingin pörssin First North -listalta Tukholman pörssin First North Premier -listalle viime kesäkuun lopulla.