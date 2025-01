Nyt tuli rohkea ennuste: Yhdysvallat saattaa ostaa satojatuhansia Bitcoineja

Pian virkaan astuvan Donald Trumpin suunnitelmat bitcoinin suhteen ovat herättäneet paljon huomiota hänen vaalivoittonsa jälkeen. Trump on kertonut aikeistaan tehdä Yhdysvalloista ”maailman kryptopääkaupunki” ja bitcoin-louhinnan keskus. Lisäksi hän on esittänyt ajatuksen kansallisesta bitcoin-reservin perustamisesta ”strategiseksi varannoksi”.

Finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green kertoo sijoittajakirjeessään yllättävän ennusteen kuluvalle vuodelle. Hän uskoo, että Yhdysvallat tulee hankkimaan vuoden aikana jopa 300 000–400 000 Bitcoinia osana strategista Bitcoin-reserviä.

Tämä toimenpide vahvistaisi dollarin asemaa maailmanvaluuttana ja käynnistäisi samalla historiallisen Bitcoinin noususuhdanteen, hän toteaa.

Greenin mukaan strategisen Bitcoin-varannon perustaminen on lähes väistämätöntä.

”Yhdysvallat tulee todennäköisesti tekemään Bitcoinista talousstrategiansa kulmakiven, ja tämä valtava päätös nostaa Bitcoinin arvon ennennäkemättömille tasoille”, Hän selventää.

USA:n liittovaltion senaattori Cynthia Lummis esitti Bitcoin Act of 2024 -lakialoitteen, joka ehdottaa miljoonan Bitcoinin hankkimista viiden vuoden aikana keskuspankki Federal Reserven tuotoilla.

Vaikka Green uskoo, että ”poliittinen kaupankäynti” saattaa vähentää alkuperäistä tavoitetta, hän ennustaa, että merkittävä 300 000–400 000 Bitcoinin varanto on silti saavutettavissa voimakkaan bitcoinin kysynnän siivittämänä.

”Tämä on enemmän kuin taloudellinen aloite; se on geopoliittinen mestarisiirto”, Green uskoo.

”Bitcoin-varannon avulla Yhdysvallat vahvistaa asemaansa kryptovaluuttamahtina ja varmistaa dollarin merkityksen yhä digitaalisemmassa globaalissa taloudessa.”

Donald Trumpin tuki ehdotukselle lisää sen toteutumisen todennäköisyyttä.

Vankkana Bitcoinin kannattajana Trump on saanut puolueensa – joka hallitsee presidentin virkaa, senaattia ja edustajainhuonetta – yhdistymään kryptomyönteisten politiikkojen taakse. Myös senaatin pankkikomitean puheenjohtaja tukee aloitetta, mikä heijastaa vahvaa institutionaalista linjautumista.

”Republikaanien valta-asema ja Trumpin rooli Bitcoinin puolestapuhujana luovat täydelliset olosuhteet näin mullistavalle politiikalle,” deVere Groupin toimitusjohtaja selittää.

”Lisäksi monet demokraattiset lainsäätäjät, jotka ovat historiallisesti tukeneet kryptoa, ovat todennäköisesti mukana tässä aloitteessa, kun Bitcoinin ja strategisen varannon edut käyvät yhä selvemmiksi.”

Aloite ei kuitenkaan ole vailla haasteita. Poliittiset neuvottelut voivat estää koko miljoonan Bitcoinin hankinnan, joka on kirjattu Bitcoin Act -lakialoitteeseen.

Nigel Green kuitenkin uskoo, että valtava yksityissijoittajien ja institutionaalisten sijoittajien bitcoinien kysyntä varmistavat merkittävän varannon perustamisen.

”300 000–400 000 Bitcoinin varannon luominen todennäköisesti käynnistää valtavan Bitcoin-nousukauden, joka luo eksponentiaalista arvonnousua ja muokkaa rahoitusmarkkinoita uudelleen,” hän toteaa.

Green on aiemmin korostanut strategisten Bitcoin-varantojen etuja esimerkiksi Yhdysvalloille ja Iso-Britannialle, painottaen niiden roolia talouksien turvaamisessa globaaleilta epävarmuuksilta.

”Kun Bitcoin Act etenee lainsäädäntöprosessissa, on selvää, että olemme astumassa uuteen taloudelliseen aikakauteen,” Green toteaa.

Hänen mielestään Bitcoin ei ole enää pelkästään spekulatiivinen sijoituskohde. Siitä on tulossa strateginen työkalu taloudellisen kestävyyden ja globaalin kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Yhdysvaltojen liittovaltiosta on jo nyt tullut merkittävä bitcoinien omistaja. Liittovaltio omistaa yli 198 000 bitcoinia, mikä on noin prosentti kaikista bitcoineista. Yhdysvallat on tällä hetkellä valtioista maailman toiseksi suurin bitcoinien omistaja. Suuri osa näistä hallituksen omistuksista on peräisin rikollisista takavarikoista, kuten Silk Road -markkinapaikkaan liittyvässä tapauksessa.