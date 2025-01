Onko Valmetin osake aliarvostettu?

Konepajayhtiö Valmet on hämmentänyt sijoittajia toisistaan poikkeavilla tulosvaroituksilla lyhyen ajan sisällä. Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen kesäkuussa, mutta lokakuussa yhtiö käänsikin kelkkaa antaessaan negatiivisen tulosvaroituksen.

Uusimmassa arviossaan yhtiö odottaa edelleen liikevaihdon pysyvän vuonna 2024 samalla tasolla kuin vuonna 2023. Myös tuloksen yhtiö odottaa pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2023, eikä siis kasvavan, kuten se oli aiemmin arvioinut. Vuonna 2023 vertailukelpoinen EBITA oli 619 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan palveluiden markkinat ovat kehittyneet hieman hitaammin EMEA-alueella, Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kuin yhtiö aiemmin odotti. Lisäksi kartonki- ja paperiprosessiteknologioiden markkina-aktiviteetti on ollut odotettua hitaampaa, ja jotkut asiakkaat ovat lykänneet lopullisia investointipäätöksiään.

”Vaikka odotamme liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n pysyvän viime vuoden tasolla vuonna 2024, olemme täysin sitoutuneita jatkamaan matkaa kohti Valmetin taloudellista tavoitetta, joka on 12–14 prosentin vertailukelpoinen EBITA”, kertoo Valmetin toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov.

Vaisut lähiajan näkymät

Kolmannen vuosineljänneksen tulokset olivat kaksijakoiset, toimitusjohtaja kertoo.

”Yhtäältä vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 12,0 prosenttia, joka on Valmetin historian paras kolmannen vuosineljänneksen marginaali. Toisaalta kartonki- ja paperiprosessiteknologioiden markkina-aktiviteetti on ollut odotettua hitaampaa, ja osa asiakkaista on lykännyt lopullisia investointipäätöksiään. Tämän seurauksena Valmetin ohjeistusta vuoden 2024 tuloksen osalta muutettiin lokakuussa.”

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön saadut tilaukset kasvoivat kuusi prosenttia 1,04 miljardiin euroon. Tilaukset vahvistuivat palvelut- ja automaatio -segmenteissä ja laskivat prosessiteknologiat-segmentissä.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1,3 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi automaatio- ja palvelut-segmenteissä ja laski prosessiteknologiatsegmentissä. Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja pysyi myös edellisvuoden tasolla ja oli 156 miljoonaa euroa.

Lähitulevaisuus näyttää epävarmalta.

Yhtiön lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on laskenut aiemmasta hyvästä tyydyttäväksi, ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut tyydyttävästä heikoksi. Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle ja automaatiojärjestelmille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle, energialle ja pehmopaperille.

Onko osake alelaarissa?

OP Ryhmän näkemys Valmetista sijoituskohteena on edelleen selkeän positiivinen, vaikka pankki tunnistaakin kohtuullisen riskin vuoden 2024 tulosohjeistuksessa.

Näkymät ovat kuluvana ja ensi vuonna kuitenkin jo valoisammat.

”Arvioimme Valmetin yltävän vuosina 2025 ja 2026 tuloskasvuun, eräiden tärkeiden asiakastoimialojen (pääosin metsäteollisuus) markkinanäkymiin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta”, OP toteaa aamukatsauksessaan.

Pankki näkee Valmetin osakkeessa selvää nousuvaraa.

Pankin osin konservatiivisiin arvonmääritysperusteisiin pohjautuva osien arvon summa- laskelma johtaa yli 32 euron osakekohtaiseen käypään arvoon, kun Valmetin viimeisin kurssinoteeraus on 24 euroa. Nykyinen osakekurssi ei oleta mitään arvoa prosessiteknologiat-segmentille, pankki muistuttaa.

Valmetin vakaan liiketoiminnan liikevaihto-osuuden nousun tulisi pankin näkemyksen mukaan kasvattaa markkinoiden sietokykyä korkeammille arvostuskertoimille.

Lisäksi yhtiön osakkeen arvostusero suhteessa eurooppalaiseen verrokkiyrityksiin on yhä huomattava. OP:n käsityksen mukaan Valmetin osakkeen vallitseva arvostustaso yliarvioi projektiliiketoiminnan riskisyyden, aliarvioi vakaan liiketoiminnan tulos- ja kassavirtaprofiilin ja antaa liian matalan painoarvon taseaseman yhä suomille mahdollisuuksille esimerkiksi kohdennetuissa yritysostoissa ja osingoissa.

OP toistaa Valmetin osakkeen ostosuosituksen ja 30 euron tavoitehinnan.