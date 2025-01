Ovaro perustaa strategisesti tärkeitä kasvukeskushankkeita varten rakennuttajayhtiön

Kukkula-kaupunkikehityshanke Jyväskylässä yhdessä on keskeinen osa Ovaro Kiinteistösijoituksen strategiaa ja arvioitua tuloksenmuodostusta lähivuosina. Ovaron, Investors Housen ja Royal Housen osakkuusyhtiöt solmivat Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa vuokra- ja kauppasopimukset heinäkuussa. Kuva: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Kiinteistökehittäjä Ovaro perustaa rakennuttamiseen ja kiinteistökehittämiseen keskittyvän tytäryhtiön, jonka keskeinen tehtävä on toteuttaa rakennuttamishankkeita sekä Jyväskylän Kukkulalla että muissa kasvukeskuksissa.

Ovaro siis organisoi rakennuttamisliiketoiminnan erilliseen tytäryhtiöön.

Raimo Pesola on nimitetty tämän Ovaro Kiinteistösijoitukseen muodostettavan rakennuttajayhtiön toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä huhtikuussa 2025.

Pesola siirtyy Ovaroon Rakennusliike Lapti Oy:n palveluksesta, jossa hän on toiminut liiketoimintajohtajana vastuualueenaan palvelutilarakentaminen. Lisäksi hän on toiminut yhtiössä aiemmin varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana. Pesolalla on noin 25 vuoden kokemus esihenkilö- ja johtotehtävistä eri rakennusliikkeissä.

Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo, että Ovaro vahvistaa avainhenkilöresursseja kiinteistökehitykseen ja rakennuttamiseen, jotka ovat yhtiön strategisessa ytimessä.

”Raimo Pesolan laaja kokemus ja osaaminen luovat vahvan perustan kasvulle ja liiketoiminnan kehitykselle näillä tärkeillä alueilla”, Huttunen toteaa.

Jyväskylän Kukkulalle on tulossa uusien asemakaavojen myötä merkittävä 10–15 vuoden hankeputki keskittyen pääasiassa asuntorakentamiseen.

”Ovaro on kehittänyt määrätietoisesti kiinteistökehitys- ja rakennuttamisliiketoimintaansa viimeiset vuodet. Tämä on yhtiön strategista ydintoimintaa. Olemme kehittäneet mittavan hankekannan, joka muodostuu Jyväskylän Kukkulalle tulevista uudishankkeista sekä muista kasvukeskushankkeista. Perustettava rakennuttajayhtiö on valjastettu näiden toteuttamiseen”, Huttunen kertoo.

Jyväskylän Kukkula-alueesta on muodostumassa uusi, moderni kaupunginosa Jyväskylän keskustan tuntumaan seuraavien 10-15 vuoden aikana. Alueelle suunnitellaan asuntoja lähes 3 000 asukkaalle sekä palveluja ja työpaikkoja. Hankkeen kokonaisinvestointi on arviolta 300 miljoonaa euroa.

Kukkula-hanke on Ovarolle tärkeä paitsi vuokratuottojen myös hankekehityksen ja siihen liittyvien tuottojen näkökulmasta. Yhtiön johdon mukaan Kukkula-hanketta tukevat isot fundamentit, kuten terveydenhuollon kokonaisuus alueella sekä hyvä ja keskeinen sijainti asuinrakentamiseen.

Ovaro kertoi kesäkuussa 2024 ostavansa yrityskaupalla Jyväskylän Kukkulan kiinteistö- ja aluekehityshankkeet. Kahdella kaupalla Ovaro nosti omistusosuutensa Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:ssä 1/3:sta sataan prosenttiin.

Kauppa tuo selkeyttä yhtiön sijoittajaprofiiliin, mutta toisaalta lisää yhtiökohtaista taloudellista vastuuta projektin eteenpäin viemisessä.

Ovaro Kiinteistösijoitus on Helsingin pörssissä noteerattu suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava pörssiyhtiö, jolla on lähes 5 000 osakkeenomistajaa. Ovaro omistaa, kehittää, vuokraa, ostaa, myy ja rakennuttaa asuntoja, sekä kaupallisia ja julkisia kiinteistöjä.

Yhtiön ydintoimintaa on jatkuva kiinteistö- ja aluekehittäminen. Ovaron tavoitteena on luoda omistajille arvoa olemalla aktiivinen ja osaava kiinteistökehittäjä.