Sijoituslegenda Peter Lynch: Tässä ovat sijoittajan vaarallisimmat virheet

Peter Lynch on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä ja tunnetuimpia sijoittajia.

Lynch nousi kuuluisuuteen toimittuaan Fidelity Magellan salkunhoitajana. Hänen luotsaamanaan rahaston salkku kasvoi 14 miljardiin dollariin vuosina 1977 – 1991. Rahaston keskimääräinen vuosituotto oli peräti 29 prosenttia. Tuona aikana rahaston tuotto oli yli kaksinkertainen S&P 500 -osakeindeksiin verrattuna. Lynchin johtama rahasto oli maailman menestynein sijoitusrahasto maailmassa.

Sijoituslegenda etsi yrityksiä, joilla on vahva kasvupotentiaali. Silti hän ottaa huomioon myös yhtiöiden arvostuksen, eikä hän halua maksaa kasvusta ylihintaa. Lynch siis pyrki löytämään yrityksiä, jotka olivat aliarvostettuja suhteessa niiden kasvunäkymiin.

Hän on myös kiitettävästi jakanut menestyksen oppejaan suurelle yleisölle.

Lynch on kirjoittanut lukuisia suosittuja sijoituskirjoja, joista tunnetuin lienee One Up On Wall Street, jossa hän lanseerasi baseballista tutun ”tenbagger”-käsitteen kuvaamaan pörssiyhtiöitä, joilla on mahdollisuus kasvaa kymmenkertaa nykyistä suuremmaksi. Nämä yhtiöt eivät ole vain kasvuyhtiöitä, vaan rajun kasvun yhtiöitä.

Lynch painottaa – kuten niin moni muukin sijoitusguru – sijoituskohteen perusteellista ymmärtämistä. Hän on kertonut löytäneensä parhaat sijoituskohteet tutusta ympäristöstään, esimerkiksi tuttujen kanssa jutellessaan. Lynchin mukaan sijoitettavaksi yritykseksi kannattaa valita sellainen, jota voi johtaa ”kuka vain idiootti”.

Sijoitusguru on kuuluisa myös siitä, että yksittäisten sijoittajien pitäisi ostaa sitä, mitä he ymmärtävät, ja että sijoitusideat voivat syntyä jokapäiväisistä kokemuksista.

Lisäksi hänet tunnetaan tiukasta ja perusteellisesta sijoituskohteiden valinnan pohjatyöstään. Hän esimerkiksi vieraili usein henkilökohtaisesti sadoissa yrityksissä ja analysoi niiden toimintaa.

Lynch on jakanut myös oppejaan sijoittajille vaarallisista sudenkuopista. Hänen mukaansa sijoittajien tulisi varoa useita vaarallisia virheitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa heidän salkkunsa tuottoon.

Yksi vaarallisimmista virheistä on uskomus, ettei osake voi enää laskea sen jälkeen, kun se on jo pudonnut huomattavasti. Tässä on siis kyse niin sanotun putoavan puukon riskistä.

Lynchin mukaan osake voi aina laskea lisää, mahdollisesti jopa nollaan, riippumatta siitä, kuinka paljon se on jo laskenut.

Kriittinen virhe sijoittajalle on tappiollisten osakkeiden pitäminen liian pitkään, usein tunnesyistä tai harhaanjohtavasta toivosta kurssin palautumiseen. Tämä käyttäytyminen voi johtaa merkittäviin tappioihin ja menetettyihin mahdollisuuksiin muualla markkinoilla. Lisäksi Lynch varoittaa ajatuksesta odottaa osakkeen myymistä vain silloin, kun se palautuu alkuperäiseen ostohintaan, sillä tämä strategia voi johtaa pitkittyneisiin alisuoriutumisen jaksoihin.

Sijoittaminen yrityksiin tai toimialoihin, joita sijoittaja ei ymmärrä, on toinen Lynchin korostama sudenkuoppa. Hän painottaa perusteellisen tutkimuksen ja liiketoiminnan ymmärtämisen tärkeyttä ennen sijoittamista, sillä tiedon puute voi johtaa huonoon päätöksentekoon ja mahdollisiin tappioihin.

Perusteellisen tutkimuksen tärkeydestä seuraa se, että hajauttaminen voi mennä sijoittajalla liian pitkälle. Vaikka hajauttaminen on tärkeää riskienhallinnassa, Peter Lynch varoittaa liiallisesta hajauttamisesta. Sijoittajan on mahdotonta seurata liian monia yrityksiä, ja liian hajautettu salkku voi laimentaa tuottoja.

Lisäksi Lynch varoittaa makrotrendien sivuuttamisesta, sillä näillä laajamittaisilla taloudellisilla tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus sijoitusten tuloksiin.

Yleinen harhaluulo, johon Lynch puuttuu, on usko ”konservatiivisiin” osakkeisiin. Hän väittää, ettei mikään osake ole luonnostaan turvallinen tai konservatiivinen, sillä kaikki yritykset ovat alttiina markkinadynamiikalle ja mahdolliselle epäonnistumiselle, riippumatta niiden historiasta tai maineesta.

Sijoituslegenda varoittaa myös sijoittajan vaarallisesta tavasta takertua menetettyihin mahdollisuuksiin. Hänen mukaansa uusia sijoitusmahdollisuuksia on aina tarjolla ja siksi sijoittajien tulisi keskittyä tulevaisuuden näkymiin menneiden katumusten sijaan.

Yksi Lynchin tunnistama virhe on sijoittajien taipumus arvioida osakkeen potentiaalia pelkästään sen nimellisen osakekurssin perusteella. Alhainen osakekurssi ei välttämättä tarkoita pienempää riskiä tai suurempaa nousupotentiaalia, ja sijoittajien tulisi sen sijaan keskittyä yrityksen fundamentteihin ja arvostukseen.

Sijoittajat saattavat myös asettaa epärealistisia odotuksia yrityksen kasvulle tai osakkeen arvonnousulle. Lynch muistuttaa, että sijoittajan pitää arvioida, mitkä kasvuarvot ovat realistisia ja kestävällä pohjalla.

Lynch varoittaa ”seuraavan suuren jutun” perässä juoksemisen houkutuksesta. Hän neuvoo sijoittajia olemaan skeptisiä sellaisia yrityksiä kohtaan, jotka lupaavat ihmeellisiä tuloksia mutta joilta puuttuu vahva taloudellinen pohja tai todistettu liiketoimintamalli.

Yksi merkittävä virhe on sijoittajan yritys ajoittaa markkinoita. Sijoituslegenda toteaa, että ”paljon enemmän rahaa on menetetty sijoittajien yrittäessä ennakoida korjausliikkeitä kuin itse korjausliikkeissä”

Tällä Lynch haluaa korostaa, kuinka vaikeaa ja usein haitallista markkinoiden ajoittaminen voi olla. On virhe harrastaa ”markkinoiden pelaamista” lyhyellä aikavälillä sen sijaan, että sijoittaja keskityttyisi pitkän aikavälin omistajuuteen. Osake edustaa omistusosuutta yrityksessä, ei lottoarpaa, sijoitusguru tähdentää.

Sijoittaminen ei ole siis pikavoittojen tavoittelua. Lynch painottaa, että sijoitusten hedelmät kypsyvät usein vuosien, jopa vuosikymmenten aikana. Useimmat sijoittajien tekemät virheet johtuvat siitä, että he odottavat liian nopeita tuloksia.

Välttämällä näitä vaarallisia virheitä ja noudattamalla järkeviä sijoitusperiaatteita sijoittajat voivat parantaa mahdollisuuksiaan pitkäaikaiseen menestykseen osakemarkkinoilla.

