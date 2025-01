Kannattavasti kasvava Qt Group nousi pankin osakesuosikkeihin

Qt Groupin osakekurssin kehitys viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Qt Group tarjoaa mobiili- ja työpöytäsovelluksia sulautettuihin laitteisiin. Sulautetut järjestelmät ovat tietokonejärjestelmiä, jotka on integroitu osaksi laitetta tai järjestelmää tiettyä tehtävää varten. Ne ovat erikoistuneita tietokoneita, jotka on suunniteltu suorittamaan vain tiettyjä toimintoja, toisin kuin yleiskäyttöiset tietokoneet, kuten pöytäkoneet tai kannettavat tietokoneet.

Yhtiö on kasvanut viime vuodet vauhdilla – ja kannattavasti. Yhtiön liikevaihto nousi vuonna 2023 181 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna liikevaihto oli 155 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 47 miljoonaan euroon edellisvuoden 37 miljoonasta eurosta.

Analyytikoiden konsensusodotus vuoden 2024 liikevaihdolle on 209 miljoonaa euroa ja liikevoitolle 64 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle konsensusennuste povaa 255 miljoonan euron liikevaihtoa eli vajaan 22 prosentin kasvua. Liikevoittoennuste tälle vuodelle on 81 miljoonaa euroa.

Yhtiö antoi kuitenkin tammikuun alussa tulosvaroituksen, joka ei tosin juurikaan markkinoita hetkauttanut.

Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan konsernin liikevaihto vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä tulee olemaan noin 67–69 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2024 osalta liikevaihto tulee olemaan noin 208–210 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuutoin vuonna 2024 on siten noin 15–16 prosenttia edelliseen vuoteen nähden.

Liikevoittomarginaalinsa yhtiö arvioi olevan vuonna 2024 lähellä 35 prosenttia.

Aiemmassa lokakuun lopussa antamassaan ohjeistuksessa yhtiö oli arvioinut vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 20-25 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan 25-35 prosenttia vuonna 2024.

Liikevaihdon kasvu vuonna 2024 jää siten yhtiön aiemmasta ohjeistuksesta, mutta liikevoittomarginaali on lähellä yhtiön aiemman ohjeistuksen yläreunaa.

Yhtiön aiempaa ohjeistusta heikompi kasvu johtuu yhtiön mukaan lähinnä siitä, että vuoden 2024 lopussa yhtiöllä oli käynnissä neuvottelut useista merkittävistä kaupoista, joista arvioitua useampi siirtyi vuodelle 2025 eivätkä ne siten näy vielä vuoden 2024 tuloksessa.

Qt Group nousee uutena yhtiönä OP Ryhmän osake- ja ETF-ideoiden kotimaisten osakkeiden listalle ostosuosituksella.

Pankin mukaan Qt:n liikevaihdon kasvuohjaus tiedettiin vaativaksi ja tulosvaroitus ei tullut täytenä yllätyksenä.

”Ohjauksen päivitys poisti arviomme mukaan epävarmuutta osakkeen ympäriltä”, OP toteaa.

Qt:n kehittäjälisenssien myynti, joka on sen ydinliiketoimintaa, etenee pankin mukaan vahvasti. Jakelulisensseissä viime vuosi oli kasvun osalta kuitenkin vaisu. Jakelulisenssitulojen pankki olettaa elpyvän ennen pitkää ja siten tukevoittavan koko yhtiön kasvu-uraa.

Qt Groupin kasvu on 15-20 prosentin haarukassa ja koska EBITA-marginaali on 35 prosenttia, on kasvu erittäin kannattavaa.

OP:n tavoitehinta Qt Groupin osakkeelle on 87 euroa, joka perustuu EV/EBITA-kertoimeen 20x. Tämä on pankin mielestä kohtuullinen taso tämän laatuluokan yhtiölle. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 72,5 euroa, joten viimeisen viiden vuoden 267 prosentin kurssinoususta huolimatta osakkeessa olisi pankin tavoitehinnalla vielä selvää nousuvaraa.