Sijoitusnäkymät: väistämättömiä mahdollisuuksia

Negatiivisuus hallitsee otsikoita, mutta edistys etenee hellittämättä. Voit piristää itseäsi tutustumalla Gapminder.orgiin, itsenäiseen ruotsalaiseen säätiöön, jonka hän loi perheensä kanssa.

Juuri nyt meillä on todellakin paljon murehdittavaa. Sota, ilmastonmuutos ja geopoliittinen sapelinkalistelu ovat listan kärjessä, korot ja kestämätön valtion lainanotto tulevat pian perässä. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta katso hieman syvemmälle, ja huomaat, että kaiken tämän alla tapahtuu merkittäviä muutoksia tavassamme elää. Tekninen kehitys vaikuttaa reaalimaailmaan nopeudella, jota emme ole nähneet vuosikymmeniin.

Miten edistystä tapahtuu tällaisen epävarmuuden keskellä?

Se johtuu siitä, että monet akateemikot, yrittäjät ja muut kunnianhimoiset toimijat eivät anna murehdittavien asioiden viedä heitä sivuraiteelle. He keskittyvät siihen, mitä he voivat tehdä, eivät siihen, mitä he eivät voi. Kasvusijoittajille tällainen ajattelutapa on korvaamaton.

Tiedämme, että parhaat yritykset eivät ole riippuvaisia bruttokansantuotteen kasvusta menestyäkseen. Ne luovat vaurautta muuttamalla ihmisten elin- ja kulutustapoja sekä investoimalla innovointiin kilpailijoitaan enemmän. Ne sopeutuvat, rakentavat omat tulevaisuutensa ja pitävät katseensa horisontissa.

Vaikka meitä pommitetaan kaikella, mikä maailmassa menee pieleen, voisimmeko ottaa aikaa miettiäksemme, mikä voisi mennä hyvin tulevina vuosina? Siitä näkökulmasta tässä on viisi väistämätöntä muutosta, jotka muuttavat maailmaamme.

1. Robotiikka

Suuressa osassa maailmaa työikäisen väestön väheneminen johtaa työvoimapulaan. Tämä ajaa robotiikan kehitystä eteenpäin. Ikääntyvien yhteiskuntien on automatisoitava kaikki mahdollinen. Silloin työikäisten vähenevä joukko voi keskittyä monimutkaisiin alueisiin, jotka vaativat harkintaa.

Näemme jo nyt, kuinka monet yritykset reagoivat automaatioon ja hyötyvät siitä. Tämä ei koske vain laitevalmistajia vaan myös niitä, jotka toimittavat antureita, tietoaineistoja ja tekoälyoppimisominaisuuksia. Nämä teknologiat muuttavat radikaalisti käsitystämme siitä, mitä voidaan automatisoida.

Yhdessä paikassa tehtävistä toistuvista tehtävistä robotit edistyvät niin, että ne pystyvät ”näkemään” ja ”ymmärtämään” ympäristöään. Näin niitä voidaan ruveta käyttämään turvallisesti ihmisten rinnalla ympäristöissä, jotka eivät ole selvästi jäsenneltyjä.

Verkkokauppayritykset, mukaan lukien Amazon ja eteläkorealainen Coupang, käyttävät jo robotteja tavaroiden kuljettamiseen varastoissaan. Valmistajat alkavat ottaa niitä käyttöön tuotantolinjoilla. Kymmeniä tuhansia leikkauksia tehdään vuosittain koneavusteisesti, mikä johtaa lyhyempiin, vähemmän invasiivisiin toimenpiteisiin ja paljon lyhyempiin toipumisaikoihin.

2. Lääkehoidot

Lääkkeiden kehittäminen on historiallisesti ollut enemmän yritystä ja erehdystä kuin älykästä suunnittelua. Nykypäivän myynniltään miljardiluokan painonpudotuslääkkeet olivat odottamaton tulos diabeteshoitojen tutkimuksista.

Nyt laajamittainen geenien sekvensointi ja pilvipalvelut yhdistettynä tekoälyyn auttavat Recursion Pharmaceuticalsin kaltaisia yrityksiä saamaan tietoon perustuvan käsityksen siitä, miten lääkkeet toimivat. Aivan nurkan takana on hoitoja kroonisiin sairauksiin sekä sairauksiin, joihin aiemmin ei ollut hoitoa.

Monet yritykset hyötyvät jo tästä tutkimusmenojen uudelleenkohdentamisesta. Terveydenhuoltojärjestelmien mahdolliset kustannussäästöt ovat valtavat.

3. Energia

Poliittisten tuulten suunnanmuutoksista riippumatta energiasiirtymä fossiilisista polttoaineista toteutuu. Tuuli ja aurinko ovat jo nyt fossiilisia polttoaineita halvempia sähköntuotannossa, mutta meillä ei ole keinoja varastoida tarpeeksi energiaa, jotta voisimme luottaa vaihteleviin energialähteisiin.

Akkutekniikka kehittyy hurjaa vauhtia varastointihaasteen voittamiseksi. Kilowattituntikohtaiset kustannukset (kWh) ovat laskeneet 90 prosenttia vuodesta 2010.

Jotkin yritykset ovat erikoistuneet akkujen tekemiseen kierrätysmateriaaleista. Esimerkiksi Redwood Materials hajottaa käytöstä poistettuja akkuja ja käyttää talteen otettuja materiaaleja uusien komponenttien valmistamiseen. Toiset kokeilevat vaihtoehtoja litiumioniakuille vähentääkseen luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta.

Luokkansa parhailla kaapelivalmistajilla, kuten Prysmianilla, ja kuparikaivoksilla näyttää olevan ruusuinen tulevaisuus, kun sähköistämme kaiken mahdollisen.

4. Infrastruktuuri

Kasvu ei rajoitu eksoottisiin teknologioihin. Joillakin kehittyneillä talouksilla on niin ränsistynyt infrastruktuuri, että se vaatii suuria parannuksia vain nykyisen tuottavuustason ylläpitämiseksi. Tähän kietoutuu tarve parantaa puolustusta äärimmäisiä sääilmiöitä vastaan ja luoda hajautettu sähköverkko.

Tuloksena on, että kaiken Advanced Drainage Systemsin hulevesikammioista Martin Marietta Materialsin sora- ja muiden aggregaattien tarjontaan voi odottaa kasvavan.

5. Autonominen liikenne

Zipline oli edelläkävijä kiireellisten lääkintätarvikkeiden toimittamisessa drooneilla, ja anturien ja tekoälyn yhdistelmä auttaa muita hallitsemaan logistiikkaa paljon entistä tehokkaammin.

Täysin itseajavat autot saattavat näyttää olevan aivan nurkan takana, mutta automatisoidut pitkänmatkan rekkakuljetukset näyttävät olevan lähellä toteutumista Aurora Innovationin ansiosta. Sen autonomisia tekniikoita asennetaan muiden valmistajien ajoneuvoihin.

Luettelo ei millään muotoa ole tyhjentävä. Kuka pysähtyy miettimään internetin näkymätöntä rahoitusmasiinaa, jonka avulla yritykset voivat käsitellä kymmeniä valuuttoja ja useita maksutapoja, tai erikoiskoneita ja virranhallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat tietokonesirujen valmistamisen ja datakeskusten käytön?

Tämä on edistystä, joka tapahtuu kaikkien näiden yritysten ottamien edistysaskeleiden ansiosta. Se ei saa juurikaan huomiota, koska se on jokapäiväistä, eikä siinä ei ole mitään suurta uutisaihetta. Silti siinä piilee runsaasti mahdollisuuksia edistyksen väistämättömyyden ansiosta.

Stuart Dunbar on Baillie Gifford -sijoituspalveluyhtiön partneri.