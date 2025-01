Suursijoittaja Ray Dalio: On aika pohtia vaihtoehtoista rahaa

Kryptovaluutta bitcoin on viime vuosina vahvistunut huikeasti suhteessa dollariin ja muihin fiat-rahoihin. Viiden vuoden aikana Bitcoinin vaihtokurssi dollariin nähden on noussut yli 1 150 prosenttia.

Miljardööri-sijoittaja Ray Dalio uskoo, että Yhdysvaltojen paisunut velkavuori voi lopulta heikentää dollarin asemaa arvon säilyttäjänä. Siksi on aika harkita vaihtoehtoisten rahojen, kuten kryptovaluuttojen, laajempaa hyväksymistä.

”Meillä on tilanne, jossa velkaa on liikaa ja tuotamme sitä nopealla tahdilla. Joten kyllä, meidän täytyy pohtia vaihtoehtoisia rahoja”, maailman suurimpiin kuuluvan hedgerahasto Bridgewater Associatesin perustaja sanoi Yahoo Financen Opening Bid -podcastissa Maailman talousfoorumissa Davosissa, Sveitsissä.

Velkavuori paisuu ja korkomenot sen mukana

Yhdysvaltain liittovaltion velka on kasvanut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana.

Vuoden 2015 lopussa liittovaltion velka oli noin 18 biljoonaa dollaria, kun taas tammikuussa 2025 se on noussut jo lähes 36 biljoonaan dollariin. Velkavuori on kasvanut noin 17,7 biljoonaa dollaria, mikä vastaa noin 97 prosentin kasvua.

Velan nopeaan kasvuun ovat vaikuttaneet useat tekijät, kuten koronapandemia ja siihen liittyvät elvytystoimet, vuoden 2008 finanssikriisin jälkivaikutukset, veronalennukset, budjettialijäämät sekä puolustusmenojen kasvu.

USA:n liittovaltion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuva: Federal Reserve Bank of St. Louis.

Velan kasvun myötä myös sen hoitokustannukset ovat nousseet merkittävästi. Vuonna 2023 korkomenot olivat 659 miljardia dollaria, ja vuodelle 2024 niiden ennustetaan nousevan 870 miljardiin dollariin. Vuonna 2024 korkomenojen odotetaan vastaavan noin 3,1 prosenttia USA:n bruttokansantuotteesta, mikä on lähellä historiallista huippua.

Velan kasvu yhdistettynä korkeampiin korkoihin on johtanut tilanteeseen, jossa velanhoitokustannukset ovat nousseet historiallisen korkealle tasolle suhteessa kansantuloon.

Yhdysvaltojen budjettialijäämä nousi huikeaan 1,8 biljoonaan dollariin 2024.

Pahimmat skenaariot Yhdysvaltojen velasta, kuten merkittävä inflaatioaalto, eivät ole toistaiseksi toteutuneet. Markkinat eivät kuitenkaan sivuuta ongelmaa, etenkin kun Trumpin hallinto todennäköisesti kasvattaa velkatasoa pidentämällä tunnusomaisia veronalennuksiaan.

Tämä markkinoiden huolestuminen näkyy erityisesti USA:n velkakirjojen koroissa, jotka ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla aiempiin korkotasoihin 2000-luvulla.

Vaihtoehtoiset sijoitukset pienentävät sijoitussalkun riskejä

Dalion mielestä Yhdysvaltojen on saatava velkatilanteensa hallintaan. Koska näin ei todennäköisesti kuitenkaan tapahdu lähiaikoina, tavallisen sijoittajan tulisi tarkastella salkkuaan kriittisesti, Dalio neuvoo.

Hänen mielestään tärkeintä salkun rakentamisessa on varmistaa erinomainen hajautus, eivätkä pitkäaikaiset sijoitukset saisi olla systemaattisesti velalla vivutettuja.

Suursijoittajan mukaan Yhdysvaltojen alijäämän pienentäminen voidaan saavuttaa korkeampien verojen, pienempien menojen tai näiden kahden yhdistelmän avulla, kunhan poliitikot tekevät yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

Bitcoinin hinta dollareissa, kehitys viimeisen 10 vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Davosissa uutistoimisto CNBC:lle antamassaan haastattelussa hän käsitteli myös velan ja rahan arvon ymmärtämisen tärkeyttä tilanteessa, jossa velka toimii rahana markkinoilla. Dalio viittasi jatkuvaan korkojen houkutukseen ja tarpeeseen ottaa huomioon kysynnän ja tarjonnan kysymykset.

Näistä huolenaiheista huolimatta Dalio tunnusti Bitcoinin potentiaalin sijoituksena. Sijoittaja voi vähentää salkkunsa riskiä bitcoinilla ja kullalla. Dalio korosti vaihtoehtoisten rahamuotojen merkitystä, koska niiden arvo liikkuu yleensä päinvastaisesti markkinoiden kanssa.

Ray Dalio omistaa bitcoinia, mutta suhtautuu siihen varauksellisesti

Vaikka hän tunnustaa Bitcoinin potentiaalin hyödyllisenä vaihtoehtoisena sijoituksena, hän suhtautuu varovaisesti sen mahdollisuuksiin korvata perinteiset valuutat laajamittaisesti, erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa.

🔥NEW: Billionaire Investor Ray Dalio says he owns "a little" #Bitcoin. pic.twitter.com/ekihIlZeBv — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 22, 2025

Dalio paljasti omistavansa pienen määrän Bitcoinia, noin yhden prosentin osuuden sijoitussalkustaan.

Vaikka hän tunnustaa Bitcoinin potentiaalin sijoituksena, Dalio ilmaisi epäilyksensä sen suhteen, että keskuspankit tai hallitukset ottaisivat sen käyttöön.

Dalio suhtautuu varovaisesti Bitcoin-omistustensa lisäämiseen, erityisesti nykyisellä hinnalla. Hän ei usko, että Bitcoinista tulee keskuspankkien reservivaluutta tai että useimmat hallitukset ottaisivat sen käyttöön.

Dalio jakaa lisää velkaan liittyviä huoliaan uudessa verkkokirjassaan How Countries Go Broke.

Kuka on Ray Dalio?

Dalio on Bridgewater Associates -yhtiön perustaja. Hänen johdollaan siitä on kasvanut yksi maailman suurimmista hedgerahastoista, kun vuoden 2023 tietojen mukaan yhtiö hallinnoi noin 125 miljardia Yhdysvaltain dollaria sijoitusvaroja.

Dalion menestystä sijoittajana on vaikea liioitella. Hänen varallisuutensa arvioidaan olevan noin 16–17 miljardia dollaria vuoden 2023 tietojen mukaan. Dalio on myös ollut useaan otteeseen mukana Forbesin miljardöörilistalla ja on yksi maailman tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista sijoittajista.

Vuonna 2021 Ray Dalio astui sivuun aktiivisesta johtajan roolista Bridgewaterissa, mutta hän säilynyt yrityksen merkittävänä neuvonantajana ja vaikutusvaltaisena hahmona sijoitusmaailmassa.

Dalio kasvoi Queensissa, New Yorkissa, jazzmuusikon poikana. Hän aloitti työelämänsä golfkentällä apulaisena tekemällä töitä noin ”kuusi dollaria per bagi”. Ensimmäisen osakkeensa hän osti 12-vuotiaana.

26-vuotiaana Dalio perusti Bridgewater Associates -yhtiön omassa asunnostaan vuonna 1975. Hänen piti jossain vaiheessa lainata 4000 dollaria isältään vain pysyäkseen pinnalla.

Dalio kertoi Kalifornian Beverly Hillsissä pidetyssä konferenssissa, että yksi tärkeimmistä strategioistaan, jota hän käytti päästäkseen lähes varattomasta rikkaaksi ja menestyväksi, oli hyvin yksinkertainen. Hän tajusi ottaa huomioon hänen kanssaan eri mieltä olevien älykkäiden ihmisten mielipiteet.