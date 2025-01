Synkät työllisyysluvut joulukuulta – onko pahin jo takanapäin?

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli viime joulukuussa, mikä oli 56 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

20–64-vuotiaiden kausitasoittamaton työllisyysaste eli työllisten osuus 20–64-vuotiaista oli joulukuussa 75,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli tässä ikäryhmässä 77,1 prosenttia.

Lisäksi työttömien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Suomalaisista 15–74-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 226 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä miehiä oli 125 000 ja työttömiä naisia 101 000. 15–74-vuotiaiden kausitasoittamaton työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 8,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuussa 22 800 eli lähes puolet vähemmän kuin vuosi sitten. Vaatimaton lukema kertoo työvoiman tarpeen vähäisyydestä pitkään jatkuneen heikon suhdannejakson jäljiltä.

Kuntarahoituksen pääekonomisti jakoi viestipalvelu X:ssä havainnollisen kuvaajan Suomen työmarkkinatilanteesta. Alkuvuodesta 2023 lähtien työttömien määrä on kasvanut, mutta työllisten laskenut. Samalla työvoiman ulkopuolella olevien kansalaisten määrä on ollut voimakkaassa nousussa.

Työllisyystilanne alkoi selvemmin heiketä alkuvuodesta 2023. Trendilukujen perusteella työllisten ja työttömien määrä on sen jälkeen vähentynyt yli 50 000, työvoiman ulkopuolella olevia on lähes 30 000 enemmän. Työikäisten määrä taas on kasvanut miltei 40 000. pic.twitter.com/khOGPwr5LB