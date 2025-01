Tubettajan menestysresepti: Näin yhdestä videosta tuli kultakaivos

Ali Abdaal on brittiläinen lääkäri, tubettaja ja yrittäjä, joka on saavuttanut merkittävän suosion erityisesti opiskelutekniikoista, tuottavuudesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä kertovilla Youtube-videoillaan.

Abdaal aloitti YouTube-kanavansa vuonna 2017. Aluksi hänen videosisältönsä keskittyi lääketieteeseen ja opiskeluvinkkeihin, mutta myöhemmin hän laajensi aihepiirejään tuottavuuteen, kirjoihin, teknologiaan sekä strategioihin ja työkaluihin, jotka auttavat ihmisiä olemaan tuottavampia ja rakentamaan itselleen mielekkään elämän.

Hänen videonsa käsittelevät usein sellaisia aiheita kuten tehokas opiskelutekniikka, ajanhallinta, motivaatio ja henkilökohtaisen kasvun strategiat. Nykyään Abdaal käsittelee videoissaan myös yrittäjyyttä, rahanhallintaa ja elämänhallintaa.

Hän on erityisen tunnettu tehokkuutta ja oppimista edistävistä menetelmistä, kuten ”spaced repetition” (väliaikainen toistaminen) ja ”active recall” (aktiivinen muistaminen). Hänen lähestymistapansa on käytännönläheinen ja tutkimukseen perustuva, mikä on tehnyt hänestä suositun opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa.

Abdaalin YouTube-kanava on kasvanut nopeasti, ja hänellä on miljoonia tilaajia sekä satoja miljoonia katselukertoja.

Hän on julkaissut myös kirjoja ja kursseja, jotka keskittyvät tuottavuuden parantamiseen ja menestymiseen. Lisäksi hän jakaa sisältöjään YouTuben lisäksi myös podcastissaan Deep Dive, jossa hän keskustelee eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Podcastissaan Not Overthinking hän ja hänen veljensä käsittelevät aiheita kuten onnellisuus, yrittäjyys ja elämänfilosofia.

Lisäksi Ali Abdaal on perustanut useita yrityksiä, joihin kuuluu muun muassa tuottavuuteen keskittyvän alustan 6med ja Part-Time YouTuber Academy, joka opettaa ihmisiä rakentamaan menestyvä YouTube-kanava.

Abdaal syntyi 23. maaliskuuta 1994 Pakistanissa, mutta varttui Cambridgessa, Englannissa. Abdaal opiskeli lääketiedettä Cambridgen yliopistossa, missä hän suoritti myös psykologian tutkinnon. Hän valmistui lääkäriksi vuonna 2018 ja työskenteli jonkin aikaa National Health Servicessä (NHS) ennen kuin keskittyi kokopäiväisesti sisällöntuotantoon ja yrittäjyyteen.

Hulppeat tulot yhdellä ainoalla videolla

Tubettaja kertoo, kuinka hän onnistui saamaan yhdelle Youtube-videolle 9 832 000 katselukertaa.

Kyseinen video on nimeltään 9 passiivisen tulon ideaa – kuinka ansaitsen 27 000 dollaria viikossa.

Video tuotti Abdaalille yli 191 000 dollarin tulot 432 päivän aikana, mikä tarkoittaa noin 443 dollaria joka päivä yli vuoden ajan – siis vain yhdestä videosta.

Kahden vuoden aikana siitä lähtien, kun hän paljasti tulojen, hänen suosituin videonsa on kerännyt vielä kolme miljoonaa katselukertaa lisää. Tuloja on siis tullut vielä lisää siitä, mitä hän aiemmin ilmoitti.

Tällä videolla Ali Abdaal käsittelee kolmea oppia, jotka hän on oppinut henkilöbrändin muuttamisesta liiketoiminnaksi. Lisäksi Abdaal vastaa yleisimpiin kysymyksiin, joita häneltä kysytään YouTuben kaupallistamisesta.

Abdaal selittää, että tällaisia YouTube-videoita voidaan käsitellä kuin ”digitaalisia varoja” tai ”sijoituksia”, jotka ovat verrattavissa kiinteistöjen vuokraamiseen tai rahan sijoittamiseen matalariskisiin osakkeisiin.

Tämä johtuu niiden kyvystä tuottaa passiivista tuloja lähes rajattoman ajanjakson ajan. Vaikka videon tuottoisin ajanjakso on aina pian sen julkaisun jälkeen, tarpeeksi suosittu ja ajaton video kerää jatkuvasti katselukertoja ja tuottaa tuloja lähes loputtomiin.

Ilmaisia lounaita ei kuitenkaan ole olemassa tubettamisessakaan. Tällainen passiivinen tulo ei tule helpolla. Hyvien tulosten saavuttamiseen vaaditaan aikaa ja vaivaa, jotta tubettaja voi kerätä tarpeeksi seuraajia ja päästä tällaisiin tuloksiin.

Abdaalilta kului yhdeksän kuukautta ja noin 85 videota, jotta hän ansaitsi edes jotain, ja vasta noin kolmen vuoden päästä hän pääsi lähelle nykyisiä tulojaan.

Menestysreseptin salaisuus

Ali Abdaal kertoo, että hänen menestyksensä YouTube-videoillaan ja niiden tuottamat merkittävät tulot ovat seurausta useista tekijöistä.

Niihin kuuluvat pitkäjänteisyys, laadukas sisältö, strateginen suunnittelu ja ymmärrys alustan toimintatavasta. Hän korostaa, että menestys ei tullut yhdessä yössä, vaan vaati vuosien työn ja oppimisen.

Tärkein ohje on oikeastaan itsestäänselvyys: Abdaal keskittyy luomaan sisältöä, joka tarjoaa todellista arvoa katsojilleen. Hänen videonsa käsittelevät aiheita, jotka ovat monille erittäin hyödyllisiä. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi tehokas opiskelutekniikka, tuottavuus, passiiviset tulot ja henkilökohtainen kehitys.

Hän pyrkii antamaan käytännönläheisiä vinkkejä ja strategioita, jotka ovat helposti sovellettavissa.

Tubettaja on myös panostanut YouTube-algoritmin ymmärtämiseen ja videoiden optimointiin hakukoneita varten. Abdaal käyttää houkuttelevia otsikoita, selkeitä kuvauksia ja oleellisia avainsanoja, jotta hänen videonsa näkyvät mahdollisimman monelle. Hän myös seuraa tarkasti analytiikkaa ymmärtääkseen, mikä sisältö toimii ja mikä ei.

Ali Abdaal on rakentanut vahvan yhteisön, joka seuraa hänen sisältöään uskollisesti. Hän keskustelee katsojiensa kanssa kommenteissa ja sosiaalisessa mediassa, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja katsojien sitoutumista. Hän myös kysyy palautetta ja mukauttaa sisältöään katsojien tarpeiden mukaan.

Abdaal ei luota pelkästään YouTube-mainostuloihin, vaan on laajentanut liiketoimintaansa muille alustoille. Hän on julkaissut kirjoja, kursseja ja podcast-lähetyksiä, jotka lisäävät hänen tulojaan ja vähentävät riippuvuutta yhdestä tulolähteestä.

Ali Abdaal on löytänyt oikeanlaisen sisällön, joka puhuttelee hänen kohdeyleisöään. Hän on keskittynyt aiheisiin, joista hän itse on intohimoisen kiinnostunut, kuten opiskelutekniikat ja tuottavuus, mikä tekee hänen sisällöstään aidon ja motivoivan.

Apua on siitäkin, että Abdaalilla on kyky yhdistää akateeminen tietämys, käytännön kokemus ja sujuva esiintyminen.