Edessä voi olla hermoja raastavat ajat – tunteiden vuoristorata syö rankasti sijoittajan tuottoa

Sijoittajat voivat odottaa tunteiden vuoristorataa tulevana vuonna, kun osakemarkkinoiden tuottovaihtelu eli volatiilisuus kasvaa, varoittaa käyttäytymistaloustieteeseen erikoistunut Oxford Risk -yritys.

Oxford Risk on Oxfordin yliopiston asiantuntijoiden vuonna 2002 perustama käyttäytymistaloustieteeseen ja taloudelliseen hyvinvointiin erikoistunut asiantuntijayritys.

Analyytikot ennustavat korkeaa volatiliteettia. Keskeisiä huolenaiheita ovat Trumpin hallinnon kauppatullit ja muut politiikkatoimet, globaalin inflaation ja taantuman pelot sekä keskuspankkien korkopäätökset.

Yhtiön analyysin mukaan äkkinäiset tunnepohjaiset reaktiot markkinoiden heilahteluihin syövät sijoittajien vuosituottoa keskimäärin 3,0 prosenttia. Osuus on siten merkittävä.

Ennusteen mukaan tappiot voivat nousta tänä vuonna, kun volatiliteetin kasvu ajaa sijoittajia tekemään virheitä ja sijoittamaan varoihin, joita he eivät välttämättä edes ymmärrä.

Sijoittajan virheet kasvavat, kun markkinoiden tuottoheilunta kasvaa

Oxford Risk uskoo, että sosiaalisen median spekulaatiot tulevat yleistymään entisestään, kun Meta lopettaa faktantarkistuksen Facebook-, Instagram- ja Threads-sivustoillaan Yhdysvalloissa, kuten X:llä on jo tehty.

Tämä johtaa sijoittamiseen liittyvän väärän tiedon ja disinformaation lisääntymiseen.

Lisäksi uusi Yhdysvaltain hallinto aikoo keventää sääntelyä ja tukea kryptovaluuttojen ja digitaalisten varojen kasvua. Tämä vetää yhä enemmän sijoittajia Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kauppaan, vaikka monet eivät ymmärrä niiden riskejä.

Yhtiön mukaan tyypilliset sijoitusvirheet, kuten suositusten ja trendien perässä juokseminen sekä osakkeiden liiallinen kaupankäynti, ovat todennäköisempiä volatiilisuuden kasvaessa.

”Volatiilisuus on osa sijoittamista, ja ihmisten on pystyttävä sulkemaan ulkopuolinen häly pois, keskittymään pitkän aikavälin taloudellisiin suunnitelmiinsa eikä kiirehtimään osto- tai myyntipäätöksiä. Mutta todellisuus on, että monet eivät pysty tähän, kun markkinat ovat epävakaammat”, toteaa Oxford Riskin asiakkuusjohtaja James Pereira-Stubbs.

Pereira-Stubbsin mukaan tuleva vuosi tulee olemaan yhä haastavampi sijoittajille, kun markkinat reagoivat voimakkaasti Trumpin hallinnon suurten politiikkamuutosten aiheuttamiin heilahteluihin samalla, kun inflaatio ja korkotilanne pysyvät epävarmoina.

Mitä on käyttäytymistaloustiede?

Käyttäytymistaloustiede on taloustieteen osa-alue, joka tutkii, kuinka psykologiset, kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät vaikuttavat yksilöiden ja instituutioiden taloudellisiin päätöksiin.

Kognitiivinen tarkoittaa kaikkeen tietämiseen ja havaitsemiseen liittyvää. Kognitiiviset prosessit ovat niitä mielen toimintoja, joilla yksilö vastaanottaa, käsittelee, tallentaa ja käyttää tietoa. Näihin prosesseihin kuuluvat muun muassa ajattelu, oppiminen, muisti, havainnointi, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu.

Käyttäytymistaloustiede yhdistää perinteisen taloustieteen malleja käyttäytymistieteiden löydöksiin, erityisesti psykologian ja sosiaalipsykologian aloilta, tarjoten realistisemman kuvan siitä, miten ihmiset oikeasti käyttäytyvät taloudellisissa tilanteissa.

Sijoittajat tekevät virheitä aina. Virheet johtuvat ihmisten kognitiivisista vääristymistä eli ennakkoasenteista.

Yksi kuuluisimmista kongnitiivisten vääristymien tutkijoista oli maaliskuussa 2024 edesmennyt Daniel Kahneman. Hän oli israelilais-yhdysvaltalainen psykologi ja Nobel-palkittu taloustieteilijä, joka tuli tunnetuksi erityisesti kognitiivisesta psykologiasta ja käyttäytymistaloustieteestä.

Yhdessä Amos Tverskyn kanssa kehittämässään näkökulmateoriassa Kahneman kuvaa, kuinka ihmiset tekevät päätöksiä epävarmuuden alla. Näkökulmateoria haastaa perinteiset taloustieteen mallit, jotka olettavat, että ihmiset ovat rationaalisia päätöksentekijöitä. Sen sijaan se pyrkii osoittamaan, että ihmiset tekevät systemaattisesti ennustettavia virheitä ja että he ovat alttiita kognitiivisille harhoille.

Käyttäytymistaloustiede on noussut yleiskäsitteeksi useille sijoittamisen osa-alueilla. Makrotasolla sen avulla voidaan pyrkiä selittämään osakekurssien vaihtelua ja mikrotasolla yksittäisten sijoittajien käyttäytymistä.

Oxford Riskin mukaan käyttäytymistaloustiede rakentaa sillan oppikirjojen matemaattisesti optimaalisen mallikylän ja käytännöllisemmän, mutta psykologisesti monimutkaisemman maailman välille, jossa ihmiset elävät kaikkine sattumanvaraisuuksineen.

Käyttäytymistaloustieteen soveltaminen tosielämän päätöksentekojärjestelmiin tarkoittaa molempien maailmojen parhaiden puolien yhdistämistä. Se tarkoittaa ”päätösproteeseja”: työkaluja, jotka auttavat ihmisiä tekemään parempia ja sitoutuneempia päätöksiä, mutta eivät tee päätöksiä heidän puolestaan.

Tavoitteena on tarjota välineitä, jotka auttavat finanssimarkkinoiden toimijoita olemaan johdonmukaisemmin parhaita versioita itsestään ja voittamaan inhimillisen käyttäytymisen aiheuttamat kustannukset.

”Nämä työkalut tulisi rakentaa osaksi sijoitusprosessia, aivan kuten keinotekoinen raaja on luonnollinen osa kantajaansa – mieluummin sisäänrakennettu kuin jälkikäteen liitetty”, Oxford Risk toteaa.