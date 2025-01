Analyytikoiden poiminnat: Alihintaiset viiden tähden osakkeet

Kuva: AkzoNobel.

Morningstarin osakkeille antama luokitus on analyytikkovetoinen mittari, joka vertaa osakkeen nykyistä hintaa Morningstarin osakeanalyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta.

Osakkeiden tähtiluokitukset ilmaisevat, onko osake halpa, kallis vai kohtuullisesti hinnoiteltu verrattuna analyytikon arvioimaan käypään arvoon.

Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jossa osake katsotaan reilusti arvostetuksi.

Näitä mittareita sekä osakkeen nykyhintaa käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Osakkeet, joiden markkinahinta on huomattavasti alle niiden analyytikon arvioiman arvon, saavat korkeimmat luokitukset (4 tai 5 tähteä), kun taas osakkeet, joiden hinta ylittää merkittävästi niiden käyvän arvon arvon, saavat alhaisemmat luokitukset (1 tai 2 tähteä). Kolmen tähden luokitus tarkoittaa, että osakkeen nykyinen hinta on lähellä analyytikon arvioimaa käypää arvoa.

Rahastotutkimusyhtiön luokituksessa parhaat osakkeet saavat viisi tähteä. Näissä yhtiöissä Morningstar ennustaa vahvaa kasvua usean vuoden aikajänteellä. Viiden tähden yhtiöinen nykyinen markkinahinta heijastaa liian pessimististä näkymää, mikä rajoittaa osakkeen laskuriskejä ja maksimoi nousupotentiaalin.

Morningstar on löytänyt tässä kuussa seuraamistaan eurooppalaisista yhtiöistä viisi viiden tähden yhtiötä.

Vestas Wind System

Vestas Wind Systems on tanskalainen kansainvälinen suuryritys, joka on erikoistunut kestävien energiaratkaisujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Yrityksen päätoimiala on tuulivoimalaitosten valmistus, asennus ja huoltopalvelut.

Vestas on maailman johtava kestävien energiaratkaisujen tarjoaja, joka on ollut edelläkävijä tuulivoiman tuomisessa yli 39 maahan ja on ensimmäisenä asentanut 100 gigawatin uusiutuvaa energiakapasiteettia.

Yhtiöllä on yli 40 vuoden kokemus tuulivoima-alalta, ja se on erikoistunut sekä maa- että merituulivoimaloihin. Yritys tarjoaa myös kattavia huoltopalveluita. Vestas tarjoaa myös kehityspalveluita, joiden avulla se auttaa asiakkaitaan toteuttamaan uusiutuvan energian visioita.

Yhtiö tekee yhteistyötä alan johtavien yritysten kanssa kehittääkseen ja toimittaakseen tuulivoimahankkeita sekä vahvistaakseen energian toimitusketjuaan. Sillä on yli 11 000 globaalia toimittajaa ja 10 strategista kumppanuutta, joiden avulla se pyrkii skaalaamaan uusiutuvaa energiaa nopeasti ja tukemaan ydinliiketoimintaansa.

Morningstarin mukaan tällä keskikokoisella kasvuyrityksellä ei ole taloudellista vallihautaa. Vestas Wind Systems käy kauppaa 38 prosentin alennuksella 164 Tanskan kruunun käypään arvoon verrattuna, ja sen epävarmuusluokitus on korkea.

Heineken

Heineken on yksi maailman suurimmista panimoyhtiöistä, jonka päätoimiala on oluen valmistus ja myynti. Yritys on perustettu vuonna 1864 Amsterdamissa, Alankomaissa, ja sen tunnetuin tuotemerkki on Heineken-olut. Yhtiöllä on laaja kansainvälinen toiminta, sillä se omistaa 167 panimoa 70 eri maassa ja työllistää noin 84 000 ihmistä.

Panimoyhtiön tuotevalikoima on huomattavan laaja.

Vaikka yhtiön nimikko-olut on sen tunnetuin tuote, Heineken omistaa kaikkiaan yli 170 olutmerkkiä. Näihin kuuluu sekä kansainvälisesti tunnettuja brändejä että paikallisia ja alueellisia erikoisoluita. Esimerkkejä yhtiön omistamista olutmerkeistä ovat Amstel, Desperados, Sol ja Lagunitas.

Yhtiö on myös aktiivinen yritysostojen saralla, mikä on auttanut sitä laajentamaan toimintaansa ja tuotevalikoimaansa. Esimerkiksi vuonna 2012 yhtiö osti lisää osuutta Asia Pacific Breweries -konsernista, joka valmistaa muun muassa Tiger-olutta.

Yritys on myös mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa edustussopimusten kautta. Esimerkiksi Suomessa Hartwall toimii Heinekenin yhteistyökumppanina ja vastaa Heineken-brändin tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista.

Heineken on joutunut sopeutumaan myös geopoliittisiin muutoksiin. Vuonna 2023 yhtiö myi liiketoimintansa Venäjällä yhden euron symbolisella hinnalla Arnest-ryhmälle, minkä lisäksi ostaja otti vastuulleen 100 miljoonan euron arvosta yhtiön velkoja.

Osakkeen kurssi on Morningstarin mukaan 36 prosenttia alle 100 euron käyvän arvon, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoa. Tällä suurella yhtiöllä on kuitenkin kapea vallihauta.

SSE

SSE plc on Iso-Britannissa toimiva energiayhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja sähköverkkoihin. Yritys kehittää, omistaa ja operoi vähähiilistä infrastruktuuria tukeakseen siirtymää kohti hiilineutraaliutta. SSE:n toiminta kattaa laajan kirjon energiaratkaisuja, joihin kuuluu maa- ja merituulivoimalat, vesivoimalaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkot, joustavat voimalaitokset, hiilidioksidin talteenotto ja vedyn varastointi, aurinkovoima sekä akkuvarastot.

Brittiyhtiöllä on useita liiketoimintayksiköitä, jotka muodostavat konsernin. Näihin kuuluvat SSE Renewables, joka keskittyy uusiutuvan energian tuotantoon, SSE Thermal, joka vastaa joustavasta energiantuotannosta ja varastoinnista, sekä SSEN Transmission ja SSEN Distribution, jotka huolehtivat sähkönsiirto- ja jakeluverkoista.

SSE:n tavoitteena on nostaa operatiivista uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiaan nykyisestä viidestä gigawatista jopa yhdeksään gigawattiin vuoteen 2027 mennessä.

Yritys panostaa vahvasti innovaatioihin ja digitalisaatioon parantaakseen palveluitaan ja tehokkuuttaan. SSE on myös aktiivinen yritysostojen saralla ja tekee yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Esimerkiksi yhtiö on muodostanut yhteisyrityksen TotalEnergiesin kanssa sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin kehittämiseksi Iso-Britanniassa ja Irlannissa.

Morningstarin mukaan SSE:n osake hinnoitellaan 33 prosentin alennuksella käypään arvoon verrattuna. Osakkeen epävarmuusluokitus on keskitasoa. SSE on suuri yhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

AkzoNobel

Monikansallinen AkzoNobel on erikoistunut maalien ja pinnoitteiden valmistukseen sekä kemianteollisuuteen. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa, Alankomaissa, mutta sen toiminta ulottuu yli 150 maahan. Yhtiö on maailman kolmanneksi suurin maalinvalmistaja liikevaihdolla mitattuna, heti Sherwin-Williamsin ja PPG Industriesin jälkeen.

Yritys tuottaa laajan valikoiman maaleja ja pinnoitteita sekä teollisuuden että kuluttajien tarpeisiin. AkzoNobelin tuotevalikoimaan kuuluu tunnettuja brändejä kuten Dulux, Sikkens, International ja Interpon. Yritys valmistaa muun muassa autojen maaleja, erikoislaitteita autojen korjaukseen ja kuljetusalalle sekä laivojen pinnoitteita.

AkzoNobel työllistää kymmeniätuhansia ihmisiä maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto on useita miljardeja euroja vuodessa. Yritys on listattu Amsterdamin pörssissä ja se kuuluu AEX-indeksiin.

Morninstarin mukaan keskikokoisella osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta. AkzoNobelin osake hinnoitellaan 31 prosentin alennuksella 83 euron käypään arvoon verrattuna, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoa.

JDE Peet’s

JDE Peet’s on maailman johtava kahvi- ja teeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa, Alankomaissa. Yritys syntyi vuonna 2019, kun Jacobs Douwe Egberts (JDE) ja Peet’s Coffee yhdistyivät.

JDE Peet’s tarjoaa laajan valikoiman kahvi-, tee- ja kaakaojuomia sekä niihin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja yli 100 maassa. Yhtiöllä on yli 50 tunnettua brändiä, kuten L’OR, Peet’s, Jacobs, Senseo, Tassimo, Douwe Egberts, OldTown, Super, Pickwick ja Moccona.

Yhtiö toimii sekä kuluttajatuotteiden että ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden parissa. Yritys myy tuotteitaan vähittäiskaupoissa, verkkokaupassa ja out-of-home-kanavissa, kuten kahviloissa ja ravintoloissa.

Yhtiö työllistää yli 21 000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto vuonna 2023 oli 8,2 miljardia euroa. JDE Peet’s on listattu Amsterdamin pörssissä, ja se kuuluu suurten yhtiöiden listalle. Yrityksen historia ulottuu yli 265 vuoden taakse, mikä antaa sille vankan pohjan ja laajan kokemuksen kahvi- ja teealalla.

Osake hinnoitellaan 37 prosentin alennuksella Morningstarin määrittämään 27 euron käypään arvoon verrattuna, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoa. JDE Peet’s on keskikokoinen yritys, jolla on kapea taloudellinen vallihauta.