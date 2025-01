Warren Buffett: Älä osta osakkeita vuonna 2025, jos ne eivät läpäise tätä testiä

Warren Buffett, maailmankuulu sijoittaja ja Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja, tunnetaan erittäin valikoivana osakkeiden ostajana. Hänen sijoitusfilosofiansa on muovannut modernin sijoittamisen kenttää merkittävästi ja monet sijoittajat tutkivat hänen strategiaansa ja sijoitusvalintojaan tarkasti omia sijoituksia suunnitellessaan.

Viime aikoina on kuitenkin havaittu mielenkiintoinen trendi: Buffett on ollut nettomyyjä useiden peräkkäisten vuosineljännesten ajan. Vuonna 2024 hän myi jopa 133 miljardin edestä osakkeita, kun taas ostoja hän teki vain 5,8 miljardilla dollarilla.

On siis turvallista sanoa, että Buffett ei osta osakkeita vain ostamisen ilosta. Sen sijaan osakkeita valitessaan hän luottaa kaksivaiheiseen testiin, jonka hän paljasti jo vuonna 2013 osakkeenomistajille osoitetussa kirjeessä.

Buffettin kaksivaiheinen testi osakevalinnassa

Vuonna 2013 Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille osoittamassaan kirjeessä legendaarinen sijoittaja paljasti tarkalleen, mitä hän tekee valitakseen osakkeet.

Buffet paljasti osakkeenomistajan kirjeessä kaksiosaisen testin. Se on hyvin samanlainen kuin prosessi, jolla hän valitsee yrityksiä Berkshiren ostettavaksi.

Buffett määrittää ensin, voiko hän ”järkevästi arvioida ansioiden vaihteluvälin viidelle vuodelle tai pidemmälle aikavälille”. Painotettava sana on ”järkevästi”.

Hän ei keksi lukuja päästään, vaan sen sijaan käy läpi yrityksen liiketoiminnan ja alan trendit perusteellisesti tehdäkseen parhaan mahdollisen tulosarvion.

Viisi vuotta on vähimmäisarviointiaika Buffettin strategiassa. Buffett haluaa välttää sijoittamasta yritykseen, joka saattaa vain tilapäisesti tuottaa vahvaa tuloskasvua.

Kirjeessään Berkshiren osakkeenomistajille Buffett kirjoitti, että jos hän ei pysty arvioimaan tulevaa tulosta, hän siirtyy seuraavaan osakkeeseen.

Buffetin toinen askel on ostaa osakkeita vain, jos ne käyvät kauppaa ”kohtuulliseen hintaan” verrattuna hänen arvioitujen ansioidensa alimpaan arvioon. Hän ostaa osakkeen vain, jos se on kohtuullisesti arvostettu tätä lähestymistapaa käyttämällä. Jos osake ei läpäise tätä toista vaihetta, hän siirtyy jälleen eteenpäin.

Lyhyesti sanottuna Buffettin kaksivaiheinen testi koostuu siis tulosarvioinnista ja hinnoittelun kohtuullisuudesta.

Yksinkertainen, mutta haastava testi

Vaikka testi vaikuttaa yksinkertaiselta, sen soveltaminen käytännössä on haastavaa. Tulevien tulosten arviointi on vaikeaa, ja houkuttelevasti hinnoiteltujen osakkeiden löytäminen voi olla haasteellista.

Esimerkiksi teknologiasektorilla monet korkean kasvun osakkeet eivät välttämättä läpäise Buffettin testiä, mikä selittää hänen varovaisen suhtautumisensa tähän sektoriin.

Buffettin myöhäiset sijoitukset Appleen ja Amazoniin osoittavat, kuinka vaikeaa on arvioida tulevaisuuden tuloksia oman osaamisalueen ulkopuolella. Nämä sijoitukset ovat poikkeuksia Buffettin tyypillisestä lähestymistavasta ja osoittavat, että jopa mestari itse voi joutua mukauttamaan strategiaansa muuttuvassa markkinaympäristössä.

Nykyinen markkinaympäristö on tehnyt Buffettin kriteerit täyttävien osakkeiden löytämisestä entistä haastavampaa. Berkshire Hathawayn suuri käteisvaranto, joka on kasvanut yli 150 miljardiin dollariin, kuvastaa houkuttelevien sijoituskohteiden niukkuutta.

Tämä tilanne heijastaa Buffettin haluttomuutta tehdä kompromisseja laatuvaatimustensa suhteen, vaikka se tarkoittaisi suurten käteisvarojen pitämistä.

Potentiaaliset Buffett-testin läpäisevät osakkeet vuonna 2025

Vuosi 2025 on vasta alussa ja monet sijoittajat käyvät uudelleen läpi sijoitussalkkunsa sisältöä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Donald Trumpin astuessa jälleen presidentin virkaan Yhdysvalloissa vuonna 2025 sijoittajat voivat odottaa epävarmuutta osakemarkkinoilla.

Yahoo Financen mukaan seuraavat kaksi osaketta saattavat kuitenkin läpäistä Buffett-testin.

1. Energy Transfer (NYSE: ET)

Energy Transfer on yhdysvaltalainen energiainfrastruktuuriyritys, joka omistaa ja hallinnoi monipuolista portfoliota Yhdysvalloissa. Yrityksen liiketoimintamalli, joka perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin ja vakaaseen kassavirtaan, voisi vedota Buffettin arvostamaan ennustettavuuteen.

Energy Transferin vahva markkina-asema ja kohtuullinen arvostus suhteessa tulevaisuuden tuotto-odotuksiin tekevät siitä kiinnostavan vaihtoehdon.

Energy Transferilta ei kannata odottaa leuat loksauttavaa kasvua, mutta keskimääräisen 3–5 prosentin vuotuisen kasvun pitäisi olla helposti saavutettavissa. Sen verran yritys odottaa kasvattavansa jakeluaan. Energy Transferin arvostus näyttää houkuttelevalta jopa tämän vaihteluvälin alimmalla tasolla varsinkin, kun sen jakaumat tarjoavat vankan etumatkan kaksinumeroiselle vuotuiselle kokonaistuotolle.

2. Occidental Petroleum (NYSE: OXY)

Occidental Petroleum on jo Buffettin tutkan alla, sillä Berkshire Hathaway omistaa lähes 28 prosenttia yhtiön osakkeista. Yhtiön öljy- ja kaasutuotanto sekä kehittyvä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiliiketoiminta tarjoavat mielenkiintoisen yhdistelmän perinteistä energiaa ja tulevaisuuden teknologiaa.

Occidentalin osakkeiden nykyinen hinnoittelu lähellä 2,5 vuoden pohjalukemia voisi tarjota houkuttelevan vaihtoehdon pitkän aikavälin sijoittajille.

Kaksiosainen testi korostaa valikoivuuden merkitystä

Buffettin strategia korostaa valikoivuuden merkitystä osakepoiminnassa menestyksen todennäköisyyden lisäämiseksi. Tämä lähestymistapa vaatii kärsivällisyyttä, perusteellista analyysiä ja kurinalaisuutta pidättäytyä sijoituksista, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä.

Suomalaisille sijoittajille Buffettin menetelmä tarjoaa arvokkaita oppeja, jotka kannattaa sisällyttää omaan sijoitusstrategiaan. Keskeistä on keskittyä ymmärtämään liiketoimintaa numeroiden takana ja arvioida yrityksen kilpailuetua sekä sen kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Kärsivällisyys on avainasemassa: on oltava valmis odottamaan oikeaa tilaisuutta eikä antaa markkinoiden lyhyen aikavälin heilahtelujen vaikuttaa pitkän aikavälin näkemykseen. Vaikka Buffettin menetelmä on osoittautunut menestyksekkääksi pitkällä aikavälillä, se vaatii huomattavaa asiantuntemusta ja markkinoiden syvällistä ymmärtämistä.