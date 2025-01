XTX Markets investoi yli miljardi euroa algoritmikaupan datakeskuksiin Kajaaniin

Havainnekuva XTX:n datakeskusalueesta Kajaaninjoen tuntumassa. Kuva: XTX Markets.

Algoritmikauppaan keskittyvä brittiyhtiö XTX Markets kertoi viime huhtikuussa suunnittelevansa oman datakeskuskampuksen rakentamista Kajaaniin.

Yhtiön sijoittumiseen juuri Kajaaniin on vaikuttanut vahvasti edullisen ja päästöttömän sähkön saatavuus Suomessa.

Nyt yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen suunnitelmissa on investoida yli miljardi euroa huippuluokan datakeskuskompleksin kehittämiseen Kajaanissa. Ensimmäisen datakeskuksen rakentaminen on alkanut, ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026. Yhtiö suunnittelee rakentavansa lisäksi neljä muuta datakeskusta samalle alueelle tulevina vuosina.

XTX Markets omistaa 193 hehtaarin suuruisen alueen Kajaanissa. Ensimmäinen datakeskus kattaa 15 000 neliömetrin kerrospinta-alan eli yli kahden jalkapallokentän kokoisen alueen. Keskus sisältää kolme datasalia, joiden yhteinen IT-teho on 22,5 megawattia. Lisäksi siellä on konehuonealue, varasto ja 50 hengen toimistotilat.

Brittiyhtiö haluaa panostaa jatkossa omiin datakeskuksiinsa.

”Uskomme, että paras tapa varmistaa liiketoimintamme tulevaisuus on investoida omaan infrastruktuuriin, jota voimme hyödyntää pitkällä aikavälillä. Omat datakeskuksemme mahdollistavat laskentatehon lisäämisen omilla ehdoillamme, kustannustehokkaasti ja liiketoiminnan kasvun tahdissa. Laskentatehomme tarpeet ovat ylittäneet tarjolla olevat vuokrausvaihtoehdot. Rakennamme tarpeidemme edellä luodaksemme perustan yrityksen tulevalle kasvulle”, kertoo XTX Marketsin teknologiajohtaja Joshua Leahy.

XTX Markets hyödyntää koneoppimista algoritmikaupassa

XTX Markets käsittelee päivittäin 250 miljardin dollarin arvoisia kauppoja, ja sen voitto oli viime vuonna 1,1 miljardia dollaria. Yhtiön kaupankäyntijärjestelmä käsittelee osakkeita, joukkovelkakirjoja, kryptoja ja muita omaisuuseriä. Järjestelmä on täysin automatisoitu, ja siksi yhtiö on joutunut investoimaan merkittävästi digitaaliseen infrastruktuuriin.

XTX Markets hyödyntää huipputason koneoppimisteknologiaa analysoidakseen valtavia määriä dataa ja tuottaakseen hintaennusteita rahoitusinstrumenteille maailmanlaajuisesti. Näiden syväoppimismallien vaatimat laskentatehot ovat merkittäviä, ja nyt yritys aikoo keskittää ne ensimmäistä kertaa omiin suuriin datakeskuksiinsa.

Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka keskittyy löytämään säännönmukaisuuksia suurista datamassoista. Vaikka sen käyttö on yleistynyt laajasti talouden eri sektoreilla, syväoppimisen kaltaisten monimutkaisten mallien kyky ennustaa markkinoita jakaa edelleen mielipiteitä Wall Streetillä, kertoo uutistoimisto Bloomnberg.

Markkinadata on luonteeltaan rajallista ja satunnaista. Lisäksi nopeuden ja monimutkaisuuden välillä on kompromissi: historiallisesti nopean kaupankäynnin markkinatoimijat ovat tukeutuneet yksinkertaisempiin signaaleihin.

XTX Marketsin perustaja ja toinen pääomistaja on venäläissyntyinen Alex Gerko, joka on nykyään Britannian kansalainen eikä hänellä enää ole Venäjän kansalaisuutta. Gerko oli viime vuonna Britannian suurin yksittäinen veronmaksaja ja hän maksoi veroja yli 660 miljoonaa puntaa.

Hyötyjä Kajaanin kaupungille

XTX Markets tutkii keinoja hyödyntää datakeskuksen tuottamaa lämpöä paikallisyhteisön tarpeisiin Kajaanissa ja vähentää laitoksen ympäristövaikutuksia.

Paperilla laitoksen tuottama hukkalämpö ylittää Kajaanin vuosittaisen energiatarpeen. Yritys aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi hukkalämmön hyödyntämiseksi, tarjoten konkreettisia hyötyjä Kajaanille.

Datakeskus ei myöskään kuluta vettä ydintoiminnoissaan, toisin kuin monet lämpimämmissä ilmastoissa sijaitsevat keskukset, jotka käyttävät vedenjäähdytysjärjestelmiä.

XTX Marketsin operatiivinen johtaja Mike Irwin kertoo, että datakeskusten ei yhtiön mukaan tarvitse sijaita kaupungeissa tai tiheästi asutuilla alueilla lämpimämmissä ilmastoissa.

”Kajaanissa voimme tuoda todellisia etuja energiankäytön ja paikallisen työllisyyden osalta projektin aikana ja sen jälkeen. Käytämme luonnollisesti alhaista ilman lämpötilaa jäähdytykseen sen sijaan, että käyttäisimme vettä alueelta, kuten monet muut datakeskukset tekevät. Olemme ylpeitä voidessamme tukea paikallisyhteisöä tämän kunnianhimoisen rakennushankkeen aikana”, hän toteaa.

XTX Markets hyödyntää kajaanilaista osaamista

XTX Markets käyttää yksinomaan suomalaisia urakoitsijoita ensimmäisen datakeskuksen rakentamiseen. Yritys palkkasi Sundström AB:n, paikallisen suomalaisen urakoitsijan, hoitamaan datakeskuskompleksin maanrakennustyöt. Joulukuussa 2024 suomalainen urakoitsija YIT ilmoitti vastaavansa ensimmäisen datakeskuksen pääurakoinnista.

XTX Marketsin Suomen-yksikön johtaja Jukka-Pekka Partanen kertoo, että datakeskusten omistajat palkkaavat usein suuria kansainvälisiä urakoitsijoita johtamaan rakennustöitä, mutta XTX Markets halusi ehdottomasti työllistää paikallisia yrityksiä tähän hankkeeseen.

”Tarvitsemme satojen paikallisten työntekijöiden asiantuntemusta rakennustöiden aikana, joten hankkeen työllistämishyödyt paikallisyhteisölle jatkuvat vuosien ajan.”

Elinkeinoministeri Wille Rydman on luonnollisesti tyytyväinen suurhankkeen toteutumisesta.

”Yrityksen nopeus projektin aloittamisessa on todella vaikuttavaa, ja projektin merkittävä laajeneminen on loistava uutinen”, hän toteaa.

Rydmanin mukaan on myös hienoa nähdä, että XTX Markets on keskittynyt palkkaamaan paikallisia urakoitsijoita. Kajaanilla on nyt kukoistava datakeskusekosysteemi.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat suosittuja datakeskusoperaattoreiden sijaintipaikkoja muun muassa kylmän ilmastonsa ja vakaan sähköverkon vuoksi. Myös tonttien helppo saatavuus on Suomelle kilpailuvaltti.

Joulukuussa islantilainen yritys, atNorth, ilmoitti avaavansa 60 megawatin datakeskuksen Kouvolaan.