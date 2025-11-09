Amerikkalaisyhtiöiden tuloskasvu ei enää lepää loistavan seitsikon harteilla

Amerikkalaisyritysten tulokset ovat kasvaneet vuoden kolmannella neljänneksellä nopeinta vauhtia neljään vuoteen, kumoten odotukset, joiden mukaan presidentti Donald Trumpin kauppasota hidastaisi yrityssektorin kasvua.

Morgan Stanleyn mukaan Russell 3000 -indeksin yhtiöiden mediaani vuosikasvu oli 11 prosenttia heinä-syyskuussa, kun se edellisellä neljänneksellä oli kuusi prosenttia. Tämä on nopein kasvu sitten vuoden 2021 kolmannen neljänneksen. Russell 3000 on erinomainen listatun yrityskentän vertailukohta, koska indeksi sisältää 3 000 suurinta amerikkalaisyhtiötä markkina-arvon perusteella ja kattaa noin 98 prosenttia Yhdysvaltain julkisesti noteeratusta osakemarkkinasta.

Deutsche Bankin analyytikoiden mukaan kuusi yhdestätoista S&P 500 -indeksin sektorista on raportoinut positiivista keskimääräistä tuloskasvua heinä-syyskuussa. Huhti-kesäkuussa kasvuun ylsi vain kaksi sektoria – rahoitus ja teknologia.

Factsetin tilaston perusteella kaikkiaan 91 prosenttia S&P 500 -yhtiöistä raportoi kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 7. marraskuuta mennessä. Näistä yhtiöistä 82 prosenttia ylitti osakekohtaisen tulosennusteen, mikä on yli viiden vuoden keskiarvon (78 %) ja kymmenen vuoden keskiarvon (75 %). Jos 82 prosenttia jää lopulliseksi luvuksi, se on suurin osuus S&P 500 -yhtiöitä vuoden 2021 kolmannen neljänneksen jälkeen.

Liikevaihdon osalta 77 prosenttia S&P 500 -yhtiöistä on raportoinut toteutuneen liikevaihdon ylittävän ennusteet, mikä on yli viiden vuoden keskiarvon (70 %) ja kymmenen vuoden keskiarvon (66 %). Keskimäärin liikevaihto on ollut 2,1 prosenttia odotuksia korkeampi, mikä vastaa viiden vuoden keskiarvoa ja on yli kymmenen vuoden keskiarvon (1,4 %).

Viime viikkojen aikana useiden sektoreiden positiiviset liikevaihtoyllätykset – erityisesti rahoitus- ja kulutustavarasektoreilla – nostivat kokonaisliikevaihdon kasvua. Syyskuun 30. päivän jälkeen terveydenhuolto-, rahoitus- ja kulutussektorien yhtiöt ovat olleet suurimmat liikevaihdon kasvun vetäjät.

Näin ollen kolmannen neljänneksen yhdistetty liikevaihdon kasvuprosentti on nyt 8,3 prosenttia, kun se oli 7,9 prosenttia viime viikolla ja 6,3 prosenttia neljänneksen lopussa. Jos 8,3 prosenttia toteutuu, se on korkein liikevaihdon kasvuvauhti sitten vuoden 2022 kolmannen neljänneksen (11,0 %).

Tuontitullit eivät ole pilanneet tulosjuhlia

Yhtiöiden vahva liiketoiminnan kasvu on tapahtunut siitä huolimatta, että yritysjohtajat varoittivat aiemmin tänä vuonna Trumpin laajojen tullien nostavan kustannuksia, häiritsevän toimitusketjuja ja uhkaavan talouskasvua.

Financial Timesin mukaan amerikkalaisyritysten luottamusta on vahvistanut kauppasopimukset Japanin ja EU:n kanssa, ja viime kuussa Donald Trump ja Kiinan johtaja Xi Jinping sopivat vuoden pituisesta kauppasovusta.

Autonvalmistajista Ford ja General Motors ovat ilmoittaneet odottavansa pienempää tullien vaikutusta, koska Trumpin hallinto on jatkanut helpotustoimia tuontiautojen osien suhteen. Energia-alan yritykset, kiinteistöyhtiöt ja teollisuusyritykset kirjaavat niin ikään vahvaa myynnin kasvua ja parantuneita katteita. Lisäksi pankit, kuten Goldman Sachs, Citigroup ja JPMorgan Chase, ovat raportoineet erinomaisesta tuloskehityksestä, jota on tukenut aktiivisempi yrityskauppamarkkina sekä kaupankäyntitulojen kasvu finanssimarkkinoiden volatiliteetin ansiosta.

Vaikka markkina pettyi Metan osavuosikatsaukseen sen suurten investointisuunnitelmiensa vuoksi, tietyt muut suuret megacap -yhtiöt kuten Alphabet, Amazon ja Microsoft julkaisivat tuloksia, jotka ylittivät analyytikoiden odotukset.

Joidenkin kuluttajayritysten varoitukset viittaavat kuitenkin siihen, että monilla amerikkalaisilla saattaa olla taloudellisia vaikeuksia. Kraft Heinzin toimitusjohtaja kuvaili kuluttajaluottamusta ennen joulukautta yhdeksi huonoimmista vuosikymmeniin, kun taas McDonald’s kertoi, että asiakkaat ovat vähentäneet kalliimpien tuotteiden ostamista.

Deutsche Bankin mukaan tavaroita myyvät yritykset ovat suoriutuneet tuloskaudella heikommin kuin palvelualan yritykset, ja kuluttajille suoraan myyvät yritykset ovat pärjänneet heikommin kuin ne, jotka myyvät pääosin muille yrityksille.

Makrojulkaisujen vähyys sijoittajien huolenaiheena

Yhdysvaltain hallinnon sulun aiheuttama virallisten työllisyystietojen puuttuminen on lisännyt sijoittajien epävarmuutta työmarkkinoiden tilasta ja kuluttajien taloudellisesta tilanteesta.

Vaihtoehtoiset tietolähteet, kuten National Federation of Independent Business, San Franciscon keskuspankki ja osavaltiokohtaiset työttömyysluvut, osoittavat kuitenkin, että työmarkkinat pärjäävät yhä hyvin, kommentoi sijoitusyhtiö Apollo Global Managementin pääekonomisti Torsten Sløk. Toisaalta työmarkkinoita koskevat tilastojulkaisut eivät ole olleet yhdenmukaisia, sillä Challenger-datan mukaan Yhdysvalloissa irtisanottiin lokakuussa yli 153 000 työntekijää, mikä oli heikoin lokakuu vuoden 2003 jälkeen.

Goldman Sachsin mukaan ainakin 17 S&P 500 -yhtiötä, kuten Amazon, UPS ja Target, ovat vähentäneet yhteensä noin 80 000 työpaikkaa syyskuun alusta lähtien.

Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi laski marraskuussa kolmen vuoden pohjalukemiin. Luottamuksen lasku oli laaja-alaista koko väestön keskuudessa, ja sitä nähtiin eri ikäryhmissä, tulotasoissa ja poliittisissa suuntauksissa”, sanoi tutkimuksen johtaja Joanne Hsu.

Hsu lisäsi, että yksi merkittävä poikkeus kuitenkin oli – suuria osakesijoituksia omistavien kuluttajien luottamus nousi 11 prosenttia.

Morgan Stanley Wealth Managementin sijoitusjohtaja Lisa Shalett totesi, että kasvava kuilu omistavien ja ei-omistavien välillä selittää, miksi kuluttajakysyntä näyttää pysyvän vahvana, vaikka työmarkkinat heikkenevät.

Ylin 40 prosenttia kotitalouksista tulojen mukaan omistaa lähes 85 prosenttia Yhdysvaltain varallisuudesta, josta kaksi kolmasosaa on suoraan sidoksissa osakemarkkinoihin, jotka ovat nousseet yli 90 prosenttia kolmen vuoden aikana, hän sanoi.

Tämän seurauksena työmarkkinoiden ennustamisesta voi vähitellen tulla vähemmän tärkeää kuin osakemarkkinoiden suunnan ennustamisesta, kun halutaan ymmärtää kulutustasoa.

Viime vuosineljännesten tuloskauden trendin perusteella näyttää kuitenkin siltä, että suhdanne on paremminkin vahvistumassa. Se tietäisi hyvää riskisten sijoitusinstrumenttien tuottonäkymille. Huomionarvoista on, että Yhdysvalloissa ei ole nähty reaalitaloudesta johtuvaa taantumaa vuoden 1982 jälkeen.