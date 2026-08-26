Analyysi: Foamitin liikevaihto kääntyi kasvuun – parantunut kannattavuus enteilee tuloskasvua

Foamit raportoi vuoden ensimmäiseltä puoliskolta vahvaa kasvua, kun liikevaihto nousi peräti 14 prosenttia vertailukaudesta. Miltä yhtiön kasvuhankkeet ja osakkeen potentiaali näyttävät sijoittajan silmin?

Kuva: Foamit Oyj.

Foamitin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 21,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 2,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 14 prosenttia vertailukauden 18,7 miljoonasta eurosta.

Vaahtolasin toimitusmäärät kasvoivat Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa toimitukset paikalliselle markkinalle jäivät hieman vertailukaudesta, mutta toimitukset Norjasta Ruotsiin kasvoivat.

Suomessa pienten vaahtolasijakeiden toimitukset kasvoivat noin 25 prosenttia alkuvuonna valmistuneen kapasiteetti-investoinnin ansiosta.

Lasiliiketoiminnassa liikevaihto sen sijaan jäi noin 25 prosenttia vertailukaudesta, mihin syynä oli eri lasilaatujen toimitusten ajoittuminen. Vastaanotetun lasin määrä laski noin 11 prosenttia, ja yhtiö odottaa määrien kasvavan toimitusajankohtien mukaisesti.

Foamitin tilauskanta kasvoi katsauskaudella 24,6 miljoonaan euroon vertailukauden 23,8 miljoonasta, ja kasvua syntyi erityisesti Suomessa.

Vaahtolasin tarjouskanta oli kesäkuun lopussa 965 388 kuutiometriä, kun vuotta aiemmin lukema oli 1 071 391 kuutiometriä. Yhtiön mukaan tarjouskannan lasku johtui kesää kohti nousseista toimitusmääristä.

Oikaistu käyttökate nousi selvästi

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2,5 miljoonan euron käyttökate kasvoi noin 20 prosenttia vertailukauden 2,0 miljoonasta. Käyttökatemarginaali parani 11,6 prosenttiin vuodentakaisesta 11,0 prosentista.

Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli niukasti tappiollinen. Osakekohtainen tulos pysyi vertailukauden tasolla −0,01 eurossa.

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni selvästi vertailukauden 2,1 miljoonasta eurosta −1,2 miljoonaan euroon, kun kasvu sitoi käyttöpääomaa.

Lisäksi Foamit raportoi oikaistun käyttökatteen, josta yhtiö on poistanut kolme vertailukaudesta poikkeavaa erää. Suurin niistä oli lasijakeiden toimitusajankohdista syntynyt 0,4 miljoonan euron vaikutus.

Kunnossapitoseisokkien kuluja yhtiö oikaisi 0,3 miljoonan euron edestä ja kasvuhankkeiden projektikuluja 0,2 miljoonan euron verran. Tammi-kesäkuun oikaistu käyttökate oli 3,4 miljoonaa euroa, ja se kasvoi noin 64 prosenttia vertailukaudesta.

Kannattavuuden parantumista tukivat yhtiön mukaan myynnin ja tuotannon volyymin kasvu, myyntihintojen positiivinen kehitys, myyntitoimintojen kehittäminen sekä tuotannon tehostamis- ja kehitystoimenpiteet.

Sijoittajan on hyvä huomata, että tuore tulosraportti on Foamitin ensimmäinen IFRS-standardien mukainen puolivuosikatsaus, joten vertailuluvut poikkeavat aikanaan raportoiduista.

Foamitin keskeiset tunnusluvut (IFRS)

Tuhatta euroa H1/2026¹⁾ H1/2025¹⁾ 2025 Liikevaihto 21 190 18 669 39 726 Käyttökate 2 460 2 050 5 910 % liikevaihdosta 11,6 % 11,0 % 14,9 % Liikevoitto (-tappio) 209 -43 1 531 % liikevaihdosta 1,0 % -0,2 % 3,9 % Voitto (tappio) -191 -374 725 Tulos/osake, euroa -0,01 -0,01 0,02 Tilauskanta 24 569 23 797 23 800 Tarjouskanta, vaahtolasi, m³ 965 388 m³ 1 071 391 m³ 952 000 m³ Investoinnit 2 317 4 411 9 001 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 244 2 078 3 772 Lainat yhteensä 21 833 18 519 18 352 Rahavarat 10 754 15 442 12 137 Omavaraisuusaste, % 59,6 % 61,7 % 62,3 %

¹⁾ Tilintarkastamaton

Kasvuhankkeissa vaihtelevaa edistystä alkuvuoden aikana

Foamit allekirjoitti huhtikuussa aiesopimuksen belgialaisen Sterhoek NV:n kanssa yhteisyrityksestä, jonka tavoitteena on rakentaa uusi vaahtolasitehdas Antwerpenin alueelle.

Suunnitellun laitoksen tuotantokapasiteetti olisi noin 240 000 kuutiometriä vuodessa eli lähes yhtä suuri kuin Foamitin Norjan tehtaan. Osapuolet tavoittelevat lopullisen sopimuksen allekirjoittamista kuluvan vuoden aikana.

Aiesopimus jatkoi yhtiön strategisia panostuksia Benelux-alueelle. Maaliskuussa Foamit solmi jakelusopimuksen belgialaisen Argex NV:n kanssa, joka toimii yhtiön pääjakelijana Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa.

Ensimmäisen noin 6 000 kuutiometrin vaahtolasitoimituksen Foamit teki kesäkuussa. Yhtiön mukaan vientitoimitukset rakentavat Keski-Euroopan markkinaa tulevia laajentumishankkeita varten.

Vientitoimitukset Pohjoismaista ovat kuitenkin rajallinen tapa kasvattaa myyntiä Keski-Euroopassa. Vaahtolasi on kierrätyslasista valmistettu kevenne- ja eristemateriaali, joka on kevyttä mutta tilavuudeltaan suurta, mikä lisää pitkien etäisyyksien kuljetuskustannuksia.

Oma tuotanto Antwerpenissa veisi vaahtolasin valmistuksen lähelle asiakkaita ja avaisi Benelux-markkinan aiempaa suuremmassa mittakaavassa.

Saksassa Foamit neuvottelee enemmistöosuudesta Verisosta, joka on saksalaisen kiertotalousyhtiö Reilingin vaahtolasia valmistava tytäryhtiö.

Lokakuussa 2025 solmittu aiesopimus on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan, ja syyksi yhtiö kertoo Lähi-idän kriisin vaikutukset Saksan energiamarkkinaan. Tulosraportin perusteella molemmat osapuolet kuitenkin edistävät hanketta edelleen alkuperäisen suunnitelman pohjalta.

Ruotsissa Foamit päätti huhtikuussa 1,4 miljoonan euron investoinnista tuotantolaitoksen kuivausteknologiaan. Investoinnin odotetaan pienentävän tuotantokustannuksia, lyhentävän prosessiaikaa ja parantavan työturvallisuutta.

Laiteasennusten on määrä alkaa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kirjoitimme Foamitin kasvuhankkeista jo aiemmassa artikkelissamme: Foamitin kasvutarina siirtyy seuraavaan vaiheeseen – Benelux-alueelta vauhtia Eurooppaan

Foamitin näkymät kuluvalle vuodelle

Strategian täytäntöönpanon ja liiketoimintansa luonteen vuoksi Foamit ei anna lyhyen aikavälin näkymiä eikä numeerista tulosohjeistusta. Puolivuotiskatsauksen perusteella toimintaympäristö pysyy kaksijakoisena.

Foamitille tärkeä infrarakentamisen markkina vahvistuu, ja Pohjoismaissa kasvua tukevat julkiset investointipaketit, geopolitiikka ja puolustusteollisuuden investoinnit sekä datakeskushankkeet.

Asuinrakentamisen suhdannekuva pysyy yhtiön mukaan sen sijaan haastavana, ja merkittävämpää elpymistä odotetaan vasta ensi vuodelta.

Talonrakentamisessa Foamit näkee silti kasvupotentiaalia, sillä se on kasvattanut viimeisen vuoden aikana pienten vaahtolasijakeiden valmistus-, asennus- ja kuljetuskapasiteettia Suomessa ja Norjassa. Kasvanut kapasiteetti mahdollistaa osallistumisen suuriin asiakasprojekteihin, etenkin kun markkinan kysyntänäkymä aikanaan paranee.

Liiketoiminnan kehittäminen uusilla yritysjärjestelyillä ja investoinneilla on edelleen olennainen osa yhtiön strategiaa. Foamit tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 20 prosentin käyttökatetasoa vuoden 2028 loppuun mennessä.

Sijoittajan näkökulma

Alkuvuoden tulosraportin selkein valopilkku oli liikevaihdon kääntyminen kasvuun.

Vuonna 2025 Foamitin liikevaihto laski 39,7 miljoonaan euroon, ja sijoittajan kannalta tärkein kysymys oli, milloin valmistunut lisäkapasiteetti alkaa näkyä myös toimitusmäärissä ja siten liikevaihdossa. Tammi-kesäkuun luvut antoivat kysymykseen positiivisen vastauksen liikevaihdon kasvaessa noin 14 prosenttia.

Samalla kannattavuus parani ja oikaistu käyttökate nousi peräti 64 prosenttia. Käyttökatteeseen sisältyi kuitenkin myös erä, joka ei liity varsinaiseen liiketoimintaan.

Osuus Foamitin osakkuusyritys Nordic Optionin tuloksesta oli 0,5 miljoonaa euroa positiivinen, kun vertailukaudella se oli hienoisesti negatiivinen. Erä kirjautuu liikevoiton yläpuolelle, joten se nostaa myös käyttökatetta.

Silti ilman tätä erääkin oikaistu käyttökate olisi kasvanut noin 38 prosenttia, mikä on huomattava parannus.

Alimmalla tulosrivillä parannus näkyy vielä vaimeasti. Kauden tulos parani −0,2 miljoonaan euroon vertailukauden −0,4 miljoonasta, ja osakekohtainen tulos oli edelleen −0,01 euroa.

Tätä selittävät etenkin huomattavan suuret 2,3 miljoonan euron poistot. Poistot ovat kuitenkin luonnollista seurausta jo tehdyistä mittavista tuotantoinvestoinneista, ja suurempi kapasiteetti antaa paremmat edellytykset Foamitin tulevalle kasvulle.

Osakkeen arvostus nojaa odotuksiin tuloskasvun kiihtymisestä

Foamitin osakekurssi kääntyi tulosjulkistuksen jälkeen selvään nousuun, mutta palasi pian lähtötasolleen noin 0,85 euroon.

Osake kävi aiemmin helmikuussa yli 0,90 eurossa ja painui sitten huhtikuussa alle 0,80 euron, mutta kesän aikana kurssi on noussut takaisin liukuvien keskiarvojen yläpuolelle.

Liikevaihtoon ja omaan pääomaan suhteutettuna osake on nykykurssillaan kohtuullisen edullinen. Tulosperusteisilla kertoimilla tarkasteltuna osake on sen sijaan lyhyellä aikavälillä hintava, sillä P/E on kuluvan vuoden tulosennusteella 28,3.

Foamitilta odotetaan kuitenkin voimakasta pidemmän aikavälin tuloskasvua, ja vuoden 2027 tulosennusteella P/E laskee jo 16,9:ään.

Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen kasvavan seuraavat kolme vuotta keskimäärin 49,9 prosenttia vuodessa. Tuloskasvuun yltäminen vaatii yhtiöltä huomattavasti nykytasoa suurempaa volyymia, jonka saavuttamista toteutetut investoinnit ja kaavaillut kasvuhankkeet toki tukevat.

Foamitin osakkeen ennustettu osinkotuotto on nykykurssilla noin 2,4 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa, pitkällä aikavälillä keskimäärin yli 50 prosenttia tuloksesta.