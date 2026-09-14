Analyytikko: Uusi silmänpainemittari parantaa Revenion kilpailukykyä

iCare IC1000 julkistettiin kaksi päivää sen jälkeen, kun Revenio kertoi vanhan ydinliiketoimintansa myynnin jääneen paikalleen.

Revenio Groupiin kuuluva iCaren kädessäpidettävä iCare IC1000 ™ -silmänpainemittari. Kuva: Revenio Group.

Revenio Group -konserniin kuuluva iCare julkisti torstaina uuden sukupolven kädessä pidettävän iCare IC1000 -silmänpainemittarin. Laite perustuu yhtiön kimmoketeknologiaan, jossa silmänpaine mitataan ilman puudutusta, ja sen rinnalle tuli telakka, joka siirtää mittaustulokset iCaren ohjelmistoihin.

Kaksi päivää aiemmin yhtiö oli julkaissut puolivuosikatsauksensa, jossa vanhan Revenion myynti jäi täsmälleen edellisvuoden tasolle. Tonometrit ja niiden anturit ovat juuri sitä liiketoimintaa, joka on kantanut konsernin kannattavuutta vuosien ajan.

Anturimyynti on yhtiölle toistuvaa tuloa. Jokainen mittaus kuluttaa kertakäyttöisen anturin, joten asennettu laitekanta tuottaa liikevaihtoa vielä vuosia alkuperäisen laitekaupan jälkeen.

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen pitää uuden laitesukupolven tuomista markkinoille luonnollisena ja tärkeänä askeleena, joka auttaa Reveniota ylläpitämään teknologista etumatkaansa ja puolustamaan markkinajohtajuuttaan tonometreissä.

”Uutuus auttaa ylläpitämään korkeita bruttomarginaaleja ja vastaamaan kilpailijoiden haasteisiin, mutta Yhdysvaltain markkinoilla myynti odottaa vielä FDA-lupaa”, Kinnunen toteaa Inderesin aamukatsauksessa.

Ennusteisiinsa hän ei tehnyt lanseerauksen perusteella muutoksia.

Kinnusen mukaan kilpailijat ovat tuoneet omia haastajiaan kimmoketeknologialle. Laitteen kameraohjattu kohdistus madaltaa käyttöönoton kynnystä ja vähentää mittaustulosten vaihtelua eri käyttäjien välillä. Uusi telakka taas kertoo hänen tulkinnassaan siitä, että yhtiö etenee laitevalmistajasta kohti digitaalisia kokonaisratkaisuja.

Saatavuus vaihtelee markkinoittain, eikä IC1000 ole toistaiseksi myynnissä Yhdysvalloissa, jossa lääkintälaiteviranomainen FDA käsittelee laitetta yhä. ”Pidämme Yhdysvaltoja yhtiön tärkeimpänä yksittäisenä markkinana, joten seuraamme FDA-luvan etenemistä mielenkiinnolla”, Kinnunen kirjoittaa.

Ydinliiketoiminta ei kasvanut, katteet kapenivat

Revenion huhti–kesäkuun liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 48 prosenttia. Kasvu tuli kokonaan toukokuun lopussa ostetusta ranskalaisesta Visionixista, joka on ollut mukana konsernin luvuissa kesäkuun alusta. Ilman yritysostoa myynti oli 26,5 miljoonaa euroa eli sama kuin vuotta aiemmin.

”Neljänneksen aikana vanhan Revenion liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla”, toimitusjohtaja Jouni Toijala kirjoittaa katsauksessaan. Hän viittaa Lähi-idän ja Aasian markkinatilanteeseen, johon geopoliittiset ja taloudelliset epävarmuudet heijastuivat.

Myyntikate painui 65 prosenttiin edellisvuoden 73 prosentista. Laskusta noin kaksi prosenttiyksikköä selittyi Visionixin matalammalla kateprofiililla ja noin viisi prosenttiyksikköä Revenion omien kustannusten nousulla, johon vaikuttivat muun muassa tullit ja elektroniikkakomponenttien hinnat.

Oikaistu liiketulos jäi 5,8 miljoonaan euroon eli 14,6 prosenttiin liikevaihdosta. Raportoitua 2,4 miljoonan euron liiketulosta painoivat 3,4 miljoonan euron kertaluonteiset yrityskauppakulut, ja osakekohtainen tulos supistui kahteen senttiin.

Tase muuttui yrityskaupassa toiseksi. Omavaraisuusaste laski 31,2 prosenttiin edellisvuoden 77,2 prosentista, nettovelkaa oli kesäkuun lopussa 237,9 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta jäi neljänneksellä 2,4 miljoonaa euroa miinukselle. Syksylle suunniteltu 80 miljoonan euron merkintäoikeusanti on tarkoitus käyttää yrityskaupan siltarahoituksen maksamiseen.

Kannattavuusohjeistus jätettiin määrittelemättä

Uudessa ohjeistuksessaan Revenio arvioi valuuttakurssioikaistun liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 190–205 miljoonaa euroa. Kertaluonteisista eristä puhdistetun EBITAn yhtiö kertoo säilyvän tyydyttävällä tasolla määrittelemättä tasoa tarkemmin.

Kinnunen arvioi tyydyttävän tarkoittavan karkeasti 15–20 prosenttia. Liikevaihdon osalta ohjeistus oli hänelle lievä pettymys.

Visionix-kaupasta Revenio tavoittelee yli 20 miljoonan euron käyttökateparannusta vuoden 2029 loppuun mennessä. Tavoitteesta noin neljännes on yhtiön mukaan jo varmistettu.

Inderes toistaa Reveniolle ostosuosituksen mutta laski tavoitehintansa 19,0 euroon aiemmasta 20,0 eurosta. Vuoden 2027 ennusteilla oikaistu EV/EBIT-kerroin on Kinnusen laskelmissa 14x, mikä on selvästi alle viime vuosien keskimääräisen tason.

Osake on halventunut tänä vuonna noin 40 prosenttia.

Tiistaina Revenio järjestää pääomamarkkinapäivän, jossa se esittelee Visionix-kaupan jälkeen päivitetyn strategiansa ja pitkän aikavälin tavoitteensa.