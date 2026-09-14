Datakeskusbuumi nostaa uraanin hintaa – näin sijoittaja voi hyötyä kehityksestä

Sähköä ahmivien datakeskusten rakentaminen näkyy nyt ydinpolttoaineen hinnassa. Uraanin pitkäaikaissopimusten hinta päätti elokuun 96,50 dollariin paunalta, mikä ylittää nimellisesti vuosien 2007 ja 2008 huipun eli 95 dollaria.

Välittömän toimituksen hinta eli spot-hinta oli 10. syyskuuta 90,20 dollaria paunalta, ja vuodessa nousua on kertynyt noin 18 prosenttia. Pitkä sopimushinta on kivunnut joulukuusta 2025 elokuuhun kymmenen dollaria, kun spot-hinta nousi samassa ajassa runsaat kahdeksan dollaria.

Ero kahden hinnan välillä on kaivosyhtiöiden kannalta olennainen. Sähköyhtiöt ostavat valtaosan polttoaineestaan monivuotisilla sopimuksilla, ja juuri sopimushinta ratkaisee, millaiseen tuottoon kaivosyhtiö voi lukita itsensä ennen kuin se sitoo pääomaa uuteen kaivokseen.

Maailman suurimman tuottajan Kazatompromin toimitusjohtaja Meirzhan Yussupov kertoo Wall Street Journalille, että halvan uraanin vuodet ovat päättymässä.

”Uudet realiteetit viestivät siitä, että halvan uraanin aikakausi on hiipumassa”, Yussupov toteaa.

Kuluvan vuoden hintakäyrä on ollut kaikkea muuta kuin suoraviivainen. Spot-hinta ylitti tammikuussa 100 dollaria paunalta ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen, vajosi keväällä 84–87 dollarin haarukkaan ja palasi syyskuussa helmikuun jälkeisiin lukemiin.

Rahastopuolella ostolaidalla on ollut ennen kaikkea Sprott Physical Uranium Trust, joka on hankkinut tänä vuonna noin seitsemän miljoonaa paunaa uraania noin 90 dollarin hintaan. Pääomaa se on kerännyt nopeampaan tahtiin kuin kertaakaan aiemmin.

Hyperskaalaajat ovat luvanneet lähes kymmenen gigawattia

Kysynnän muutos on rakenteellinen, ei kausiluonteinen. Neljä suurta yhdysvaltalaista pilvipalveluyhtiötä – Microsoft, Alphabet, Amazon ja Meta – ovat sitoutuneet kesään 2026 mennessä yli 9,8 gigawattiin ydinvoimakapasiteettia 13 julkistetussa sopimuksessa.

Käytössä tuosta kapasiteetista on kuitenkin vasta noin 1,9 gigawattia. Suurimpiin sitoumuksiin kuuluvat Microsoftin 20-vuotinen sähkönostosopimus Constellation Energyn kanssa Three Mile Islandin ykkösreaktorin käynnistämiseksi uudelleen sekä Metan monen gigawatin järjestely TerraPowerin kanssa.

Sopimusten ajoitus kertoo markkinan pullonkaulasta. Vuoden 2027 jälkeisestä reaktorikysynnästä 70 prosenttia on yhä ilman toimitussopimusta, ja kaivosten ensiötuotanto kattaa maailman tarpeesta vain 74–90 prosenttia.

Vastakkaisiakin näkemyksiä esitetään. Hintaennustetalo UxC:n johtaja Jonathan Hinze varoitti Wall Street Journalissa, että datakeskuksia vastustava yleinen mielipide voi hidastaa myös uusien reaktorien rakentamista.

Analyytikkotalojen haarukka on leveä. Citi pitää mahdollisena 140 dollarin paunahintaa vuoden 2027 loppuun mennessä, Jefferies nosti pitkän aikavälin ennustettaan 36 prosenttia 95 dollariin, ja UBS muistuttaa lähikuukausien makrotalouden vastatuulista.

Toronton pörssissä raaka-ainesykli näkyy jo tilastoissa. Kaivosyhtiöt veivät ennätykselliset 60 prosenttia vuoden 2026 TSX30-listasta, joka kokoaa kolmen vuoden tuotolla mitattuna pörssin parhaat osakkeet, ja mukaan mahtui 18 kaivosyhtiötä eli 57 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kolme ETF:ää, kolme eri tapaa ottaa uraaniriskiä

Fyysinen uraani ei ole yksityissijoittajan ostettavissa, joten altistus haetaan osakkeiden kautta. Uraani-ETF:t omistavat kaivos-, rikastus- ja ydinteknologiayhtiöitä, joiden tulos reagoi uraanin hintaan voimakkaammin kuin hinta itse liikkuu.

Pääomiltaan suurin eurooppalainen vaihtoehto on VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF, jonka koko on runsaat kaksi miljardia euroa. Rahasto seuraa MarketVectorin globaalia uraani- ja ydinvoimainfrastruktuuri-indeksiä, perii juoksevina kuluina 0,55 prosenttia vuodessa ja on kerännyt varansa helmikuusta 2023 alkaen.

Nimestään huolimatta se ei ole puhdas uraanirahasto. Suurimmat omistukset ovat Cameco 14,1 prosentin painolla, Sprott Physical Uranium 7,4 prosentilla, NexGen Energy 7,1 prosentilla ja pienreaktoriyhtiö Oklo 6,5 prosentilla, mutta salkun toimialapainoista 47 prosenttia on teollisuustuotteita ja vain 36 prosenttia energiaa.

Japanilaiset konepajat IHI, Hitachi ja Mitsubishi Heavy Industries tuovat rahastoon reaktorirakentamista ja komponenttivalmistusta. Japanin maapaino on 26,6 prosenttia, Kanadan 37,2 prosenttia ja Yhdysvaltain 21,2 prosenttia.

Global X Uranium UCITS ETF on 645 miljoonan euron kokoluokassa ja veloittaa 0,65 prosenttia vuodessa. Se seuraa Solactiven indeksiä, joka painottaa uraanin etsintää, louhintaa ja jalostusta, ja se on ollut markkinoilla huhtikuusta 2022. Rahasto lainaa arvopapereitaan, mikä tuo salkkuun pienen vastapuoliriskin.

Kapeimman ja samalla puhtaimman uraanialtistuksen tarjoaa HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF, jonka varat ovat 367 miljoonaa euroa. Kulut ovat vertailun korkeimmat, 0,85 prosenttia vuodessa, ja salkussa on 40 yhtiötä.

Keskittymä on kova: kymmenen suurinta omistusta kattaa 73,5 prosenttia rahastosta. Kazatomprom yksin painaa 16,0 prosenttia, Cameco 14,9 prosenttia ja Sprott Physical Uranium 13,3 prosenttia, joten yli kymmenesosa salkusta on käytännössä suoraa altistusta uraanin hinnalle. Kazakstanin 16 prosentin maapaino tuo mukanaan myös poliittisen riskin, jota kanadalais- ja australialaispainotteiset kilpailijat eivät kanna samassa mitassa.

Tuottoerot selittyvät juuri näillä painotuksilla. Kolmen vuoden euromääräinen tuotto on VanEckin rahastossa 116 prosenttia, Global X:llä 89 prosenttia ja Sprottin kaivosrahastossa 47 prosenttia, mutta kuluneen puolen vuoden aikana kaikki kolme ovat painuneet pakkaselle 13,9–17,8 prosenttia.

ETF Koko

(milj. eur) Juoksevat

kulut (%) Painotus 3 v

tuotto VanEck Uranium and Nuclear Technologies 2 046 0,55 % Ydinvoima-infrastruktuuri, 25 yhtiötä +116,0 % Global X Uranium 645 0,65 % Uraanin louhinta ja jalostus +89,1 % HANetf Sprott Uranium Miners 367 0,85 % Uraanikaivokset, 40 yhtiötä +46,8 %

Kulut ja valuuttariski jäävät sijoittajan kannettaviksi

Heilunta on teemarahastojen luokassakin poikkeuksellista. Vuoden volatiliteetti on VanEckin rahastossa 37,6 prosenttia, Sprottin kaivosrahastossa 40,1 prosenttia ja Global X:n rahastossa 45,7 prosenttia, kun laajan maailmanindeksin rahastoissa liikutaan tyypillisesti alle 15 prosentissa.

Pahin arvonlasku kolmen vuoden jaksolla oli VanEckillä 37,6 prosenttia, Global X:llä 40,7 prosenttia ja Sprottin rahastossa 50,3 prosenttia. Nämä luvut kertovat, millaista pudotusta sijoittajan on täytynyt sietää syklin sisällä.

Kaikki kolme rahastoa on rekisteröity Irlantiin ja ne kasvattavat osingot rahaston arvoon sen sijaan, että maksaisivat niitä ulos. Suomalaisen sijoittajan kannalta tämä siirtää verotuksen myyntihetkeen.

Rahastojen valuutta on dollari, eikä yksikään niistä suojaa valuuttariskiä. Euromääräiseen tuottoon vaikuttaa siten dollarin kurssi vähintään yhtä paljon kuin uraanin hinta lyhyellä aikavälillä.

Kulut ovat teemarahastoille tyypillisesti korkeat. Haarukka 0,55–0,85 prosenttia vuodessa on moninkertainen laajoihin indeksirahastoihin verrattuna, ja ero syö tuottoa sitä enemmän, mitä pidempään sijoitus on salkussa.

Yhdysvaltain energiatiedon hallinnon EIA:n syyskuun ennuste pitää ydinvoiman osuuden maan sähköntuotannosta 18 prosentissa vuoteen 2027 saakka, vaikka sähkön kulutus on ennätyslukemissa. Tekoäly näkyy uraanimarkkinalla siis polttoainesopimuksina jo vuosia ennen kuin se näkyy reaktoreiden tuotantoluvuissa.