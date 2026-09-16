Pääomasijoittajat ry haluaa sujuvoittaa yrityskauppoja ja listautumisia, jotta pääoma pääsisi tehokkaammin uusiin kasvukohteisiin.

Pääomasijoittajat vaativat lisää vauhtia listautumisiin ja yrityskauppoihin

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen. Kuva: Pääomasijoittajat ry.

Pääomasijoittajat ry julkaisi kesällä vuoden 2027 eduskuntavaalitavoitteensa. Niissä painotetaan, että Suomen talous tarvitsee uuden kasvun vuosikymmenen, mikä edellyttää toimivampia pääomamarkkinoita, vahvempia yksityisiä investointeja sekä kasvuyritysten rahoitusesteiden purkamista.

Yhdistys esittää konkreettista ratkaisupakettia Suomen kasvun vauhdittamiseksi.

Keskeisenä ajatuksena on turvata pääoman, osaamisen ja aktiivisen omistajuuden sujuva liike yrityksen koko elinkaaren ajan – aina rahoituksen keräämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä yrityskauppoihin ja pörssilistautumisiin saakka.

Lupaaville suomalaisyrityksille halutaan varmistaa kasvuun tarvittava rahoitus kotimaasta, jotta ne eivät siirtyisi liian varhain ulkomaiseen omistukseen.

”Suomen talous tarvitsee kasvua, investointeja ja uudistumista. Pääomasijoittajat tuovat yrityksiin rahoituksen lisäksi osaamista, aktiivista omistajuutta ja verkostoja, joiden avulla rakennetaan kansainvälistä kasvua. Nyt on varmistettava, ettei Suomi itse aseta tarpeettomia esteitä kasvun edellyttämälle rahoitukselle”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Hänen mukaansa kyse ei ole toimialan erityiseduista, vaan koko maamme kasvuedellytyksistä.

Horttanainen muistuttaa, että jos suomalaiset rahastot jäävät liian pieniksi tai kansainvälinen varainkeruu on hallinnollisesti raskaampaa kuin kilpailijamaissa, yritykset siirtyvät liian aikaisin ulkomaiseen omistukseen. Suomen pitää pystyä tarjoamaan kasvulle kotimainen vaihtoehto.

Rahoituksen ja irtautumisten solmukohdat auki

Esitetyissä ratkaisuissa keskitytään poistamaan rahoituksen ja kasvun kriittisiä pullonkauloja. Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen kasvattaminen kansainväliseen kokoluokkaan edellyttää rakenteellisten esteiden raivaamista kansainväliseltä varainkeruulta sekä kotimaisen pitkäjänteisen pääoman tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kasvun ja investointien tueksi vaaditaan myös ennakoitavaa ja oikeasuhteista viranomaistoimintaa sekä verotuksellisten pidäkkeiden purkamista investointien, yritysjärjestelyjen ja omistajuuden kehittämisen tieltä.

Lisäksi valtion roolia pääomasijoitusmarkkinalla tulisi selkeyttää ja vakauttaa niin, että se aktivoi yksityistä pääomaa eikä syrjäytä sitä.

Olennainen osa kokonaisuutta on toimiva exit-ympäristö eli sijoituksista irtautumisen markkina. Yrityskauppojen ja listautumisten on oltava sujuvia, ennakoitavia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä, jotta sijoituksista vapautuva pääoma saadaan kiertämään uusiin kasvuyrityksiin.

Kun yritysten arvo kasvaa ja pääoma vapautuu uudelleen kiertoon, toimiva pääomamarkkina vahvistaa koko kansantaloutta myönteisin työllisyys-, vienti- ja verovaikutuksin.

Pääomasijoittajilla merkittävä rooli taloudessa

Pääomasijoittaminen on yksi Suomen tärkeimmistä kasvurahoituksen lähteistä, ja alan yrityksillä on huomattava painoarvo Suomen taloudessa.

Pääomasijoittajat ry:n tietojen mukaan pääomasijoittajien omistuksessa nyt tai aiemmin olleet yritykset muodostavat yhteensä 54,9 miljardin euron liikevaihdollaan noin 11 prosenttia suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta.

Yritykset työllistävät maailmanlaajuisestikin noin 207 000 ihmistä, joista arviolta 140 000 työskentelee Suomessa. Tämä vastaa koko Suomen ICT-alan työllisyyttä.

Lisäksi pääomasijoittajien kohdeyritykset ovat kasvaneet selvästi toimialojensa samankokoisia verrokkiyrityksiä nopeammin.

Vuosina 2012–2021 ensisijoituksen saaneiden kohdeyritysten liikevaihto kasvoi viiden vuoden kuluessa ensisijoituksesta keskimäärin 43 prosenttia vuodessa, kun verrokeilla kasvu oli 4 prosenttia.

Sama vahva vire näkyi työllisyydessä, sillä kohdeyritysten henkilöstömäärä kasvoi keskimäärin 28 prosenttia vuodessa. Verrokeilla kasvu jäi vain 0,5 prosenttiin.

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