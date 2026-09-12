Onko markkinoilla pörssikupla? Näin vastaa sijoitusammattilainen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen kysyy suoraan, ovatko Yhdysvaltain osakemarkkinat kuplassa. Tuomo Vuolteenaho ei vastaa kyllä eikä ei.

”Se ryhmä, joka sanoo, että on vaikea sanoa, on oikeassa, koska se on aina jälkikäteenkin vaikea sanoa”, hän perustelee Asiastudion haastattelussa.

Esimerkkinä kelpaa vuosituhannen vaihteen teknokupla, jota Vuolteenaho itsekin pitää erittäin todennäköisesti kuplana. Vasta-argumentti on hänen mukaansa kuitenkin olemassa: vaikka olisi ostanut Nasdaq-indeksiä päivälleen korkeimmasta hinnasta, tuotot ovat siitä lähtien olleet hyvät.

Aineksista hän ei silti kiistele. ”Kaikki kuplan ainekset on siinä, ja se kysymys onkin siitä, että ensiksi ollaanko kuplassa ja sitten toinen, että kuinka kauan tämä vielä jatkuu”, Vuolteenaho sanoo.

Kuplan alkuvaiheita hän erittelee neljä, ja jokaista niistä hän pitää kriittisenä. Yhdessäkään ei vielä tarvita tyhmyyttä, vain tavallista päättelyä, joka vie askel askeleelta kauemmas yhtiöiden todellisesta tuloksentekokyvystä.

Ensimmäinen vaihe on aito keksintö, joka muuttaa maailman. Rautatiet, auto hevosen tilalle, televisio, internet ja nyt tekoäly kuuluvat kaikki samaan sarjaan, ja niistä syntyvä innostus on Vuolteenahon mukaan täysin perusteltua.

Kurssinousu vuotaa suoraan yritysten raportoituun tulokseen

Toisessa vaiheessa tapahtuu jotain vähemmän huomattua. Osakkeiden arvonnousu alkaa valua yritysten kirjanpidolliseen tulokseen.

Mekanismi on suoraviivainen. Kun pörssiyhtiö on sijoittanut tekoälystartupeihin, se joutuu Yhdysvalloissa kirjaamaan startupin uuden rahoituskierroksen tuoman arvonnousun osaksi omaa tulostaan.

”Siellä tulee miljarditolkulla näistä rahoituskierroksista sellaista arvonnousua, mikä menee suoraan tulokseen”, Vuolteenaho kuvaa.

Kirjanpitosääntö tuli voimaan vuoden 2016 tienoilla, ja silloin ajateltiin ennen kaikkea toista suuntaa eli pakkoa kirjata arvoja alaspäin. Toistaiseksi liike on ollut ylöspäin.

Ongelma on jatkuvuudessa. Sijoitusten arvonnousu ei ole liiketoiminnan tulosta, ja jos hinnan nousu alkaa automaattisesti vuotaa tuloksen nousuun, tunnusluvut menettävät merkityksensä.

Kolmannessa vaiheessa yritysjohtajat katsovat parantuneita tuloksia ja alkavat tehdä reaali-investointeja. Datakeskusten ja tekoälyinfrastruktuurin rakentamiseen menee Yhdysvalloissa useita satoja miljardeja, merkittäviä osuuksia sekä bruttokansantuotteesta että yritysten kassavirrasta.

Neljännessä vaiheessa sijoittaja lakkaa laskemasta kassavirtoja

Ratkaiseva käänne tulee viimeisenä. Sijoittajat luopuvat nykyarvon kaavasta.

”Ei enää mietitäkään sitä, minkä hintana tämä osake ottaa huomioon ne kaikki tulevat kassavirrat, vaan aletaan miettiä sitä, löytyyköhän huomenna, ensi viikolla, ensi kuussa joku, joka haluaa ostaa tämän minulta kalliimmalla hinnalla”, Vuolteenaho kuvaa.

Horisontti kutistuu kahdestakymmenestä vuodesta kahteen viikkoon. Ennustettavaksi suureeksi vaihtuu yrityksen kassavirran sijaan se, riittääkö osakkeelle kysyntää pörssissä.

Kuplan pyörimään lähtiessä mukaan imee pelko jäädä paitsi. ”Kaikkien on pakko kuitenkin jossain vaiheessa mennä sinne, koska se on ihan sietämätöntä, että naapuri rikastuu jossain kuplassa”.

Listautumisannit ovat hänen kehyksessään alun loppu. Yhtiöiden talousjohtajat eivät ymmärrä koko pörssiä paremmin kuin kukaan muu, mutta oman firmansa arvon he tuntevat.

”Ne voivat olla tosi positiivisia ja sanoa, että koko markkina on nyt aliarvostettu, mutta meidän osakkeemme on yliarvostettu, joten minä teen nyt tämän osakeannin”, Vuolteenaho luonnehtii. Juuri nämä myyjät lopulta pysäyttävät kuplan.

Faman oppilaasta Wall Streetin kvanttirahaston tutkimusjohtoon

Väitöskirjansa Vuolteenaho teki Chicagon yliopiston kauppakorkeakoulussa, nykyisessä Booth School of Businessissa. Työtä kommentoivat muun muassa Eugene Fama ja Richard Thaler, jotka molemmat ovat sittemmin saaneet taloustieteen Nobel-palkinnon.

Harvardin apulaisprofessuuria hän luonnehtii lyhyeksi. ”Minä olin Harvardissa kolme vuotta henkisesti, neljä vuotta fyysisesti ja viisi vuotta virallisesti”, Vuolteenaho kertoo.

Kolmen vuoden jälkeen hän alkoi hakea töitä yksityiseltä sektorilta ja osti osuuden varainhoidon startupista Arrowstreet Capitalista. Siellä hän veti tutkimusta viisitoista vuotta.

Lähtiessään yhtiöllä oli hoidossa noin 350 miljardia dollaria, satakertaisesti enemmän kuin silloin kun hän osti osuutensa. Summa on suurempi kuin suomalaiset työeläkevarat yhteensä.

Sijoituspäätöksiä ei tehnyt yksittäinen salkunhoitaja vaan pitkälti automatisoitu malli, jonka ennusteiden perusteella tietokone sijoitti varat. Nykyisin Vuolteenaho hoitaa perhesijoitusyhtiötään ja kuvaa asemaansa tilanteen mukaan joko työttömäksi, eläkeläiseksi tai pääomasijoittajaksi.

Vasta-argumenttina on kahdenkymmenen P/E-luku

Kuplaväitettä vastaan puhuu arvostus, ainakin yhdellä mittarilla. Tulosennusteisiin suhteutettu P/E-luku on Yhdysvalloissa noin kaksikymmentä, kun historiallinen taso on ollut viidentoista tienoilla tai vähän päälle.

Äärimmäisestä ylihinnoittelusta ei siis vielä ole kyse. Vuolteenaho kääntää argumentin kuitenkin ympäri kysymällä, mistä tuo tulos on tullut, ja muistuttamalla, että kupla on vasta rakenteilla.

Indeksin koostumus on samalla muuttunut. Suurten teknologiayhtiöiden paino S&P 500 -indeksissä on noin 35 prosenttia, historiallisen korkea osuus.

Muut arvostuskertoimet piirtävät karumman kuvan kuin tulosennusteisiin nojaava P/E. Current Market Valuationin laskema Buffett-indikaattori on nyt lähes 240 prosenttia, eli osakemarkkinan yhteisarvo on lähes kaksi ja puoli kertaa Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen suuruinen.

Pitkän aikavälin trendiuraansa nähden indikaattori on 81 prosenttia korkeammalla, eikä poikkeama ole vuodesta 1950 alkavassa aikasarjassa kertaakaan ollut yhtä suuri. Teknokuplan huipulla vuonna 2000 luku kävi noin 145 prosentissa.

Kymmenen vuoden keskituloksiin suhteutettu hinta eli Shillerin P/E on 39,7x, kun sodanjälkeisen ajan keskiarvo on 21x. Ero tulosennusteiden kahteenkymmeneen kertoo, kuinka paljon mittarin valinta ratkaisee lopputuloksen.

Grantham ja Dalio ovat jo tehneet päätöksensä

Epäröinti ei ole yleistä muiden tunnettujen sijoittajien puheissa. Jeremy Grantham ei jätä epäselvyyttä kesäkuisessa CNBC:n haastattelussa.

”Osakemarkkinan arvon ja bruttokansantuotteen suhteella mitattuna tämä on Yhdysvaltain historian kallein markkina”, varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja toteaa.

Tammikuun 2026 sijoittajakirjeessään Grantham laskee yhdessä taloushistorioitsija Edward Chancellorin kanssa, että markkinan hinta suhteessa tasearvoon ja tasoitettuihin tuloksiin on ollut yhtä korkealla vain vuosina 1929, 1972, 1999–2000 ja 2021. Jokaista noista huipuista seurasi raju korjausliike.

Bridgewaterin perustaja Ray Dalio yhtyy arvioon elokuisessa podcast-haastattelussa. Kun häneltä kysytään, onko Grantham oikeassa puhuessaan Yhdysvaltain historian suurimmasta sijoituskuplasta, vastaus on kahden sanan mittainen.

”Hän on oikeassa”, Dalio sanoo. Erityisesti hän kiinnittää huomiota osakeantien ryöppyyn ja SpaceXin kesäkuiseen listautumiseen, joka oli kokoluokaltaan historian suurin.

Suurista varainhoitajista osa on eri linjoilla. J.P. Morgan Asset Management kirjoittaa tammikuisessa katsauksessaan, ettei se pidä tekoälyä kuplana, ja perustelee kantaansa tuloskehityksellä sekä sillä, että seitsemän suurimman teknologiayhtiön yhteenlaskettu P/E-luku on alle 29x, kun teknologiasektorin arvostus kohosi internetbuumin huipulla lähes 70:een.

Osakkeiden ylituotto on kutistunut kahteen prosenttiyksikköön

Omassa tutkimuksessaan Vuolteenaho lähestyy kysymystä toisesta suunnasta. Yhdessä London School of Economicsin professorin Christopher Polkin kanssa hän on kirjoittanut viiden vuoden ajan paperia siitä, mihin osakkeiden tuottoa oikeastaan pitäisi verrata.

Tavanomainen vertailukohta on lyhyt nimelliskorko. Siinä on Vuolteenahon mukaan kaksi vikaa: osakkeiden kassavirrat ovat kaukana tulevaisuudessa, ja yritykset nostavat hintojaan inflaation mukana, joten osingot ovat pitkällä aikavälillä inflaatiosuojattuja tavalla, jollaista nimellisessä joukkolainassa ei ole.

Niinpä Polk ja Vuolteenaho vaihtavat vertailukohdaksi pisimmät inflaatiosuojatut joukkolainat.

Osakkeista maksettu lisätuotto eli riskipreemio, jonka sijoittaja on saanut korvaukseksi osakkeiden suuremmasta riskistä, on jäänyt viimeisten 30 vuoden aikana korkeintaan kohtuulliseksi. Syynä on se, että pitkät inflaatiosidonnaiset valtionlainat ovat tuottaneet lähes yhtä hyvin kuin osakkeet.

Duraation voimaa Vuolteenaho havainnollistaa Itävallan muutama vuosi sitten liikkeeseen laskemalla satavuotisella euromääräisellä obligaatiolla. Kun korko nousi pari kolme prosenttiyksikköä, lainan arvosta suli noin 75 prosenttia, ja sata euroa sijoittaneella on jäljellä noin 25.

Nykyhetken laskelma on yksinkertainen. Kahdenkymmenen P/E-luku vastaa viiden prosentin reaalituottoa, ja kahden ja puolen prosentin inflaatiolla nimellistuotoksi tulee 7,5 prosenttia, mikä ei sinänsä ole huono.

Vertailukohta on vain muuttunut. Pitkä dollarimääräinen reaalikorko on noin kolme prosenttia, joten osakkeiden preemio joukkolainojen yli on enää pari prosenttiyksikköä.

Viisi vuotta sitten tilanne oli toinen. Silloin reaalikorko oli nolla tai negatiivinen ja osakkeista sai kuuden prosentin reaalituoton, mikä teki 70 prosentin osakepainosta perustellun.

”Kaiken järjen mukaan sinulla pitäisi olla pikkasen vähemmän osakkeita nyt portfoliossa ja pikkasen enemmän bondeja”, Vuolteenaho sanoo johtopäätöksenään.

Lyhyeksi myymiseen hän ei silti kannusta, vaikka kuplan tunnistaisikin, sillä markkina voi hänen mukaansa kaksinkertaistua vielä seuraavan kahdeksan kuukauden aikana.