Valmetin automaatiosegmentti ylsi jo 20 prosentin marginaaliin, Nordea nosti tavoitehinnan 35 euroon

Valmetin koelaitos Jyväskylässä. Kuva: Valmet Oyj.

Nordea toisti Valmetin osta-suosituksen ja nosti tavoitehintansa 34 eurosta 35 euroon 11. syyskuuta. Perusteluksi pankki nimeää ennen muuta automaatioliiketoiminnalle hyväksyttävien arvostuskertoimien nousun.

Pankin keskeinen väite koskee tuloksen rakennetta. Nordean mukaan noin 90 prosenttia Valmetin vertailukelpoisesta EBITA:sta eli liikevoitosta ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia eriä syntyy nykyisin vakaammista liiketoiminnoista, eikä tämä muutos näy osakkeen arvostuksessa.

Kolmannelta neljännekseltä Nordea pitää mahdollisena uutta positiivista yllätystä saaduissa tilauksissa, ja vetureiksi se nimeää laitteet ja projektit. Jälkimarkkinan pankki odottaa vahvistuvan, ja ohjeistuksen mahdollista nostoa se pitää osakkeelle myönteisenä ajurina.

Valmet julkaisee osavuosikatsauksensa 28. lokakuuta. Heinäkuussa yhtiö toisti helmikuisen ohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2026 liikevaihto pysyy viime vuoden 5,20 miljardin euron tasolla ja vertailukelpoinen EBITA joko pysyy 620 miljoonan euron tasolla tai kasvaa siitä.

Toisella neljänneksellä saadut tilaukset laskivat kymmenen prosenttia 1,37 miljardiin euroon, kun taas liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia. Vertailukelpoinen EBITA nousi 152 miljoonaan euroon, ja marginaali pysyi 11,5 prosentissa.

Toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov näki neljänneksessä käänteen ensimmäisiä merkkejä.

”Biomateriaalipuolella näimme kuitenkin ensimmäiset merkit investointihalukkuuden elpymisestä vuoden poikkeuksellisen hiljaisen alun jälkeen”, hän kirjoitti katsauksessaan.

Automaatio ja virtauksensäätö kantavat kannattavuutta

Prosessitehokkuusratkaisut-segmentti kokoaa yhteen Valmetin virtauksensäätöteknologiat ja automaatiojärjestelmät yksittäisistä mittauksista koko laitoksen kattaviin kokonaisuuksiin. Alkuvuonna se ylsi 18,6 prosentin vertailukelpoiseen EBITA-marginaaliin, kun koko konsernin vastaava luku jäi 10,4 prosenttiin.

Viimeisten kahdentoista kuukauden ajalta mitattuna segmentin marginaali kohosi 20,3 prosenttiin. Yhtiö on asettanut samalle segmentille 20 prosentin marginaalitavoitteen vuoteen 2030 mennessä, joten tavoite on rullaavalla vuositasolla jo ylitetty.

Volyymikehitys on ollut selvästi vaisumpaa kuin kannattavuus. Automaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat alkuvuonna prosentin 0,36 miljardiin euroon, ja liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui kolme prosenttia 0,32 miljardiin euroon.

Huomionarvoisiin tilauksiin kuuluivat alkuvuonna koneistoautomaatiojärjestelmät kolmeen suomalaiseen matkustaja-rahtialukseen sekä automaatioratkaisut monipolttoaineiseen hyötyvoimalaitokseen Puolassa. Toisella neljänneksellä Valmet sai automaatiojärjestelmätilauksen itävaltalaisen Lenzingin kaasukattilatoimintojen tehostamiseen.

Meriteollisuudesta on tullut segmentille oma voittokenttänsä. ”Neljänneksen aikana tässä segmentissä saavutettiin jälleen huomionarvoisia voittoja meriteollisuudessa”, Hinnerskov totesi.

Kilpailuedun perusta ei ole yksittäisessä laitteessa vaan asennetussa kannassa. Prosessiautomaatio ja virtauksensäätö ovat asiakkaalle liiketoimintakriittisiä järjestelmiä, joiden vaihtaminen kesken laitoksen elinkaaren tarkoittaisi tuotannon pysäyttämistä ja koko ohjauslogiikan rakentamista uudelleen.

Kerran myyty järjestelmä tuottaa siksi vuosien ajan varaosia, päivityksiä ja huoltoa. Valmet nimeää Severn-kaupan yhdeksi perusteeksi juuri asennetun kannan ja siihen liittyvän jälkimarkkinapotentiaalin kasvattamisen.

Toinen etu syntyy tarjooman leveydestä, sillä segmentti kattaa toimitukset yksittäisistä mittauksista koko laitoksen kattaviin kokonaisuuksiin. Sama toimittaja vastaa tällöin niin pienestä mittalaiteuusinnasta kuin uuden laitoksen automaatioarkkitehtuurista. Asiakkaalle se pienentää hankintariskiä ja rajapintojen määrää.

Asiakaskunta on samalla hajautunut pois yhtiön perinteisestä sellu- ja paperiytimestä. Meriteollisuuden alustilaukset, kuituvalmistajan kaasukattilat ja puolalainen hyötyvoimalaitos edustavat toimialoja, joiden investointisykli ei seuraa sellun hintaa.

Tulovirran rakenne erottaa segmentin konsernin projektipuolesta. Venttiilitoimitukset kirjataan liikevaihdoksi yhtenä ajanhetkenä, ja automaatiopuolen myynti koostuu sekä pitkäaikaisista sopimuksista että suuresta joukosta lyhytaikaisia palvelusopimuksia, joten yksittäisen tilauksen viivästyminen ei kaada neljännestä.

Yhtiön oma markkinanäkymä on kuitenkin varovaisempi kuin Nordean. Valmet arvioi heinä–joulukuulle, että Prosessitehokkuusratkaisujen markkinoiden vuosikasvu pysyy matalana ja että globaaliin talousnäkymään sekä geopolitiikkaan liittyvä epävarmuus heikentää markkinoiden lyhyen aikavälin näkyvyyttä.

Severn siirtää painopistettä pois sellusyklistä

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä Valmet sai päätökseen Severn Groupin oston. Vaativien käyttökohteiden teollisuusventtiileihin erikoistuneen yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 0,21 miljardia euroa ja EBITA-marginaali noin 16 prosenttia.

Kaupan velaton arvo oli 480 miljoonaa dollaria eli noin 410 miljoonaa euroa joulukuun 2025 ilmoitushetken kurssilla. Severn liitetään Virtauksensäätö-liiketoiminta-alueeseen, ja mukana siirtyi noin 950 työntekijää.

Yritysostolla on suora vaikutus siihen tulosrakenteeseen, johon Nordea arvostusperustelunsa nojaa. ”Severn laajentaa segmentin liiketoiminnan potentiaalista markkinaa ja kasvattaa segmentin liikevaihdon vuositasolla noin 1,7 miljardiin euroon”, Hinnerskov kuvasi.

Tilauskannassa painopiste ei ole vielä siirtynyt lainkaan. Kesäkuun lopussa Prosessitehokkuusratkaisujen osuus 4,26 miljardin euron tilauskannasta oli noin 15 prosenttia ja Biomateriaaliratkaisujen ja -palveluiden noin 85 prosenttia, eli täsmälleen sama suhde kuin vuotta aiemmin.

Toimintamallin uudistus on tuonut kustannussäästöjä, joita ilman kannattavuuden puolustaminen olisi ollut alkuvuonna vaikeaa. Kesäkuun loppuun mennessä vertailukelpoiset myynnin ja hallinnon yleiskustannukset olivat viimeisen vuoden aikana 79 miljoonaa euroa pienemmät kuin koko vuonna 2024.

Tuotantoverkoston uudelleenjärjestelyistä Valmet päätti alkuvuonna, ja toisella neljänneksellä painopiste siirtyi päätösten toimeenpanoon. Taloudellisten vaikutusten yhtiö odottaa realisoituvan asteittain vuosina 2027 ja 2028.

Kesäkuussa 2025 julkaistut taloudelliset tavoitteet vuodelle 2030 ovat viiden prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu yli suhdanteen, 15 prosentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja 20 prosentin vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto. Rullaavalla vuodella marginaali oli 11,6 prosenttia ja pääoman tuotto 13,5 prosenttia.

Tavoitehintojen haarukka venyy yli kymmenen euron

Vara Researchin keräämässä konsensuksessa Valmetin tavoitehintojen keskiarvo on 31,57 euroa yhdeksän arvion perusteella. Viimeisin päätöskurssi 28,62 euroa jättää keskiarvoon noin kymmenen prosentin nousuvaran, mutta mediaanitavoitteeseen 30 euroon enää vajaat viisi.

Haarukan alalaidassa on BNP Paribas’n 27 euroa ja ylälaidassa Handelsbankenin 38 euroa. Yli kymmenen euron ero kertoo siitä, kuinka eri tavoin pankit hinnoittelevat projektiliiketoiminnan syklin käännettä.

Suosituksissa hajonta on pienempi. Yhdeksästä arviosta kuusi on myönteisiä ja kolme neutraaleja, eikä yhtään myyntisuositusta ole, ja neutraalilla kannalla ovat BNP Paribas ja UBS.

Heinäkuun raportointikierroksen jälkeen tavoitehintojen keskiarvo on noussut 7,2 prosenttia. Eniten tavoitettaan nosti DNB Carnegie, 31 eurosta 36,10 euroon, ja Inderes nosti omansa 26 eurosta 30 euroon.

Nordean 35 euroa asettuu siis selvästi konsensuksen yläpuolelle mutta jää kolme euroa Handelsbankenin arviosta. Kurssi on jo ehtinyt osan matkaa mukaan, sillä kesäkuun viimeisenä kaupankäyntipäivänä päätöskurssi oli 21,12 euroa.

Konsensus odottaa tulosparannusta vasta ensi vuonna

Vara Researchin kokoamassa konsensuksessa kuluvan vuoden liikevaihto asettuu 5,34 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 629 miljoonaan euroon. Marginaaliksi jäisi 11,8 prosenttia eli aavistuksen viime vuotta vähemmän.

Liikevaihtoennuste ylittää yhtiön oman ohjeistuksen noin 0,15 miljardilla eurolla. Erosta valtaosan selittää Severn, jonka vuosiliikevaihdosta puoli vuotta osuu kuluvalle tilikaudelle.

Ensi vuodelle analyytikot odottavat 5,45 miljardin euron liikevaihtoa ja 684 miljoonan euron vertailukelpoista EBITA:a. Liikevaihto kasvaisi kaksi prosenttia ja tulos lähes yhdeksän, eli parannus syntyisi marginaalista eikä volyymista.

Osakekohtainen tulos nousisi konsensuksen mukaan 1,77 eurosta 2,15 euroon ja nettotulos 327 miljoonasta 397 miljoonaan euroon. Osinkoennuste kohoaa 1,41 eurosta 1,49 euroon osakkeelta.

Vielä vuonna 2028 konsensus näkee marginaalin 13 prosentissa, selvästi alle yhtiön 15 prosentin tavoitteen. Nordean arvostusperustelu nojaa siis tulosrakenteen laatuun eikä siihen, että analyytikkokunta uskoisi 2030-tavoitteen täyttyvän etuajassa.

Lähiaikojen kalenteri on tiivis. Osingon toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan 7. lokakuuta, ja kolmannen neljänneksen tilauskertymä sekä mahdollinen ohjeistuksen tarkennus nähdään 28. lokakuuta.