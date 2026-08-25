Arvo Sijoitusosuuskunta: Vahvaa kehitystä alkuvuonna – taseessa reilusti tulivoimaa uusiin sijoituksiin

Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos parani selvästi ja sijoitetun pääoman tuotto nousi yli tavoitetason. Arvo teki alkuvuonna kolme uutta sijoitusta ja palasi samalla suorien kiinteistösijoitusten pariin.

Konsrni raportoi vuoden ensimmäiseltä puoliskolta vakuuttavat luvut. Konsernin liikevaihto kasvoi 33,8 miljoonaan euroon vertailukauden 17,5 miljoonasta, ja liikevoitto nousi 6,5 miljoonasta 8,5 miljoonaan euroon.

Konsernin tulos kipusi 7,0 miljoonaan euroon eli 8,57 euroon osuutta kohden, kun vuosi sitten vastaavat lukemat olivat 2,7 miljoonaa euroa ja 3,26 euroa osuudelta. Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto parani 17,0 prosenttiin vertailukauden 10,3 prosentista.

Sijoitustoiminnassa liikevaihto heilahtelee kausittain, joten olennaista on kuitenkin katsoa emoyhtiön tulosta. Sen perusteella myös tuleva osuuskorkoehdotus pitkälti määräytyy.

Emoyhtiö teki ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,8 miljoonan euron tuloksen eli 5,88 euroa osuudelta, kun vuotta aiemmin lukemat olivat 7,8 miljoonaa euroa ja 9,60 euroa.

Vertailukautta matalampaa tulosta selittää kolme keskeistä tekijää. Katsauskauden tulosta tuki HANZA-osakkeiden myynnistä kirjattu 6,9 miljoonan euron voitto, kun taas vertailukauden tulokseen sisältyi Leden-kaupan 7,4 miljoonan euron myyntivoitto.

Tytäryhtiö Arvo Invest Nordic maksoi vertailukaudella miljoonan euron osingon, mutta katsauskaudella vastaavaa osinkoa ei kertynyt. Tulosta heikensi myös pörssiyhtiö Summa Defencen osakkeista kirjattu 1,2 miljoonan euron arvonalentuminen.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1000 euroa Konserni

1–6/2026* Konserni

1–6/2025* Emoyhtiö

1–6/2026* Emoyhtiö

1–6/2025* Sijoitustoiminnan tuotot ** 11 974 7 768 8 896 11 536 Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto % 17,0 % 10,3 % 12,4 % 20,4 % Liikevoitto/-tappio *** 8 539 6 487 5 985 1 577 Liikevoitto % *** 25,2 % 37,0 % 21,8 % 9,4 % Tilikauden tulos 6 976 2 657 4 792 7 823 Osuuskohtainen tulos, euroa 8,57 3,26 5,88 9,60 Oma pääoma per osuus, euroa 123 117 117 116 Omavaraisuusaste % 88,6 % 86,6 % 84,5 % 86,6 % Taulukon tiedot: Arvo Sijoitusosuuskunta, puolivuotiskatsaus H1/2026

* Tilintarkastamaton

** Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat osinko- ja korkotuotoista, arvopapereiden kirjanpidollisista myyntivoitoista ja palkkiotuotoista

*** Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu tilikauden 2025 lopussa. Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä syntyneet myyntivoitot esitetään konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa.

HANZA-myynti alkuvuoden merkittävin tapahtuma

Arvo myi maaliskuussa kaikki omistamansa 896 806 HANZAn osaketta. Omistus syntyi keväällä 2025 Leden Groupin myynnin yhteydessä, kun Arvo otti noin puolet kauppahinnasta ruotsalaisen ostajayhtiön osakkeina.

Ratkaisu osoittautui onnistuneeksi. HANZAn kurssi nousi omistusaikana vahvasti, ja Arvo irtautui osakkeista lopulta 6,9 miljoonan euron myyntivoitolla.

Kokonaisuudessaan Leden-omistus tuotti Arvolle kahdessa vaiheessa 14,3 miljoonaa euroa.

Järjestelyketju kertoo osaltaan myös Arvon sijoitusmallin vahvuudesta. Vuoden 2025 yrityskauppa ei jäänyt pelkäksi irtaantumiseksi, sillä osa kauppahinnasta jatkoi ostajan osakkeina arvonluontia vielä alkuperäisen kaupan jälkeenkin.

Salkkuun kolme uutta sijoitusta – Arvo palasi kiinteistöihin

Arvo toteutti alkuvuonna kolme kokonaan uutta sijoitusta ja yhden lisäsijoituksen. Konsernin investoinnit suoriin sijoituksiin kasvoivat 10,2 miljoonaan euroon vertailukauden 6,8 miljoonasta.

Tammikuussa Arvo lähti vajaan 20 prosentin osuudella mukaan sijoittajaryhmään, joka hankki pääomistuksen Kempeleessä sijaitsevasta kauppakeskus Zeppelinistä. Järjestely rakentui osake- ja lainasijoituksen yhdistelmästä.

Kauppa palautti Arvon suorien kiinteistösijoitusten pariin, sillä osuuskunta oli pysytellyt pitkään rahastomuotoisessa kiinteistösijoittamisessa. Yhtiön mukaan kiinteistömarkkinoiden hintataso oli laskenut houkuttelevaksi ja Zeppelin tuo salkkuun vakaata vuokrakassavirtaa.

Kiinteistösijoitusten osuutta Arvo ei kuitenkaan aio jatkossa kasvattaa.

Huhtikuussa Arvosta tuli kokkolalaisen veneenvalmistajan Quarken Boatsin vähemmistöomistaja 1,5 miljoonan euron osakesijoituksella, jonka on määrä vauhdittaa uuden yli 40-jalkaisen venemalliston kehittämistä.

Toukokuussa Arvo oli reilun 0,5 miljoonan euron osuudella mukana ulkolintujen ruokiin erikoistuneen Oskutuotteen omistusjärjestelyssä. Lisäksi Arvo kasvatti sijoitustaan Nordic Bites Groupissa, joka pyörittää Subway-ravintoloita Pohjoismaissa ja osti yhdeksän uutta ravintolaa Suomesta.

Siltarahoitusta palautui katsauskaudella 7,2 miljoonan euron edestä. Kesäkuun lopussa siltarahoitusten osuus suorista sijoituksista oli nolla prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli neljä prosenttia.

Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitussalkun jakauma käyvin arvoin. Kuva: Arvo Sijoitusosuuskunta puolivuotiskatsaus H1/2026

Arvon kohdeyhtiöiden kuulumiset olivat pääosin rohkaisevia. LapWallin liikevaihto kasvoi 23,3 miljoonaan euroon vertailukauden 18,8 miljoonasta, tilauskanta nousi ennätykselliseen 25,4 miljoonaan euroon 20,2 miljoonasta ja Pyhännän uusi tehdas oli kesäkuun lopussa lähes valmis.

Ruodon liikevaihto kasvoi 24 prosenttia, ja kasvua syntyi jokaisessa myymälässä. Pääomasijoitusyhtiö Nordic Option irtaantui liikuntapeliyhtiö CSE Simulationista tuotolla, joka ylitti yhtiön omat tavoitteet selvästi.

Taloudelliset tavoitteet ylittyivät ja tase luo liikkumavaraa

Omiin tavoitteisiinsa nähden Arvo suoriutui alkuvuodesta hyvin. Konsernin sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 17,0 prosenttia, kun tavoite on vähintään 7,5 prosenttia.

Omavaraisuusaste nousi 88,6 prosenttiin vertailukauden 86,6 prosentista ja ylitti selvästi 60 prosentin tavoitetason.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 3,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin niitä oli 2,5 miljoonaa. Käyttämättömiä luottolimiittejä oli jäljellä 5,0 miljoonaa euroa, ja vieraan pääoman määrä laski 12,9 miljoonaan euroon 14,7 miljoonasta.

Finanssisalkussa on lisäksi 5,0 miljoonan euron lyhyen koron rahasto, joka on tarkoitus lunastaa kuluvan tilikauden aikana suoran sijoitustoiminnan käyttöön. Tase tarjoaa siis reilusti tilaa uusille sijoituksille.

Toimintaympäristön näkymät kohenivat kevään mittaan

Arvo ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä, mutta yhtiön mukaan toimintaympäristö kehittyi katsauskauden loppua kohden hiljalleen positiivisemmaksi.

Talouskasvu näyttää tuoreimpien tilastojen valossa piristyvän myös Suomessa, mikä vahvistaa Arvon sijoitustoiminnan ytimessä olevien pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

Myös yrityskauppa- ja listautumismarkkinat alkoivat alkuvuonna vähitellen elpyä. Geopoliittiset riskit varjostavat silti kokonaiskuvaa.

Sijoittajan näkökulma

Arvon osuuskorko muodostaa ison osan osuuden tuotto-odotuksesta, ja onnistuneet irtaantumiset ovat viime vuosina tukeneet sitä olennaisesti. Korko- ja osinkotulot tuovat osuuskunnalle tasaista kassavirtaa, mutta nykyisen kokoluokan voitonjakoon ne eivät yksin riitä.

Viime vuonna emoyhtiö teki 7,8 miljoonan euron tuloksen, jota Leden-kaupasta kirjattu 7,4 miljoonan euron myyntivoitto tuki olennaisesti. Vahva tulos loi pohjan keväällä maksetulle 5,77 euron osuuskorolle, joka vastasi noin 4,7 miljoonan euron voitonjakoa.

Kuluvan vuoden emoyhtiön tulosta ja tulevaa voitonjakoa tukee vastaavasti etenkin HANZA-osakkeiden myynnistä kirjattu 6,9 miljoonan euron voitto. Tarvittaessa Arvo voi lisäksi realisoida finanssisijoituksiaan voitonjakoa varten.

Ensimmäisen puoliskon 5,88 euron osuuskohtainen tulos antaa voitonjaolle vahvan lähtökohdan, mutta ei vielä ratkaise ensi kevään osuuskorkoa.

Arvon tavoitteena on jakaa osuudenomistajille 60–80 prosenttia emoyhtiön koko vuoden tuloksesta. Viime kevään tasoinen korko edellyttäisi jakosuhteesta riippuen 7,2–9,6 euron osuuskohtaista tulosta koko vuodelta, joten loppuvuodelta tarvittaisiin vielä 1,3–3,7 euroa osuutta kohden.

Osan tästä voi muodostaa tytäryhtiö Arvo Invest Nordicin mahdollinen osinko, jota ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ei maksettu. Tytäryhtiön oma alkuvuosi oli joka tapauksessa vahva, sillä sen tulos nousi 2,1 miljoonaan euroon vertailukauden 0,8 miljoonasta.

HANZA-myynnistä vapautunut pääoma lepää toistaiseksi finanssisalkussa, ja Arvon suorien sijoitusten osuus salkusta laski 40 prosenttiin vertailukauden 45 prosentista käyvin arvoin mitattuna. Lisäarvo syntyy kuitenkin nimenomaan suorissa sijoituksissa, ja yhtiö kertoi tavoittelevansa niiden osuuden selvää kasvattamista tulevien tilikausien aikana.

Osuus hinnoitellaan pörssissä alle oman pääoman

Arvon konsernin oma pääoma oli kesäkuun lopussa 100,2 miljoonaa euroa eli 123 euroa osuudelta, kun vuotta aiemmin lukema oli 117 euroa. Osuuden 79,20 euron kurssilla osuuskunnan markkina-arvo on 64,5 miljoonaa euroa, joten pörssi hinnoittelee Arvon reilun kolmanneksen alle oman pääoman.

Sijoitussalkun käypä arvo oli kesäkuun lopussa 130,6 miljoonaa euroa. Siitä 60 prosenttia eli noin 78 miljoonaa euroa oli finanssisijoituksia, kuten rahastoja, korkosijoituksia ja pörssiosakkeita.

Kun tästä vähennetään konsernin koko vieras pääoma 12,9 miljoonaa euroa, jäljelle jää noin 65 miljoonaa euroa eli suunnilleen osuuskunnan markkina-arvon verran. Karkealla tasolla tarkasteltuna sijoittaja maksaa osuuden nykykurssilla käytännössä pelkästä finanssisalkusta ja saa Arvon suorat sijoitukset, noin 52 miljoonan euron kokonaisuuden, niin sanotusti kaupan päälle.

Alennus ei ole Arvon kohdalla poikkeuksellinen, sillä listatut sijoitusyhtiöt arvostetaan pörssissä tyypillisesti alle sijoitusten käyvän arvon. Ison osan Arvon sijoitussalkusta muodostavat lisäksi listaamattomat yhtiöt, joiden arvo mitataan lopullisesti vasta irtaantumisissa.

Myös osuuden vaihdanta on ohutta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana omistajaa vaihtoi 33 376 osuutta eli noin neljä prosenttia osuuksien kokonaismäärästä.

Sijoittajan kannalta arvostuksen ohella olennaista on myös se, mitä osuus tuottaa. Nykykurssilla huhtikuussa maksettu, tilikauden 2025 tuloksesta jaettu 5,77 euron osuuskorko vastaa 7,3 prosentin tuottoa.

Osuuskorko on kasvanut viime vuosina nopeasti, sillä vielä tilikaudelta 2024 Arvo jakoi osuuskorkoa 4,50 euroa osuudelta. Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko luo Arvolle vahvat lähtökohdat myös ensi kevään voitonjakoon.

Osuus on palaamassa loivaan nousutrendiin

Arvon osuuden kokonaistuotto on viimeisen vuoden aikana ollut noin 38 prosenttia, kun mukaan lasketaan huhtikuussa maksettu 5,77 euron osuuskorko.

Kevään mittaan osuuden vahva nousu kuitenkin taittui. Kurssi kipusi tilinpäätöstiedotteen ja odotuksia suuremman voitonjakoehdotuksen vauhdittamana huhtikuun alussa noin 91,5 euroon, mistä se painui osuuskoron irtoamisen jälkeen kesäkuussa noin 72–73 euron tasolle.

Kesän pohjilta osuus on kivunnut asteittain takaisin 78 euron tuntumaan, ja kurssikäyrä sekä lyhyen aikavälin keskiarvot SMA20 ja SMA50 ovat kääntyneet jälleen loivaan nousuun.

Puolivuotiskatsaus ei juuri heiluttanut kurssia. Ennen julkaisua osuus noteerattiin 79 eurossa, ja tuloksen jälkeen hinta pysyi käytännössä ennallaan.

Neutraalia markkinareaktiota selittää luultavimmin se, että katsauskauden merkittävin tulosajuri eli HANZA-kauppa oli ollut markkinoiden tiedossa jo maaliskuusta lähtien.

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