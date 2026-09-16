Supertankkerien rahtihinnoista tuli vuoden kuumin sijoitus

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Yhdysvalloissa listattu Breakwave Tanker Shipping ETF eli BWET on noussut Morningstarin mukaan vuoden alusta 11. syyskuuta mennessä noin 3 600 prosenttia. Se on selvällä erolla vuoden paras vivuttamaton yhdysvaltalainen rahasto.

Vuoden 2025 viimeisenä kaupankäyntipäivänä rahasto-osuus maksoi 19,26 dollaria, ja 11. syyskuuta kurssi sulkeutui 726,92 dollariin. Vuoden alussa rahastoon sijoitettu 10 000 dollaria olisi kasvanut noin 377 000 dollariin.

Taustalla on Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välinen sota. Yhdysvallat ja Israel aloittivat laajat iskut Iraniin 28. helmikuuta, ja pian sen jälkeen Iranin vallankumouskaarti ilmoitti Hormuzinsalmen suljetuksi ja uhkasi hyökätä sen läpi pyrkiviin aluksiin.

Salmen kautta kulkee tavallisesti noin 20 miljoonaa tynnyriä öljyä päivässä eli noin viidennes maailman kulutuksesta. Kun reitti tukkeutui, niukin resurssi ei ollut enää öljy vaan sitä kuljettavat alukset.

Maanantaina 2. maaliskuuta erittäin suurten raakaöljytankkerien eli VLCC-alusten päivävuokra Persianlahdelta Kiinaan kipusi LSEG:n tietojen mukaan kaikkien aikojen ennätykseen, 423 736 dollariin. Hinta oli lähes kaksinkertaistunut edellisen perjantain tasosta.

Öljyn hinta on sodan aikana yli kaksinkertaistunut, mutta sekin kalpenee rahtimarkkinan rinnalla. MarketScreenerin mukaan S&P 500 -indeksi on noussut vuoden alusta noin 12 prosenttia ja Nvidia 17 prosenttia.

Rahasto ei omista laivoja eikä öljyä

BWET ei sijoita varustamoiden osakkeisiin eikä raakaöljyyn. Se on aktiivisesti hoidettu hyödykerahasto, joka omistaa rahtifutuureita eli johdannaissopimuksia, joilla lukitaan tankkerikuljetusten tuleva hinta.

Sopimusten kohteena ovat Lontoossa toimivan Baltic Exchangen joka arkipäivä julkaisemat indeksit. Ne mittaavat, paljonko raakaöljyn kuljettaminen maksaa tietyn kokoluokan aluksella tietyllä reitillä.

Salkusta noin 90 prosenttia on VLCC-sopimuksissa ja loput Suezmax-aluksissa, jotka ovat kooltaan noin puolet supertankkereista. Rahasto pitää pääosin lähimmän kalenterineljänneksen sopimuksia, joiden erääntymiseen on alle puoli vuotta.

Rakenteesta selviää myös nousun mittakaava. Uuden supertankkerin rakentaminen vie vuosia ja maksaa kymmeniä miljoonia dollareita, joten alustarjonta ei jousta lyhyellä aikavälillä, ja pienikin epätasapaino voi singota lähiajan futuurien hinnat ylös.

Kun lähiajan kuljetukset maksavat enemmän kuin myöhemmin erääntyvät sopimukset, rahasto hyötyy lisäksi sopimusten uusimisesta. Sama mekanismi toimii toiseen suuntaan: rahtihintojen pienikin lasku voi laukaista yhtä rajun myyntiaallon.

Pitkään BWET oli marginaalituote, jonka varat olivat vuoden alussa vain noin kolme miljoonaa dollaria. Rahaston nettovarallisuus on nyt noin 119 miljoonaa dollaria.

Sota selittää vain osan tuotosta

Merkittävä osa vuoden tuotosta kertyi jo ennen ensimmäistä iskua. Helmikuun 27. päivään mennessä kurssi oli noussut 57 dollariin eli lähes kolminkertaistunut vuodenvaihteesta.

Sotaa edeltäneestä viimeisestä kaupankäyntipäivästä 11. syyskuuta rahasto on noussut lähes 1 200 prosenttia. Samalla jaksolla kultaa omistavan SPDR Gold Trust -rahaston kurssi laski 17,6 prosenttia, vaikka kultaa pidetään perinteisesti sodan ajan turvasatamana.

Rahtimarkkinan kiristymiseen on muitakin syitä kuin Iran, arvioi tullineuvontaan erikoistuneen Peacock Tariff Consultingin osakas Kyle Peacock CNBC:lle. Hänen mukaansa tullien sotkemat kauppareitit sekä kuivuuden madaltamat satamat Panamassa ja Euroopassa ovat kiristäneet alustarjontaa ennennäkemättömästi.

”Yritykset tarttuvat hintoihin, jotka voivat olla 300 prosenttia korkeampia kuin mitä ne ovat aiemmin maksaneet, mutta se on ainoa saatavilla oleva laiva”, Peacock sanoo.

Kurssikehitys on ollut rajua molempiin suuntiin. Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat 17. kesäkuuta muistion salmen avaamisesta, ja rauhantoiveiden varassa BWET menetti kahdessa viikossa yli 40 prosenttia arvostaan.

Muistio kariutui kuitenkin päivissä, ja heinäkuuhun mennessä rahasto oli kuronut tappiot umpeen. Lloyd’s Listin mukaan VLCC-vertailuhinta painui heinäkuussa noin 90 000–130 000 dollarin päivätasolle, mutta taistelujen jatkuttua Bloombergin raportoima elokuun rahtaus nosti päivähinnan lähes 498 000 dollariin.

MarketScreenerin mukaan yli 20 prosentin päivälaskut eivät ole rahastolle enää harvinaisuus. Tiistaina 15. syyskuuta kurssi laski 5,9 prosenttia 717,53 dollariin.

Pidemmän aikavälin riskistä varoittaa rahaston neuvonantaja Breakwave Advisors itse tuoreimmassa tankkeriraportissaan.

”Rahtihintojen viimeaikainen nopea nousu on johtanut merkittävään määrään uusia alustilauksia, ja tilauskanta on nyt selvästi keskimääräistä suurempi. Vaikka tarjonnan ja kysynnän epätasapaino on lähiaikoina pieni, odotamme pidemmällä aikavälillä merkittävän ylitarjonnan kehittyvän ja johtavan alan laskusuhdanteeseen”, raportissa todetaan.

Suomalainen piensijoittaja ei pääse ostamaan

Suomalaiselle yksityissijoittajalle BWET on käytännössä suljettu tuote. EU:n PRIIPs-asetus edellyttää, että piensijoittajalle tarjotusta paketoidusta sijoitustuotteesta on saatavilla avaintietoasiakirja, eikä yhdysvaltalaisilla ETF-rahastoilla tällaista yleensä ole.

Esimerkiksi Nordnetin kautta ei ole vuoden 2018 alusta voinut tehdä ostotoimeksiantoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa listatuille ETF-rahastoille, joille ei ole tarjolla suomen- tai ruotsinkielistä avaintietoesitettä. Välittäjän mukaan rajoitus koskee muitakin pankkeja, mutta jo omistetut osuudet saa pitää ja myydä.

Sääntely rajoittaa tuotteen tarjoamista piensijoittajalle, ei itse sijoittamista. Ammattimaiseksi asiakkaaksi luokitellulla sijoittajalla voi olla pääsy yhdysvaltalaisiin ETF-rahastoihin, mutta luokittelu kaventaa samalla sijoittajansuojaa.

Kun rahastosijoittaja etsii eurooppalaista UCITS-rahastoa, joka sijoittaisi tankkerirahtien futuureihin, suoraa vastinetta BWET:lle ei löydy. Varustamoiden osakkeisiin sijoittanut ETFS DAXglobal Shipping -rahasto on justETF:n tietojen mukaan lakkautettu, ja Yhdysvalloissa listatuilla varustamorahastoilla, kuten SonicSharesin BOAT:lla, on sama avaintietoasiakirjan puute kuin BWET:llä.

Lähimmäksi suomalainen pääsee ostamalla tankkerivarustamoiden osakkeita suoraan. Esimerkiksi Frontline ja Okeanis Eco Tankers ovat listattuina sekä Oslon että New Yorkin pörssissä.

Osakkeet eivät silti seuraa rahtihintoja yksi yhteen, sillä niiden arvoon vaikuttavat myös laivaston ikä, velkaantuneisuus ja osingonjako. Rahtifutuureihin taas pääsee käsiksi vain johdannaistilin kautta, ja juuri sen tarpeen BWET on rakennettu poistamaan.